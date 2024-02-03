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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33
ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав:
Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏
Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?
???
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Bolt
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