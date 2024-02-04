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Faceless написав:Це в того мужика в кімнаті на трьох непогане життя? Мова не про "великі цифри". Мова про те, що на пару тис євро там можна тільки виживати
В Польщі на пару тис євро можна цілком непогано жити. І навіть у окремій квартирі, а не у хостелі. Може, нове авто з салону чи відпустка на Мальдівах і не будуть доступні, але в цілому на базові потреби і якісь розваги вистачить. Не думаю, що у Словаччині набагато дорожче життя.
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны. Чувак сделал неправильный выбор. Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь. Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди. ........
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны. Чувак сделал неправильный выбор. Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь. Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди. Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.
Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год?
Десятки тысяч фальшивых научных статей публикуются в журналах, что вызывает международный скандал, который с каждым годом усугубляется, предупреждают ученые. Медицинские исследования поставлены под угрозу, разработка лекарств затруднена, а многообещающие академические исследования поставлены под угрозу из-за глобальной волны фиктивной науки, охватившей лаборатории и университеты.
В прошлом году ежегодное количество статей, отозванных исследовательскими журналами, впервые превысило 10 000. Большинство аналитиков полагают, что эта цифра является лишь верхушкой айсберга научного мошенничества . .......... Эту точку зрения поддержал Бишоп: «Люди строят карьеру на фоне этой приливной волны мошенничества в науке и могут в конечном итоге руководить научными институтами и в конечном итоге использоваться ведущими журналами в качестве рецензентов и редакторов. Коррупция проникает в систему».