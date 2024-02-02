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#<1 ... 1816181718181819 Додано: Суб 03 лют, 2024 00:50 Denik написав: ЛАД написав: Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы). Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы).

ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.

Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...

Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново. ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.

Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину.

Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?



Заодно, когда будет "после войны"?



Вы, похоже, знаете всё на свете. Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину.Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?Заодно, когда будет "после войны"?Вы, похоже, знаете всё на свете. ЛАД 2 Повідомлень: 27640 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 01:18 Faceless написав: akurt написав: Може бути.

Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна. Порівняно з чим дорога? Порівняно з чим дорога?

Порівняно з Хорватією рік тому. Порівняно з Хорватією рік тому. Gastarbaiter Повідомлень: 3026 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 02:06 akurt написав: Правда. Вірно.

Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:

«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»

Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити. Правда. Вірно.Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.

Ой, це вже скільки разів проходили? Я особисто вірю, що все буде по старому. Ой, це вже скільки разів проходили? Я особисто вірю, що все буде по старому. Gastarbaiter Повідомлень: 3026 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1816181718181819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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