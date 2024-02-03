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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:33
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:09
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:15
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:18
Та ні, саме 1500€ за рік у людей виходить.
Справа в тому, що здає «керуюча компанія».
Це якщо здасть.
Здасть не здасть: в Іспанії платиться за все на світі, за інтернет, за обслуговування, за прибирання і так далі.
Крім того, на цьому форумі більш досвідчені люди, ніж я писали, що керуюча компанія завжди з прибутку вираховує неіснуючі ремонти кондиціонерів, унітазів, вікон, пічок та холодильників.
Тому мої приятелі і сказали: реально чистими мали 1500€ на рік.
Щоби самим побути у своїй квартирі, купленій в 2014 році за 75000€ треба попереджати компанію за 6 місяців - на конкретний період.
Ну ось реального задоволення вони не отримують…
Додано: Суб 03 лют, 2024 19:38
Додано: Суб 03 лют, 2024 20:36
Re: Еміграція, заробітчанство
забудьте надвигу Испании, она не для инвестиций апсолютно
максимум можно самому сдавать половину своего дома и самому все ремонтировать и охранять, ну может на минималку вырулишь
Додано: Суб 03 лют, 2024 20:41
люди живут в ценностях что цырфы в зп должные быть большими
им не понятно, что там при небольшой зп может быть неплохая жизнь, не в смысле каждый месяц новый айфон, а в смысле качества жизни, вон тот же спортзал за
копейки, работа строго 8ч, а 12ч он работает еще чисто по инерции в режиме "заработать и потом ничего не делать", или горнолыжный курорт в двух часах езды за две копейки, без брызг шампанского но каждые выходные, безопасное окружение и чистая вода
Додано: Суб 03 лют, 2024 20:51
Denik, шо ты куришь?
США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.
ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу?
Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго.
Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа.
В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.
Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.
А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся.
Додано: Суб 03 лют, 2024 21:04
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.
Чувак сделал неправильный выбор.
Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.
Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.
Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.
Додано: Суб 03 лют, 2024 21:23
Re: Еміграція, заробітчанство
У військовому плані не я а ти - трус та дов....б.
Не можна нічого серйозного розфігачити в хуситів або інших про іранських проксі томагавком. Хіба що б/у Тойоту з ЗУ-23 за ціну 3% від Томагавка. А проти хуситів треба воювати наземною операцією і FPV-дронами за 500 баксів, як це робить ЗСУ.
Війна з проксі іранськими силами - це надовго. Ще на десятиріччя. Бо почалася вона років 7 тому, коли ще був ІДІЛ. І ще прикол полягає в тому, що США обмежувала продаж зброї в Саудівську Аравію, як та почала воювати з хуситами. А США вже дали слабину. Рашку треба було розпіздувати рішуче всім як приклад.
В енегретичному плані ти теж дов....б, бо мені вкотре доводиться повторювати:
США забезпечують себе нафтою на 83%. 17% - імпортується.
Для США це зараз взагалі нереальна задача, враховуючи Перську Затоку, Ізраїль та Україну. б/к не вистачить. Запаси Петріотів йдуть в Україну. Запаси всяких флотських SM-2, SM-3, SM-6 та RIM-21 - в Перську Затоку та навколо Ізраїлю. А щось і на прикриття своїх баз на Близькому Сході вже використано.
А Китай собі сидить і накопичує потрохи запаси С-300/С-400 та їх аналогів. Тому його не винести авіаційними ударами як Югославію.
А ще таку війну треба чимось фінансувати, а збільшувати держборг до 200% від ВВП при нинішній обліковій ставці така собі забавка.
Якщо збільшити видобуток - резерви виб'ються не за 5 років, а за 3. І подальша собівартість видобутку буде 100+, а ще за 3 роки 150+.
Так газу теж дешевого не буде бо на автопарк метанові балони поставлять як у орків на автобуси ПАЗ.
Востаннє редагувалось Denik в Суб 03 лют, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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