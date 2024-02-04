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#<1 ... 1820182118221823 Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11 Faceless написав: nekefer написав: давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут

т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом?

сколько раз в неделю посещает спортзал?

сколько раз в месяц катается на лыжах?

Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.

Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.

І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес

100 Євро за кімнату + супер-стабільна робота - це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.

Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже. - це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже. BIGor

Повідомлень: 8569 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1296 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 12:23 rjkz написав: ЛАД написав: ..............

Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше. ..............Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.



Фольксваген - немецкий завод.

Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?

Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.

Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень. Фольксваген - немецкий завод.Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем). ЛАД 2 Повідомлень: 27650 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5242 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал.

Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить.

Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине З чого ржати, якщо так і є.

Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.

Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.

І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться З чого ржати, якщо так і є.Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться Faceless

Модератор Повідомлень: 34532 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7942 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ..............

Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше. ..............Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.



Фольксваген - немецкий завод.

Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?

Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.

Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень. Фольксваген - немецкий завод.Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем). Судячи з його каналу він з Вінниці Судячи з його каналу він з Вінниці Faceless

Модератор Повідомлень: 34532 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7942 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 13:52 rjkz написав: 50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц.

Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе.

А это возможности. 50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц.Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе.А это возможности.

Это та цифра, которую выдает поиск по запросу "tesla assembly line worker salary". Может инженерам меньше 10 в месяц и не платит, а простым гайковертам - вряд ли. Это та цифра, которую выдает поиск по запросу "tesla assembly line worker salary". Может инженерам меньше 10 в месяц и не платит, а простым гайковертам - вряд ли. Gastarbaiter Повідомлень: 3029 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1820182118221823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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