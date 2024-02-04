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В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
nekefer написав:интересная статистика по Польше "беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове Из прифронтовых областей едут как можно дальше
Біженці бувають різні, є що від війни (бойові дії), а є наприклад від наслідків війни (заробітки, чи від бусіків незламності). Київ на останньому місці, хоча населення як три Львівські області + постійні сирени і ракетні обстріли. Ця таблиця радше показує економічниї біженців.
antey1969 написав:По поводу "выживать там за пару тысяч евро" откровенно поржал. Человек живёт в комнате не потому что он не может снять себе жилье, а с целью сэкономить и отложить. Про выживать - это больше о заробитчанах в Украине
З чого ржати, якщо так і є. Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює. Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує. І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться
У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься. Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое. В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.
Faceless написав:З чого ржати, якщо так і є. Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює. Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує. І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться
У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься. Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое. В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.
Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення.
якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.
а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою
В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
Має бути другий і третій пункти. Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами. По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.
gonchik74 написав:Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.
Особисто я в це вірю, і вже писав: люди: які не ЗВИКЛИ працювати і тим більше РУКАМИ і НОГАМИ - просто звикли ворушить папірці ліворуч та гроші праворуч - в "оХсвісі "купи-продай" - в Канаді - інородне тіло. Вони НЕ тих чекали. Не тим візу дали канадці. Але треба розуміти: ХТО ПРИЇХАВ? Якщо з 24.02.2022 не змогли виїхати хлопці/чоловіки з України - то виїхали люди, які роками або не роками працювати в Польщі або не в Польщі. Фактично то не українці. Оце - такий контингент.
З цього треба і виходити, оцінюючи оті стони на YouTube. В мене такі і родичі: виїхали з дитиною в Німеччину - там добре РЕАЛЬНО прийняли - дали житло накормили - одягли - обули - через тиждень власник житла - власник готеля в горах (!) - запропонував потихеньку працювати в горах в готелі. Отут почався конфлікт: чоловік моєї племінниці залишив сину в обласному центрі фірму - там десь 15 співробітників - тільки секретарок дві - білявки - всі на авто - цей легінь на новій BMW - то в банк за мішком доларів поїхати, то в ресторацію брата - брат відкрив ресторацію для багатих крадіїв бюджетних грошей - а тут треба - О! БОЖЕ!!!! ПРАЦЮВАТИ!!!! Німеччина - відстій. Геть з Німеччини! Тікаємо! Втік... Себто повернувся в Україну до секретарок та дорогих авто...
Це однаково, що пану rjkz розказувати, що із США валять назад всі в Конотоп або Жмеринку. Типо тут погано: у нас не получилося. У тебе - rjkz - получилося. Але ж ми не винні, що ти розумний, вмієш працювати, вмієш думати та дбаєш про майбутнє дітей... Ми вже якось по-старому: Жомова яма. Ресторан неподалік від Львова... В податковій працює теща/кум/сват/брат... і все таке...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 лют, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:З чого ржати, якщо так і є. Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює. Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує. І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться
У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься. Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое. В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.
Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.
И прикиньте, при этом никто ни перед кем не выкаблучивается. А смысл? Все понимают, что любой работающий может себе это позволить без проблем. Не все меряется с высоты приличных столичных зарплат. Здесь много людей из регионов, которые эти 500 евро в месяц на человека только в сладких снах видели. Они реально легко по 150-200 евро в месяц с пособий скирдуют. По кафешкам не ходят, дорогие шмотки и смартфоны не покупают, сами готовят, на курсы с судочком. Одна барышня с Востока Украины призналась, что за год обставила свою съёмную квартиру в Германии так, как не могла в Украине и мечтать. Кому-то и небольших ресурсов хватает, а для кого-то бриллиант мелкий.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 04 лют, 2024 22:52, всього редагувалось 2 разів.