Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1818181918201821> Додано: Суб 03 лют, 2024 12:44 Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче... Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче... BIGor

Повідомлень: 8567 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1294 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 12:47 Bolt написав: gonchik74 написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу

Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса. З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типуOddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.

До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️ До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️

А що Ви хотіли там побачити? А що Ви хотіли там побачити? BIGor

Повідомлень: 8567 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1294 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 13:00 Bolt написав: gonchik74 написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу

Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса. З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типуOddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.

До речі вже аналізував дану групу оголошень, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️

ХЗ. Чи там просто витягують самотужки на смітник(що частково підтвердується відосіками на Ютубі) чи треба везти в спеціально відведені місця. До речі вже аналізував дану групу оголошень, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️ХЗ. Чи там просто витягують самотужки на смітник(що частково підтвердується відосіками на Ютубі) чи треба везти в спеціально відведені місця.

Ну взагалі-то є ламусовня. Колись їздив. На територію пускають, якщо покажеш оплату за комунальні послуги. І потім з пандуса, розділеного на пости, кидаєш вниз окремо по групах. Побутову техніку заносиш в контейнер біля пандуса. Робив це, бо за вивіз сміття після ремонту бригадир зарядив щось по 30 злотих за лантух. Ну взагалі-то є ламусовня. Колись їздив. На територію пускають, якщо покажеш оплату за комунальні послуги. І потім з пандуса, розділеного на пости, кидаєш вниз окремо по групах. Побутову техніку заносиш в контейнер біля пандуса. Робив це, бо за вивіз сміття після ремонту бригадир зарядив щось по 30 злотих за лантух. gonchik74

Повідомлень: 589 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 13:07 BIGor написав: Bolt написав: gonchik74 написав: З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типу

Oddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса. З Вашими талантами місце релокації треба обирати лише після ретельного аналізу груп типуOddam za darmo. І тоді не треба ніякого заводу фолькса.

До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️ До речі вже аналізував данину групу, на краківському ОЛХ. Ну, що сказати, там би я помер з голоду, одни котики з песиками. 🤦‍♂️

А що Ви хотіли там побачити? А що Ви хотіли там побачити?

Принаймні як у Львові, щоденно декілька пральок, холодильників та теліків віддають. В п'ятницю, наприклад, забрав пральку(до речі по рекомендації, в когось, щось забирав і людині порекомендовали мене💪), а потім ще холодос.Десь 700 грн, за півтори години норм думаю.

О, якраз свіжаок.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pralna- ... UlW3l.html

Шкода, що дружина поруч, а то би вже туди погнав. 😟 Принаймні як у Львові, щоденно декілька пральок, холодильників та теліків віддають. В п'ятницю, наприклад, забрав пральку(до речі по рекомендації, в когось, щось забирав і людині порекомендовали мене💪), а потім ще холодос.Десь 700 грн, за півтори години норм думаю.О, якраз свіжаок.Шкода, що дружина поруч, а то би вже туди погнав. 😟 Востаннє редагувалось Bolt в Суб 03 лют, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2752 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 13:18 Frant написав: cherchiltank написав: akurt написав: Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.

Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.

Нічого - крім бензина - не купував. Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.Нічого - крім бензина - не купував.

Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії) Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)

Невідомо, насправді, яка рентабельність.

Не варто вірити казкам нашого правнука барона Мюнхаузена Невідомо, насправді, яка рентабельність.Не варто вірити казкам нашого правнука барона Мюнхаузена

Там взагалі в мінус можна піти, якщо окупаси захоплять, і будеш за них коммуналку платити😺Хіба район, щільно населений СНД-шною діаспорою і тубільці туди не суються. 😉 Там взагалі в мінус можна піти, якщо окупаси захоплять, і будеш за них коммуналку платити😺Хіба район, щільно населений СНД-шною діаспорою і тубільці туди не суються. 😉 Bolt Повідомлень: 2752 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 13:51 Re: Еміграція, заробітчанство 1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.

Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год ) slonomag Повідомлень: 456 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 14:21 BIGor написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче... Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче...

Хіба то життя?! Ще і сказав, що кімната спільна ще з кимось. Без майбутнього. Хіба то життя?! Ще і сказав, що кімната спільна ще з кимось. Без майбутнього. Bolt Повідомлень: 2752 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 15:38 Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

Он, правда, не уточнил, кем он работает на VW. Или я прослушал? Он, правда, не уточнил,он работает на VW. Или я прослушал? ЛАД 2 Повідомлень: 27644 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 15:46 ЛАД написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

Он, правда, не уточнил, кем он работает на VW. Или я прослушал? Он, правда, не уточнил,он работает на VW. Или я прослушал?

Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 Bolt Повідомлень: 2752 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 16:11 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

Он, правда, не уточнил, кем он работает на VW. Или я прослушал? Он, правда, не уточнил,он работает на VW. Или я прослушал?

Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? ЛАД 2 Повідомлень: 27644 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1818181918201821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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