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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:09
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:15
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:18
Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.
Справа в тому, що здає «керуюча компанія».
Це якщо здасть.
Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.
Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.
Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.
Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.
Ну ось реального задоволення вони не отримують…
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:38
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