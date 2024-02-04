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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1822182318241825
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.

и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:51

  nekefer написав:интересная статистика по Польше
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"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове :lol:
Из прифронтовых областей едут как можно дальше

Щоб два рази не тікати.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року

а чому про це ніхто не пише?
Канада продовжила заборону на придбання житла іноземцями до 1 січня 2027 року, передає Bloomberg.

Наразі ринок нерухомості країни починає виявляти ознаки відновлення, і це викликає стурбованість щодо його вартості в таких містах, як Торонто й Ванкувер.

Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вперше заборонив неканадцям купувати нерухомість у 2022 році. Термін дії цього обмеження спливає 1 січня 2025 року.

"Продовживши заборону для іноземних покупців, ми забезпечимо, щоб будинки використовували як житло для канадських сімей і не перетворювалися на спекулятивний клас фінансових активів", - заявила міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд стурбований тим фактом, що канадців витісняють з місцевих ринків житла.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:37

  cherchiltank написав:Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна)

це лише на житло. хоча б мільйон треба :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 03:12

  Faceless написав:................
Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.

antey1969 Вам уже ответил.
Немного добавлю.
Они ни перед кем не выкаблучиваются, просто живут. Как могут.
Да, за соцпособие, которое больше, чем у многих здесь была зарплата. И почти такое же пособие на детей, которого здесь вообще не было.
Да, безхатьки. Но не по собственной вине и не по собственной инициативе.
И что они должны делать?
Не жить?
Возвращаться, к примеру, в Харьков и слушать по несколько раз в день сигналы тревоги? Хорошо, если сигналы, а не взрывы от прилётов. И за зарплаты, которые будут здесь значительно ниже немецкого пособия и без пособия на детей? И за которые они точно не смогут никуда поехать, ни на какое море ( тем более, что в Украине на море сейчас и поехать некуда). На Буковель у них точно не хватит. Даже на один день.
Уж не говорю о тех, у кого жильё разрушено.
Це не буде "змагання з жебрацтва"?

Уже писал, здесь многие то ли делают вид, то ли действительно не представляют себе как живут в Украине простые люди. Только рассказывают, как бедно живут в РФ и "Москва - не вся Россия".

А там... Выучат язык, освоятся, начнут работать, будут жить не на пособие, а на зарплату. И вряд ли вернутся в "рай на земле", где обещают сражаться ещё неизвестно сколько лет и даже лопатами.
ЛАД
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