и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 23:11
Re: Еміграція, заробітчанство
и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
Додано: Нед 04 лют, 2024 23:51
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:25
Re: Еміграція, заробітчанство
а чому про це ніхто не пише?
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна)
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:37
Додано: Пон 05 лют, 2024 03:12
antey1969 Вам уже ответил.
Немного добавлю.
Они ни перед кем не выкаблучиваются, просто живут. Как могут.
Да, за соцпособие, которое больше, чем у многих здесь была зарплата. И почти такое же пособие на детей, которого здесь вообще не было.
Да, безхатьки. Но не по собственной вине и не по собственной инициативе.
И что они должны делать?
Не жить?
Возвращаться, к примеру, в Харьков и слушать по несколько раз в день сигналы тревоги? Хорошо, если сигналы, а не взрывы от прилётов. И за зарплаты, которые будут здесь значительно ниже немецкого пособия и без пособия на детей? И за которые они точно не смогут никуда поехать, ни на какое море ( тем более, что в Украине на море сейчас и поехать некуда). На Буковель у них точно не хватит. Даже на один день.
Уж не говорю о тех, у кого жильё разрушено.
Це не буде "змагання з жебрацтва"?
Уже писал, здесь многие то ли делают вид, то ли действительно не представляют себе как живут в Украине простые люди. Только рассказывают, как бедно живут в РФ и "Москва - не вся Россия".
А там... Выучат язык, освоятся, начнут работать, будут жить не на пособие, а на зарплату. И вряд ли вернутся в "рай на земле", где обещают сражаться ещё неизвестно сколько лет и даже лопатами.
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