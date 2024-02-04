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#<1 ... 1821182218231824 Додано: Нед 04 лют, 2024 20:10 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається Faceless

Модератор Повідомлень: 34535 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7942 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 20:29 Faceless написав: rjkz написав: В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається



Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).Очень здравые рассуждения.И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш. rjkz

Повідомлень: 16153 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5067 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 20:48 nekefer написав: интересная статистика по Польше



"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове

Из прифронтовых областей едут как можно дальше интересная статистика по Польше"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и ЛьвовеИз прифронтовых областей едут как можно дальше

Біженці бувають різні, є що від війни (бойові дії), а є наприклад від наслідків війни (заробітки, чи від бусіків незламності). Київ на останньому місці, хоча населення як три Львівські області + постійні сирени і ракетні обстріли. Ця таблиця радше показує економічниї біженців. Біженці бувають різні, є що від війни (бойові дії), а є наприклад від наслідків війни (заробітки, чи від бусіків незламності). Київ на останньому місці, хоча населення як три Львівські області + постійні сирени і ракетні обстріли. Ця таблиця радше показує економічниї біженців. BIGor

Повідомлень: 8570 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1296 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 21:22 Faceless написав: antey1969 написав: По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал.

Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить.

Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине З чого ржати, якщо так і є.

Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.

Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.

І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться З чого ржати, якщо так і є.Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.

Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.

В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево. У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево. antey1969 1

Повідомлень: 12231 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1693 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 21:25 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Faceless написав: З чого ржати, якщо так і є.

Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.

Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.

І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться З чого ржати, якщо так і є.Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.

Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.

В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево. У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.

Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді. Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді. Faceless

Модератор Повідомлень: 34535 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7942 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 21:30 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається



Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш.

яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення.



якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.



а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення.якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою Shaman

Повідомлень: 5184 З нами з: 29.09.19 Подякував: 548 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1821182218231824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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