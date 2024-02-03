Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1819182018211822> Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33 ЛАД написав: Bolt написав: ЛАД написав: Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ??? Bolt Повідомлень: 2753 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:09 Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: ...........

Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏 ...........Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. 😏

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ???

Что Вас так удивило? Что Вас так удивило? ЛАД 2 Повідомлень: 27643 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:15 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: ЛАД написав: Bolt написав: Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же. Гайкокрутом скорее всего, ну не комерсом же.

Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ??? Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане Faceless

Модератор Повідомлень: 34526 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7942 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:18 slonomag написав: 1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.

Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год ) 1500евро в год доход при средней стоимости аренды 1000евро в месяц это интересно ) В Аликанте впринципе меньше 500евро в месяц не бывают квартиры, даже в самых забитых районах с окупасами.Может речь шла о 1500 в месяц? Тогда похоже на правду: зимой аренда 1000, летом 2500-3000, в среднем 1500 в месяц выйдет. Но никак не за год )



Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.

Справа в тому, що здає «керуюча компанія».

Це якщо здасть.

Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.

Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.

Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.

Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.

Ну ось реального задоволення вони не отримують… Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.Справа в тому, що здає «керуюча компанія».Це якщо здасть.Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.Ну ось реального задоволення вони не отримують… akurt

Повідомлень: 9155 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 19:38 Faceless написав: Bolt написав: ЛАД написав: Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком? Гайкокрутом то сильно круто. Может, уборщиком?

??? ??? Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане Судячи з ЗП то навряд чи щось кваліфіковане

Та я і написав, що гайкокрутом.и гайкокрут , це кваліфікована робота?! 😏 Та я і написав, що гайкокрутом.и гайкокрут , це кваліфікована робота?! 😏 Bolt Повідомлень: 2753 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство забудьте надвигу Испании, она не для инвестиций апсолютно

максимум можно самому сдавать половину своего дома и самому все ремонтировать и охранять, ну может на минималку вырулишь nekefer

Повідомлень: 882 З нами з: 24.10.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 20:41 BIGor написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче... Чувак працює на заводі роками, житло на шару, жаліється що мальнька ЗП але назад в РФ щось не хоче...

люди живут в ценностях что цырфы в зп должные быть большими

им не понятно, что там при небольшой зп может быть неплохая жизнь, не в смысле каждый месяц новый айфон, а в смысле качества жизни, вон тот же спортзал за

копейки, работа строго 8ч, а 12ч он работает еще чисто по инерции в режиме "заработать и потом ничего не делать", или горнолыжный курорт в двух часах езды за две копейки, без брызг шампанского но каждые выходные, безопасное окружение и чистая вода люди живут в ценностях что цырфы в зп должные быть большимиим не понятно, что там при небольшой зп может быть неплохая жизнь, не в смысле каждый месяц новый айфон, а в смысле качества жизни, вон тот же спортзал закопейки, работа строго 8ч, а 12ч он работает еще чисто по инерции в режиме "заработать и потом ничего не делать", или горнолыжный курорт в двух часах езды за две копейки, без брызг шампанского но каждые выходные, безопасное окружение и чистая вода nekefer

Повідомлень: 882 З нами з: 24.10.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 20:51 Denik написав: ЛАД написав: Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину.

Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?



Заодно, когда будет "после войны"?



Вы, похоже, знаете всё на свете. Я, вообще-то, писал не об этом, а только о вероятности возврата беженцев в Украину.Но раз уж Вы написали, то не расскажете, какая будет "новая" экономика и какое образование потребуется, если нормальное будет не нужно?Заодно, когда будет "после войны"?Вы, похоже, знаете всё на свете.

По-перше, я хотів привітати виїхавших за Атлантіку з тим, що США вступили в нову серйозну війну. Кінця-краю там не видно як і операції Ізраїлю в Газі.

"Нова економіка" - це обіцяний до 2050 року перехід ЄС на нульові викиди С02 а з ним же і припинення фінансування тероризму країн-бензоколонок - ірану та росії.

Але поки США та Європа воюють зі своїми же постачальниками енергоносіїв Китай продовжує посилюватися й збільшується ймовірність кризи навколо Тайваню.



Скоріше за все війни в Європі та Близькому Сході і закінчаться з крахом ринку нафти. Станеться це не скоро - тоді коли покоління 50 річних і старше водіїв не зможе сідати за кермо. По-перше, я хотів привітати виїхавших за Атлантіку з тим, що США вступили в нову серйозну війну. Кінця-краю там не видно як і операції Ізраїлю в Газі."Нова економіка" - це обіцяний до 2050 року перехід ЄС на нульові викиди С02 а з ним же і припинення фінансування тероризму країн-бензоколонок - ірану та росії.Але поки США та Європа воюють зі своїми же постачальниками енергоносіїв Китай продовжує посилюватися й збільшується ймовірність кризи навколо Тайваню.Скоріше за все війни в Європі та Близькому Сході і закінчаться з крахом ринку нафти. Станеться це не скоро - тоді коли покоління 50 річних і старше водіїв не зможе сідати за кермо.



