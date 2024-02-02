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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лют, 2024 00:50
Denik написав: ЛАД написав:
Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы).
ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.
Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...
Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.
Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину.
Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?
Заодно, когда будет "после войны"?
Вы, похоже, знаете всё на свете.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 01:18
Faceless написав:
akurt написав:Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
Порівняно з чим дорога?
Порівняно з Хорватією рік тому.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 02:06
akurt написав:
Правда. Вірно.
Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:
«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»
Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
Ой, це вже скільки разів проходили? Я особисто вірю, що все буде по старому.
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