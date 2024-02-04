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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11
100 Євро за кімнату + супер-стабільна робота
Faceless написав:
nekefer написав:давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут
т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом?
сколько раз в неделю посещает спортзал?
сколько раз в месяц катается на лыжах?
Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.
Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.
І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес
- це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.
Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:23
rjkz написав: ЛАД написав:
..............
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.
Фольксваген - немецкий завод.
Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?
Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.
Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.
Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:49
antey1969 написав:По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал.
Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить.
Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине
З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:50
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
..............
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.
Фольксваген - немецкий завод.
Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?
Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.
Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.
Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).
Судячи з його каналу він з Вінниці
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:52
rjkz написав:
50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц.
Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе.
А это возможности.
Это та цифра, которую выдает поиск по запросу "tesla assembly line worker salary". Может инженерам меньше 10 в месяц и не платит, а простым гайковертам - вряд ли.
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