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ЛАД написав:Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы).
ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова. Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди... Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.
Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину. Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?
akurt написав:Може бути. Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
akurt написав:Правда. Вірно. Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера: «Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).» Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
Ой, це вже скільки разів проходили? Я особисто вірю, що все буде по старому.
akurt написав:Правда. Вірно. Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера: «Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).» Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
Ой, це вже скільки разів проходили? Я особисто вірю, що все буде по старому.
Ось, ось-дадуть по алюмінієвій, медальці, потиснуть руку і приступлять до освоєння 50 ярдів виділених ЄС. 😏
ЛАД написав:Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину. Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?
Заодно, когда будет "после войны"?
Вы, похоже, знаете всё на свете.
По-перше, я хотів привітати виїхавших за Атлантіку з тим, що США вступили в нову серйозну війну. Кінця-краю там не видно як і операції Ізраїлю в Газі. "Нова економіка" - це обіцяний до 2050 року перехід ЄС на нульові викиди С02 а з ним же і припинення фінансування тероризму країн-бензоколонок - ірану та росії. Але поки США та Європа воюють зі своїми же постачальниками енергоносіїв Китай продовжує посилюватися й збільшується ймовірність кризи навколо Тайваню.
Скоріше за все війни в Європі та Близькому Сході і закінчаться з крахом ринку нафти. Станеться це не скоро - тоді коли покоління 50 річних і старше водіїв не зможе сідати за кермо.
ЛАД написав:Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину. Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?
Заодно, когда будет "после войны"?
Вы, похоже, знаете всё на свете.
По-перше, я хотів привітати виїхавших за Атлантіку з тим, що США вступили в нову серйозну війну. Кінця-краю там не видно як і операції Ізраїлю в Газі. "Нова економіка" - це обіцяний до 2050 року перехід ЄС на нульові викиди С02 а з ним же і припинення фінансування тероризму країн-бензоколонок - ірану та росії. Але поки США та Європа воюють зі своїми же постачальниками енергоносіїв Китай продовжує посилюватися й збільшується ймовірність кризи навколо Тайваню.
Скоріше за все війни в Європі та Близькому Сході і закінчаться з крахом ринку нафти. Станеться це не скоро - тоді коли покоління 50 річних і старше водіїв не зможе сідати за кермо.
Если Вы имеете ввиду "серйозну війну" на южной границе, то это значительно лучше, чем наша. Во всяком случае, пока. Из Вашего ответа следует, что "нова економіка" это нескоро. А Вы обещали её после войны. Это надо понимать так, что наша война продлится ещё очень долго? Сколько - лет 10-20? И Вы ничего не сказали о "нормальном образовании". Когда оно будет не нужно? Тогда же, когда появится "нова економіка", т.е. очень нескоро? И какое "будет нужно"?