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#<1 ... 1819182018211822 Додано: Нед 04 лют, 2024 00:21 Faceless написав: Це в того мужика в кімнаті на трьох непогане життя?

Мова не про "великі цифри". Мова про те, що на пару тис євро там можна тільки виживати Це в того мужика в кімнаті на трьох непогане життя?Мова не про "великі цифри". Мова про те, що на пару тис євро там можна тільки виживати

В Польщі на пару тис євро можна цілком непогано жити. І навіть у окремій квартирі, а не у хостелі. Може, нове авто з салону чи відпустка на Мальдівах і не будуть доступні, але в цілому на базові потреби і якісь розваги вистачить. Не думаю, що у Словаччині набагато дорожче життя. В Польщі на пару тис євро можна цілком непогано жити. І навіть у окремій квартирі, а не у хостелі. Може, нове авто з салону чи відпустка на Мальдівах і не будуть доступні, але в цілому на базові потреби і якісь розваги вистачить. Не думаю, що у Словаччині набагато дорожче життя. Gastarbaiter Повідомлень: 3028 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 01:00 rjkz написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️



Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.

Чувак сделал неправильный выбор.

Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.

Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.

........ Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.Чувак сделал неправильный выбор.Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.........

Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше. Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше. ЛАД 2 Повідомлень: 27649 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 01:50 rjkz написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️



Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.

Чувак сделал неправильный выбор.

Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.

Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.

Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.

Как-бы я давно писал, что по теме веткеЧувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.

Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год? Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год? Gastarbaiter Повідомлень: 3028 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 02:02 Десятки тысяч фальшивых научных статей публикуются в журналах, что вызывает международный скандал, который с каждым годом усугубляется, предупреждают ученые. Медицинские исследования поставлены под угрозу, разработка лекарств затруднена, а многообещающие академические исследования поставлены под угрозу из-за глобальной волны фиктивной науки, охватившей лаборатории и университеты.



В прошлом году ежегодное количество статей, отозванных исследовательскими журналами, впервые превысило 10 000. Большинство аналитиков полагают, что эта цифра является лишь верхушкой айсберга научного мошенничества .

..........

Эту точку зрения поддержал Бишоп: «Люди строят карьеру на фоне этой приливной волны мошенничества в науке и могут в конечном итоге руководить научными институтами и в конечном итоге использоваться ведущими журналами в качестве рецензентов и редакторов. Коррупция проникает в систему».

https://www.theguardian.com/science/2024/feb/03/the-situation-has-become-appalling-fake-scientific-papers-push-research-credibility-to-crisis-point

Это к вопросу о "докторах наук" и их рассуждениях и утверждениях. Это к вопросу о "докторах наук" и их рассуждениях и утверждениях. ЛАД 2 Повідомлень: 27649 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 04:24 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️



Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.

Чувак сделал неправильный выбор.

Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.

Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.

Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.

Как-бы я давно писал, что по теме веткеЧувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.

Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год? Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год?



Кто знает?

Может быть.

Я не очень ревностно отношусь к деньгам, это не цель. Но это очень многое для достижения цели. Поэтому нельзя сказать, что деньги совсем не важны.

50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц.

Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе.

А это возможности.

И владение Инглишем, а не словацким - это больше возможностей.

И США, а не Словакия - это больше возможностей.

Еще раз, как в деле эмиграции так и в деле заробитчанства, вопрос номер раз - выбор страны. Вопрос номер два - знание языка. Кто знает?Может быть.Я не очень ревностно отношусь к деньгам, это не цель. Но это очень многое для достижения цели. Поэтому нельзя сказать, что деньги совсем не важны.50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц.Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе.А это возможности.И владение Инглишем, а не словацким - это больше возможностей.И США, а не Словакия - это больше возможностей.Еще раз, как в деле эмиграции так и в деле заробитчанства, вопрос номер раз - выбор страны. Вопрос номер два - знание языка. rjkz

Повідомлень: 16149 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5067 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 04:27 ЛАД написав: rjkz написав: Bolt написав: Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️

https://youtu.be/R-4p9hD5St0?si=OqGu3iWcDpb7GVda Мдя. Посмотришь на такое и думаешь. Лучше уж в Украине сидеть, сдавать пару квартирок и металлолом собирать. 🤦‍♂️



Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.

Чувак сделал неправильный выбор.

Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.

Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.

........ Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны.Чувак сделал неправильный выбор.Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь.Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди.........

Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше. Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.



Фольксваген - немецкий завод.

Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?

Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.

Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень. Фольксваген - немецкий завод.Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень. rjkz

Повідомлень: 16149 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5067 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1819182018211822 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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