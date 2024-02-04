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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1821182218231824
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:10

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:29

  Faceless написав:
rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається


Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них :mrgreen: ).
Очень здравые рассуждения.
И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.
Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.
А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".
Что везти с собой в АМерику?
1. Инглиш.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:48

  nekefer написав:интересная статистика по Польше
Зображення
"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове :lol:
Из прифронтовых областей едут как можно дальше

Біженці бувають різні, є що від війни (бойові дії), а є наприклад від наслідків війни (заробітки, чи від бусіків незламності). Київ на останньому місці, хоча населення як три Львівські області + постійні сирени і ракетні обстріли. Ця таблиця радше показує економічниї біженців.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:22

  Faceless написав:
antey1969 написав:По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал.
Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить.
Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине
З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.
Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.
В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:25

Re: Еміграція, заробітчанство

antey1969 написав:
  Faceless написав:З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.
Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.
В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.

Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:30

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається


Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них :mrgreen: ).
Очень здравые рассуждения.
И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.
Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.
А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".
Что везти с собой в АМерику?
1. Инглиш.

яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення. :D

якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.

а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:09

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається


Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них :mrgreen: ).
Очень здравые рассуждения.
И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.
Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.
А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".
Что везти с собой в АМерику?
1. Инглиш.

Має бути другий і третій пункти.
Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами.
По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:32

  gonchik74 написав:Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.


Особисто я в це вірю, і вже писав: люди: які не ЗВИКЛИ працювати і тим більше РУКАМИ і НОГАМИ - просто звикли ворушить папірці ліворуч та гроші праворуч - в "оХсвісі "купи-продай" - в Канаді - інородне тіло.
Вони НЕ тих чекали. Не тим візу дали канадці.
Але треба розуміти: ХТО ПРИЇХАВ?
Якщо з 24.02.2022 не змогли виїхати хлопці/чоловіки з України - то виїхали люди, які роками або не роками працювати в Польщі або не в Польщі. Фактично то не українці.
Оце - такий контингент.

З цього треба і виходити, оцінюючи оті стони на YouTube.
В мене такі і родичі: виїхали з дитиною в Німеччину - там добре РЕАЛЬНО прийняли - дали житло накормили - одягли - обули - через тиждень власник житла - власник готеля в горах (!) - запропонував потихеньку працювати в горах в готелі.
Отут почався конфлікт: чоловік моєї племінниці залишив сину в обласному центрі фірму - там десь 15 співробітників - тільки секретарок дві - білявки - всі на авто - цей легінь на новій BMW - то в банк за мішком доларів поїхати, то в ресторацію брата - брат відкрив ресторацію для багатих крадіїв бюджетних грошей - а тут треба - О! БОЖЕ!!!! ПРАЦЮВАТИ!!!!
Німеччина - відстій. Геть з Німеччини! Тікаємо! Втік...
Себто повернувся в Україну до секретарок та дорогих авто...

Це однаково, що пану rjkz розказувати, що із США валять назад всі в Конотоп або Жмеринку.
Типо тут погано: у нас не получилося.
У тебе - rjkz - получилося.
Але ж ми не винні, що ти розумний, вмієш працювати, вмієш думати та дбаєш про майбутнє дітей...
Ми вже якось по-старому: Жомова яма. Ресторан неподалік від Львова... В податковій працює теща/кум/сват/брат... і все таке...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 лют, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:41

  Faceless написав:
antey1969 написав:
  Faceless написав:З чого ржати, якщо так і є.
Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює.
Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує.
І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться

У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься.
Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое.
В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.

Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.

И прикиньте, при этом никто ни перед кем не выкаблучивается. А смысл?
Все понимают, что любой работающий может себе это позволить без проблем.
Не все меряется с высоты приличных столичных зарплат.
Здесь много людей из регионов, которые эти 500 евро в месяц на человека только в сладких снах видели. Они реально легко по 150-200 евро в месяц с пособий скирдуют. По кафешкам не ходят, дорогие шмотки и смартфоны не покупают, сами готовят, на курсы с судочком.
Одна барышня с Востока Украины призналась, что за год обставила свою съёмную квартиру в Германии так, как не могла в Украине и мечтать.
Кому-то и небольших ресурсов хватает, а для кого-то бриллиант мелкий.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 04 лют, 2024 22:52, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:44

  antey1969 написав:И прикиньте, при этом никто ни перед кем не выкаблучивается. А смысл?
Все понимают, что любой работающий может себе это позволить без проблем.


Очень верно подмечено!
Класс!
И никаких автономеров 7777, 0001, 1001, 0666 и так далее - болезнь неполноценных умом.
akurt
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