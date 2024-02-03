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rjkz написав:Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.
Якщо хусити продовжать створювати серйозні проблеми - то накриється світова торгівля і нікому поточна кількість доларів для зовнішньої торгівлі не знадобиться.
rjkz написав:США постоянно находит себе локальные конфликты на другом конце земного шара. ЧТо нового в том, что расфигачит томагавками очередную базу?
Не можна нічого серйозного розфігачити в хуситів або інших про іранських проксі томагавком. Хіба що б/у Тойоту з ЗУ-23 за ціну 3% від Томагавка. А проти хуситів треба воювати наземною операцією і FPV-дронами за 500 баксів, як це робить ЗСУ. Війна з проксі іранськими силами - це надовго. Ще на десятиріччя. Бо почалася вона років 7 тому, коли ще був ІДІЛ. А США вже дали слабину. Рашку треба було розпіздувати рішуче всім як приклад.
rjkz написав:Повторю тебе в 100500 раз, США очень условно зависит от поставок извне нефти и совершенно не зависит от поставок газа
rjkz написав:Вот если США вступится за Тайвань - это может быть надолго.
Для США це зараз взагалі нереальна задача, враховуючи Перську Затоку, Ізраїль та Україну. б/к не вистачить. Запаси Петріотів йдуть в Україну. Запаси всяких флотських SM-2, SM-3, SM-6 та RIM-21 - в Перську Затоку та навколо Ізраїлю. А щось і на прикриття своїх баз на Близькому Сході вже використано. А Китай собі сидить і накопичує потрохи запаси С-300/С-400 та їх аналогів. Тому його не винести авіаційними ударами як Югославію. А ще таку війну треба чимось фінансувати, а збільшувати держборг до 200% від ВВП при нинішній обліковій ставці така собі забавка.
rjkz написав:В тот момент, когда понадобится, снимутся ограничения на добычу своей нефти и вопрос будет закрыт. И в этот момент цена таки будет космической. Так в США умные люди - зачем печатать доллары чтобы покупать дорогую нефть, если можно на эти доллары покупать чужую дешевую нефть, а когда нефть будет супердорогой - пользоваться своей. Очень умное решение.
Якщо збільшити видобуток - резерви виб'ються не за 5 років, а за 3. І подальша собівартість видобутку буде 100+, а ще за 3 роки 150+.
rjkz написав:А газа столько, что когда возникла уникальная ситуация, с ценой в 2000 за тыщу кубов, тто США стали самым большим экспортером (сейчас правильно? ) газа в мире. На моменте. Когда цена 200-300 долларов - нафиг надо продавать дешево? Сами попользуемся.
Так газу теж дешевого не буде бо на автопарк метанові балони поставлять як у орків на автобуси ПАЗ.
Слушай, чувак, мне лично пофиг, что ты меня матами обкладываешь, но думаю, не всем нравится маты на форуме читать. Ты можешь понты как угодно долго тут колотить, но тебе никто не верит. Все что ты в интернете вычитал и тут выкладываешь ни гроша выеденого не стоит ни яйца ломаного. Ты у мамы всегда совета спрашиваешь когда в Интернет входишь? Смотри, тут иногда дядьки могут плохому научить. Надо осторожнее быть.