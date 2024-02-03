Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1819182018211822 Додано: Суб 03 лют, 2024 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение. Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.

Якщо хусити продовжать створювати серйозні проблеми - то накриється світова торгівля і нікому поточна кількість доларів для зовнішньої торгівлі не знадобиться. Якщо хусити продовжать створювати серйозні проблеми - то накриється світова торгівля і нікому поточна кількість доларів для зовнішньої торгівлі не знадобиться. Denik Повідомлень: 2886 З нами з: 23.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 21:45 Re: Еміграція, заробітчанство

Нагадує щоденну брехню герасімова. Нагадує щоденну брехню герасімова. Denik Повідомлень: 2886 З нами з: 23.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2024 22:09 Denik написав: rjkz написав: Denik, шо ты куришь? Denik, шо ты куришь?

У військовому плані не я а ти - трус та дов....б.

rjkz написав: США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.

ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу? США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара.ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу?

Не можна нічого серйозного розфігачити в хуситів або інших про іранських проксі томагавком. Хіба що б/у Тойоту з ЗУ-23 за ціну 3% від Томагавка. А проти хуситів треба воювати наземною операцією і FPV-дронами за 500 баксів, як це робить ЗСУ.

Війна з проксі іранськими силами - це надовго. Ще на десятиріччя. Бо почалася вона років 7 тому, коли ще був ІДІЛ. А США вже дали слабину. Рашку треба було розпіздувати рішуче всім як приклад.

rjkz написав: Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа

В енегретичному плані ти теж дов....б, бо мені вкотре доводиться повторювати:

https://www.eia.gov/international/overview/country/USA

США забезпечують себе нафтою на 83%. 17% - імпортується.

rjkz написав: Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго. Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго.

Для США це зараз взагалі нереальна задача, враховуючи Перську Затоку, Ізраїль та Україну. б/к не вистачить. Запаси Петріотів йдуть в Україну. Запаси всяких флотських SM-2, SM-3, SM-6 та RIM-21 - в Перську Затоку та навколо Ізраїлю. А щось і на прикриття своїх баз на Близькому Сході вже використано.

А Китай собі сидить і накопичує потрохи запаси С-300/С-400 та їх аналогів. Тому його не винести авіаційними ударами як Югославію.

А ще таку війну треба чимось фінансувати, а збільшувати держборг до 200% від ВВП при нинішній обліковій ставці така собі забавка.

rjkz написав: В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.

Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение. В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической.Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.

Якщо збільшити видобуток - резерви виб'ються не за 5 років, а за 3. І подальша собівартість видобутку буде 100+, а ще за 3 роки 150+.

rjkz написав: А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся. А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся.

Так газу теж дешевого не буде бо на автопарк метанові балони поставлять як у орків на автобуси ПАЗ. У військовому плані не я а ти - трус та дов....б.Не можна нічого серйозного розфігачити в хуситів або інших про іранських проксі томагавком. Хіба що б/у Тойоту з ЗУ-23 за ціну 3% від Томагавка. А проти хуситів треба воювати наземною операцією і FPV-дронами за 500 баксів, як це робить ЗСУ.Війна з проксі іранськими силами - це надовго.Бо почалася вона років 7 тому, коли ще був ІДІЛ. А США вже дали слабину. Рашку треба було розпіздувати рішуче всім як приклад.В енегретичному плані ти теж дов....б, бо мені вкотре доводиться повторювати:США забезпечують себе нафтою на 83%. 17% - імпортується.Для США це зараз взагалі нереальна задача, враховуючи Перську Затоку, Ізраїль та Україну. б/к не вистачить. Запаси Петріотів йдуть в Україну. Запаси всяких флотських SM-2, SM-3, SM-6 та RIM-21 - в Перську Затоку та навколо Ізраїлю. А щось і на прикриття своїх баз на Близькому Сході вже використано.А Китай собі сидить і накопичує потрохи запаси С-300/С-400 та їх аналогів. Тому його не винести авіаційними ударами як Югославію.А ще таку війну треба чимось фінансувати, а збільшувати держборг до 200% від ВВП при нинішній обліковій ставці така собі забавка.Якщо збільшити видобуток - резерви виб'ються не за 5 років, а за 3. І подальша собівартість видобутку буде 100+, а ще за 3 роки 150+.Так газу теж дешевого не буде бо на автопарк метанові балони поставлять як у орків на автобуси ПАЗ.



Слушай, чувак, мне лично пофиг, что ты меня матами обкладываешь, но думаю, не всем нравится маты на форуме читать.

Ты можешь понты как угодно долго тут колотить, но тебе никто не верит.

Все что ты в интернете вычитал и тут выкладываешь ни гроша выеденого не стоит ни яйца ломаного.

Ты у мамы всегда совета спрашиваешь когда в Интернет входишь? Смотри, тут иногда дядьки могут плохому научить. Надо осторожнее быть. Слушай, чувак, мне лично пофиг, что ты меня матами обкладываешь, но думаю, не всем нравится маты на форуме читать.Ты можешь понты как угодно долго тут колотить, но тебе никто не верит.Все что ты в интернете вычитал и тут выкладываешь ни гроша выеденого не стоит ни яйца ломаного.Ты у мамы всегда совета спрашиваешь когда в Интернет входишь? Смотри, тут иногда дядьки могут плохому научить. Надо осторожнее быть. rjkz

Повідомлень: 16148 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5067 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1819182018211822 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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