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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1818181918201821
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33

  ЛАД написав:
  Bolt написав:
  ЛАД написав:Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

???
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:09

  Bolt написав:
  ЛАД написав:
  Bolt написав:...........
Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

???

Что Вас так удивило?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:15

Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  ЛАД написав:
  Bolt написав:Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же.

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

???
Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:18

  slonomag написав:1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.
Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год )


Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.
Справа в тому, що здає «керуюча компанія».
Це якщо здасть.
Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.
Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.
Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.
Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.
Ну ось реального задоволення вони не отримують…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:38

  Faceless написав:
Bolt написав:
  ЛАД написав:Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

???
Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане

Та я і написав, що гайкокрутом.и гайкокрут , це кваліфікована робота?! 😏
Bolt
 
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  #<1 ... 1818181918201821
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