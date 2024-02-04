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gonchik74 написав:По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.
и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
Канада продовжила заборону на придбання житла іноземцями до 1 січня 2027 року, передає Bloomberg.
Наразі ринок нерухомості країни починає виявляти ознаки відновлення, і це викликає стурбованість щодо його вартості в таких містах, як Торонто й Ванкувер.
Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вперше заборонив неканадцям купувати нерухомість у 2022 році. Термін дії цього обмеження спливає 1 січня 2025 року.
"Продовживши заборону для іноземних покупців, ми забезпечимо, щоб будинки використовували як житло для канадських сімей і не перетворювалися на спекулятивний клас фінансових активів", - заявила міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд стурбований тим фактом, що канадців витісняють з місцевих ринків житла.