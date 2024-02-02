Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:39
Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:05
Re: Еміграція, заробітчанство
Порівняно з чим дорога?
Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:23
Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.
Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.
Нічого - крім бензина - не купував.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:47
Re: Еміграція, заробітчанство
ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.
Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...
Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:01
Правда. Вірно.
Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:
«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»
Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13
Був в Словенії - гарна країна на пенсії або щоб вмирати) в 20 годин вечора закривається геть усе) я розумію що пан акурт - ідіот але це вже занадто)
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:15
Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Все буде не на гілляку, а в межах законодавства. Крім одного. Серед офіцерів і так багато колишніх директорів або власників бізнесу. Всі інші УБД, хто не аватари, отримають і збережуть досить серйозний капітал на який або створять бізнеси або викуплять. Так от ухилянтам в цьому розкладі світять посади від прибиральника до працівника шиномонтажу або вантажника. Ну і трудові відносини тіпа за правилами статутів ЗСУ.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:36
Я вас - як мешканця Богом забутого села на схід від Києва - підтримую: це не годиться, що магазин - будь то в Берліні, Ліссабоні або в Відні закриваються о 20-00.
Тільки нормальна людина збереться купити пляшку горілки - а магазин зачинено.
Хто зна що.
Тьху!
Приємно всім, що є така обізнана в тій справі людина.
Додано: Суб 03 лют, 2024 00:05
По Берліну трохи промах ) Там закривається переважно в 11:30 або 00:00. Але Берлін - то не зовсім Німеччина
По Відню якщо душа горить - треба на заправку. Щонайменше пивом зарядишся )
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