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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1818181918201821
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33

  ЛАД написав:
  Bolt написав:
  ЛАД написав:Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

???
Bolt
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
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  #<1 ... 1818181918201821
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