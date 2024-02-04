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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1820182118221823
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11

  Faceless написав:
nekefer написав:давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут
т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом?
сколько раз в неделю посещает спортзал?
сколько раз в месяц катается на лыжах?

Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.
Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.
І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес

100 Євро за кімнату + супер-стабільна робота - це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.
Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:23

  rjkz написав:
  ЛАД написав:..............
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.


Фольксваген - немецкий завод.
Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?
Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.
Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

antey1969 написав:По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал.
Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить.
Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине
З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:50

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:..............
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.


Фольксваген - немецкий завод.
Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?
Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.
Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).
Судячи з його каналу він з Вінниці
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:52

  rjkz написав:50 куе на Тесле? Не знаю. Говорят, что Маск не платит меньше 10 к в месяц.
Так что речь идет о 120 куе в год, а не о 50 куе.
А это возможности.

Это та цифра, которую выдает поиск по запросу "tesla assembly line worker salary". Может инженерам меньше 10 в месяц и не платит, а простым гайковертам - вряд ли.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:56

Еміграція, заробітчанство

New’s from Netherlands

Чудеса бувають - я і вірю, і точно знаю.
Ця історія - особлива.
Вона почалася 4 роки тому, коли я шукав людину для перетримки собаки та випадково знайшов дівчину з Вінниці Ганну, яка вийшла заміж за турка.
Уявляю, як їй повезло: вийти заміж за іноземця, досить привабливого, який має квартиру та авто.
Не алкаш, не наркоман. Працює.

Було видно, як вона хоче себе знайти за кордоном: хоче якось заробити, наприклад, взяла в мене собаку на перетримку (з оплатою), а коли я забирав собаку - запропонувала купити печиво власного виробництва. Я купив, щоби підтримати нашу українку… вона вручила мені оформлену власноруч коробку с печивом.

Ганна зайняла нішу однієї з самих інформованих та активних учасниць української діаспори в Анталії і реально допомагала нашим українцям і словом, і ділом.

Пройшов час і сьогодні виявилося, що повезло не їй, а її чоловіку: в ці дні вони в Нідерландах.
От хлопчина - думає - повезло: класна приваблива українка! Розумна та красива!
Вона відкрила йому двері в Європу, в Нідерланди, де вже мешкає її мама.
Зараз вони вдвох у української тещі турецького зятя…
Ну а якщо врахувати, що не проґавили та вчасно відкрили канадські візи за програмою CUAET - то попереду - цікаві варіанти…

Приємно: класна двійка молодят!
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:16

  BIGor написав:
  Faceless написав:
nekefer написав:давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут
т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом?
сколько раз в неделю посещает спортзал?
сколько раз в месяц катается на лыжах?

Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.
Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.
І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес

100 Євро за кімнату + супер-стабільна робота - це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.
Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже.


Я не очень внимательно смотрел, но там, кажется, 100 евро не за комнату, а за койку.
И 1,5 там что-то не получилось.
Если он останется на этой работе, и каким-то чудом возьмет ипотеку, то сомневаюсь, что сможет ее выплачивать. Только если возьмет квартиру по ипотеке и сдаст ее в рент. А сам будет продолжать жить в комнате на троих.
Нет ничего зазорного в том, чтобы попробовать так работать и некоторое время жить, по разному в жизни бывает, но говорить, что это то, к чему надо стремиться - не стоит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:19

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:..............
Чуваку это и не нужно. Для него это, похоже, потолок. Единственное, что ему хотелось бы, чтобы зарплата была побольше.


Фольксваген - немецкий завод.
Почему фабрика в Словакии, а не в Германии? Почему фабрика в Мексике, а не в США?
Ответ очевиден - рабочая сила дешевле.
Одно дело, если чувак родился в Словакии или в МЕксике, но ехать намеренно туда, где ценится ДЕШЕВИЗНА твоего труда - это не очень.

Ну, он сравнивает не Словакию и США, а Словакию с Россией или Украиной (не знаю, откуда он), где зарплаты ещё ниже, а словацкий язык для него проще английского, меньше надо напрягаться (этого хочется далеко не всем).


Да, я это понимаю.
И в Киев все еще едут, но уже меньше. Я это про до большой войны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:08

Re: Еміграція, заробітчанство

интересная статистика по Польше
Зображення
"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове :lol:
Из прифронтовых областей едут как можно дальше
nekefer
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