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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1817181818191820
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:44

  Bolt написав:Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️
https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda

Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 12:47

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️
https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda

З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу
Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.

До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️

А що Ви хотіли там побачити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:00

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️
https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda

З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу
Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.

До речі вже аналізував дану групу оголошень, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️
ХЗ. Чи там просто витягують самотужки на смітник(що частково підтвердується відосіками на Ютубі) чи треба везти в спеціально відведені місця.

Ну взагалі-то є ламусовня. Колись їздив. На територію пускають, якщо покажеш оплату за комунальні послуги. І потім з пандуса, розділеного на пости, кидаєш вниз окремо по групах. Побутову техніку заносиш в контейнер біля пандуса. Робив це, бо за вивіз сміття після ремонту бригадир зарядив щось по 30 злотих за лантух.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:07

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  gonchik74 написав:З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу
Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.

До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️

А що Ви хотіли там побачити?

Принаймні як у Львові, щоденно декілька пральок, холодильників та теліків віддають. В п'ятницю, наприклад, забрав пральку(до речі по рекомендації, в когось, щось забирав і людині порекомендовали мене💪), а потім ще холодос.Десь 700 грн, за півтори години норм думаю.
О, якраз свіжаок.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pralna- ... UlW3l.html
Шкода, що дружина поруч, а то би вже туди погнав. 😟
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 03 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:18

  Frant написав:
  cherchiltank написав:
  akurt написав:Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.
Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.
Нічого - крім бензина - не купував.

Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)

Невідомо, насправді, яка рентабельність.
Не варто вірити казкам нашого правнука барона Мюнхаузена

Там взагалі в мінус можна піти, якщо окупаси захоплять, і будеш за них коммуналку платити😺Хіба район, щільно населений СНД-шною діаспорою і тубільці туди не суються. 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:51

Re: Еміграція, заробітчанство

1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.
Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:21

  BIGor написав:
  Bolt написав:Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️
https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda

Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче...

Хіба то життя?! Ще і сказав, що кімната спільна ще з кимось. Без майбутнього.
Bolt
 
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