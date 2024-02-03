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З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.
До речі вже аналізував дану групу оголошень, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦♂️ ХЗ. Чи там просто витягують самотужки на смітник(що частково підтвердується відосіками на Ютубі) чи треба везти в спеціально відведені місця.
Ну взагалі-то є ламусовня. Колись їздив. На територію пускають, якщо покажеш оплату за комунальні послуги. І потім з пандуса, розділеного на пости, кидаєш вниз окремо по групах. Побутову техніку заносиш в контейнер біля пандуса. Робив це, бо за вивіз сміття після ремонту бригадир зарядив щось по 30 злотих за лантух.
gonchik74 написав:З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.
До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦♂️
А що Ви хотіли там побачити?
Принаймні як у Львові, щоденно декілька пральок, холодильників та теліків віддають. В п'ятницю, наприклад, забрав пральку(до речі по рекомендації, в когось, щось забирав і людині порекомендовали мене💪), а потім ще холодос.Десь 700 грн, за півтори години норм думаю. О, якраз свіжаок. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pralna- ... UlW3l.html Шкода, що дружина поруч, а то би вже туди погнав. 😟
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 03 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче. Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки. Нічого - крім бензина - не купував.
Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)
Невідомо, насправді, яка рентабельність. Не варто вірити казкам нашого правнука барона Мюнхаузена
Там взагалі в мінус можна піти, якщо окупаси захоплять, і будеш за них коммуналку платити😺Хіба район, щільно населений СНД-шною діаспорою і тубільці туди не суються. 😉
1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами. Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год )