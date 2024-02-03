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#<1 ... 1818181918201821 Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33 ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав: Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ??? Bolt Повідомлень: 2753 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:09 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 ...........Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ???

Что Вас так удивило? Что Вас так удивило? ЛАД 2 Повідомлень: 27643 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:15 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же.

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ??? Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане Faceless

Модератор Повідомлень: 34526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7942 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:18 slonomag написав: 1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.

Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год ) 1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год )



Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.

Справа в тому, що здає «керуюча компанія».

Це якщо здасть.

Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.

Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.

Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.

Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.

Ну ось реального задоволення вони не отримують… Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.Справа в тому, що здає «керуюча компанія».Це якщо здасть.Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.Ну ось реального задоволення вони не отримують… akurt

Повідомлень: 9155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:38 Faceless написав: Bolt написав: ЛАД написав: Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ??? Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане

Та я і написав, що гайкокрутом.и гайкокрут , це кваліфікована робота?! 😏 Та я і написав, що гайкокрутом.и гайкокрут , це кваліфікована робота?! 😏 Bolt Повідомлень: 2753 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1818181918201821 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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