Denik, шо ты куришь?

США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.

ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу?

Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго.

Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа.

В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.

Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.

А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся. Denik, шо ты куришь?США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу?Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго.Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа.В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно?) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся. rjkz

Повідомлень: 16148 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5067 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 21:04 Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️



Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.

Чувак сделал неправильный выбор.

Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.

Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.

Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.



Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.Чувак сделал неправильный выбор.Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы. rjkz

Повідомлень: 16148 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5067 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 21:23 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Denik, шо ты куришь? Denik, шо ты куришь?

У військовому плані не я а ти - трус та дов....б.

rjkz написав: США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.

ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу? США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу?

Не можна нічого серйозного розфігачити в хуситів або інших про іранських проксі томагавком. Хіба що б/у Тойоту з ЗУ-23 за ціну 3% від Томагавка. А проти хуситів треба воювати наземною операцією і FPV-дронами за 500 баксів, як це робить ЗСУ.

Війна з проксі іранськими силами - це надовго. Ще на десятиріччя. Бо почалася вона років 7 тому, коли ще був ІДІЛ. І ще прикол полягає в тому, що США обмежувала продаж зброї в Саудівську Аравію, як та почала воювати з хуситами. А США вже дали слабину. Рашку треба було розпіздувати рішуче всім як приклад.

rjkz написав: Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа

В енегретичному плані ти теж дов....б, бо мені вкотре доводиться повторювати:

https://www.eia.gov/international/overview/country/USA

США забезпечують себе нафтою на 83%. 17% - імпортується.

rjkz написав: Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго. Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго.

Для США це зараз взагалі нереальна задача, враховуючи Перську Затоку, Ізраїль та Україну. б/к не вистачить. Запаси Петріотів йдуть в Україну. Запаси всяких флотських SM-2, SM-3, SM-6 та RIM-21 - в Перську Затоку та навколо Ізраїлю. А щось і на прикриття своїх баз на Близькому Сході вже використано.

А Китай собі сидить і накопичує потрохи запаси С-300/С-400 та їх аналогів. Тому його не винести авіаційними ударами як Югославію.

А ще таку війну треба чимось фінансувати, а збільшувати держборг до 200% від ВВП при нинішній обліковій ставці така собі забавка.

rjkz написав: В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.

Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение. В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.

Якщо збільшити видобуток - резерви виб'ються не за 5 років, а за 3. І подальша собівартість видобутку буде 100+, а ще за 3 роки 150+.

rjkz написав: А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся. А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся.

Так газу теж дешевого не буде бо на автопарк метанові балони поставлять як у орків на автобуси ПАЗ. У військовому плані не я а ти - трус та дов....б.Не можна нічого серйозного розфігачити в хуситів або інших про іранських проксі томагавком. Хіба що б/у Тойоту з ЗУ-23 за ціну 3% від Томагавка. А проти хуситів треба воювати наземною операцією і FPV-дронами за 500 баксів, як це робить ЗСУ.Війна з проксі іранськими силами - це надовго.Бо почалася вона років 7 тому, коли ще був ІДІЛ. І ще прикол полягає в тому, що США обмежувала продаж зброї в Саудівську Аравію, як та почала воювати з хуситами. А США вже дали слабину. Рашку треба було розпіздувати рішуче всім як приклад.В енегретичному плані ти теж дов....б, бо мені вкотре доводиться повторювати:США забезпечують себе нафтою на 83%. 17% - імпортується.Для США це зараз взагалі нереальна задача, враховуючи Перську Затоку, Ізраїль та Україну. б/к не вистачить. Запаси Петріотів йдуть в Україну. Запаси всяких флотських SM-2, SM-3, SM-6 та RIM-21 - в Перську Затоку та навколо Ізраїлю. А щось і на прикриття своїх баз на Близькому Сході вже використано.А Китай собі сидить і накопичує потрохи запаси С-300/С-400 та їх аналогів. Тому його не винести авіаційними ударами як Югославію.А ще таку війну треба чимось фінансувати, а збільшувати держборг до 200% від ВВП при нинішній обліковій ставці така собі забавка.Якщо збільшити видобуток - резерви виб'ються не за 5 років, а за 3. І подальша собівартість видобутку буде 100+, а ще за 3 роки 150+.Так газу теж дешевого не буде бо на автопарк метанові балони поставлять як у орків на автобуси ПАЗ. Востаннє редагувалось Denik в Суб 03 лют, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2886 З нами з: 23.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1819182018211822> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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