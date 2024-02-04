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Faceless написав:Це в того мужика в кімнаті на трьох непогане життя? Мова не про "великі цифри". Мова про те, що на пару тис євро там можна тільки виживати
В Польщі на пару тис євро можна цілком непогано жити. І навіть у окремій квартирі, а не у хостелі. Може, нове авто з салону чи відпустка на Мальдівах і не будуть доступні, але в цілому на базові потреби і якісь розваги вистачить. Не думаю, що у Словаччині набагато дорожче життя.
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны. Чувак сделал неправильный выбор. Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь. Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди. ........
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны. Чувак сделал неправильный выбор. Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь. Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди. Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.
Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год?
Десятки тысяч фальшивых научных статей публикуются в журналах, что вызывает международный скандал, который с каждым годом усугубляется, предупреждают ученые. Медицинские исследования поставлены под угрозу, разработка лекарств затруднена, а многообещающие академические исследования поставлены под угрозу из-за глобальной волны фиктивной науки, охватившей лаборатории и университеты.
В прошлом году ежегодное количество статей, отозванных исследовательскими журналами, впервые превысило 10 000. Большинство аналитиков полагают, что эта цифра является лишь верхушкой айсберга научного мошенничества . .......... Эту точку зрения поддержал Бишоп: «Люди строят карьеру на фоне этой приливной волны мошенничества в науке и могут в конечном итоге руководить научными институтами и в конечном итоге использоваться ведущими журналами в качестве рецензентов и редакторов. Коррупция проникает в систему».
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны. Чувак сделал неправильный выбор. Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь. Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди. Судя по всему, хотя и выбор языка не правильный, даже с ним у него проблемы.
Вы считаете, его жизнь была бы совершенно другой, поедь он не в Словакию, а в США собирать Теслы за 50к в год?
Кто знает? Может быть. Я не очень ревностно отношусь к деньгам, это не цель. Но это очень многое для достижения цели. Поэтому нельзя сказать, что деньги совсем не важны. 50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц. Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе. А это возможности. И владение Инглишем, а не словацким - это больше возможностей. И США, а не Словакия - это больше возможностей. Еще раз, как в деле эмиграции так и в деле заробитчанства, вопрос номер раз - выбор страны. Вопрос номер два - знание языка.
Как-бы я давно писал, что по теме ветке самым главным вопросом стоит правильный выбор страны. Чувак сделал неправильный выбор. Чувак меняет время своей жизни на работу на конвеере. Абсолютно бесперспективное занятие, которое не дает даже шанса изменить свою жизнь. Он не найдет там возможности качественно изменить свое будущее, потому что вокруг него и на работе и в общаге точно такие-же люди. ........
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.
Фольксваген - немецкий завод. Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США? Ответ очевиден - рабочая сила дешевле. Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.
nekefer написав:люди живут в ценностях что цырфы в зп должные быть большими им не понятно, что там при небольшой зп может быть неплохая жизнь, не в смысле каждый месяц новый айфон, а в смысле качества жизни, вон тот же спортзал за копейки, работа строго 8ч, а 12ч он работает еще чисто по инерции в режиме "заработать и потом ничего не делать", или горнолыжный курорт в двух часах езды за две копейки, без брызг шампанского но каждые выходные, безопасное окружение и чистая вода
Це в того мужика в кімнаті на трьох непогане життя? Мова не про "великі цифри". Мова про те, що на пару тис євро там можна тільки виживати
давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом? сколько раз в неделю посещает спортзал? сколько раз в месяц катается на лыжах?
nekefer написав:люди живут в ценностях что цырфы в зп должные быть большими им не понятно, что там при небольшой зп может быть неплохая жизнь, не в смысле каждый месяц новый айфон, а в смысле качества жизни, вон тот же спортзал за копейки, работа строго 8ч, а 12ч он работает еще чисто по инерции в режиме "заработать и потом ничего не делать", или горнолыжный курорт в двух часах езды за две копейки, без брызг шампанского но каждые выходные, безопасное окружение и чистая вода
Це в того мужика в кімнаті на трьох непогане життя? Мова не про "великі цифри". Мова про те, що на пару тис євро там можна тільки виживати
давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом? сколько раз в неделю посещает спортзал? сколько раз в месяц катается на лыжах?
Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий. Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця. І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес