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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.

и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:51

  nekefer написав:интересная статистика по Польше
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"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове :lol:
Из прифронтовых областей едут как можно дальше

Щоб два рази не тікати.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року

а чому про це ніхто не пише?
Канада продовжила заборону на придбання житла іноземцями до 1 січня 2027 року, передає Bloomberg.

Наразі ринок нерухомості країни починає виявляти ознаки відновлення, і це викликає стурбованість щодо його вартості в таких містах, як Торонто й Ванкувер.

Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вперше заборонив неканадцям купувати нерухомість у 2022 році. Термін дії цього обмеження спливає 1 січня 2025 року.

"Продовживши заборону для іноземних покупців, ми забезпечимо, щоб будинки використовували як житло для канадських сімей і не перетворювалися на спекулятивний клас фінансових активів", - заявила міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд стурбований тим фактом, що канадців витісняють з місцевих ринків житла.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:37

  cherchiltank написав:Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна)

це лише на житло. хоча б мільйон треба :)
Shaman
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