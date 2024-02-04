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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1821182218231824
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:10

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:29

  Faceless написав:
rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається


Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них :mrgreen: ).
Очень здравые рассуждения.
И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.
Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.
А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".
Что везти с собой в АМерику?
1. Инглиш.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:48

  nekefer написав:интересная статистика по Польше
Зображення
"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове :lol:
Из прифронтовых областей едут как можно дальше

Біженці бувають різні, є що від війни (бойові дії), а є наприклад від наслідків війни (заробітки, чи від бусіків незламності). Київ на останньому місці, хоча населення як три Львівські області + постійні сирени і ракетні обстріли. Ця таблиця радше показує економічниї біженців.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:22

  Faceless написав:
antey1969 написав:По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал.
Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить.
Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине
З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.
Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.
В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:25

Re: Еміграція, заробітчанство

antey1969 написав:
  Faceless написав:З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.
Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.
В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.

Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:30

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається


Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них :mrgreen: ).
Очень здравые рассуждения.
И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.
Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.
А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".
Что везти с собой в АМерику?
1. Инглиш.

яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення. :D

якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.

а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою
Shaman
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