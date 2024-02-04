Додано: Пон 05 лют, 2024 03:12

Faceless написав: ................

Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді. ................Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.

Вам уже ответил.Немного добавлю.Они ни перед кем не выкаблучиваются, просто живут. Как могут.Да, за соцпособие, которое больше, чем у многихбыла зарплата. И почти такое же пособие на детей, которого здесь вообще не было.Да, безхатьки. Но не по собственной вине и не по собственной инициативе.И что они должны делать?Не жить?Возвращаться, к примеру, в Харьков и слушать по несколько раз в день сигналы тревоги? Хорошо, если сигналы, а не взрывы от прилётов. И за зарплаты, которые будутзначительно ниже немецкого пособия и без пособия на детей? И за которые они точно не смогут никуда поехать, ни на какое море ( тем более, что в Украине на море сейчас и поехать некуда). На Буковель у них точно не хватит. Даже на один день.Уж не говорю о тех, у кого жильё разрушено.Це не буде "змагання з жебрацтва"?Уже писал, здесь многие то ли делают вид, то ли действительно не представляют себе как живут в Украине простые люди. Только рассказывают, как бедно живут в РФ и "Москва - не вся Россия".А там... Выучат язык, освоятся, начнут работать, будут жить не на пособие, а на зарплату. И вряд ли вернутся в "рай на земле", где обещают сражаться ещё неизвестно сколько лет и даже лопатами.