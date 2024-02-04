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#<1 ... 1823182418251826> Додано: Нед 04 лют, 2024 23:11 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково. По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.

и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия? и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия? nekefer

Повідомлень: 886 З нами з: 24.10.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 23:51 nekefer написав: интересная статистика по Польше



"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове

Из прифронтовых областей едут как можно дальше интересная статистика по Польше"беженцы" сбежали от войны в Хмельницком и Львове

Щоб два рази не тікати. Щоб два рази не тікати. UA Повідомлень: 7880 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1779 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 00:25 Re: Еміграція, заробітчанство Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року



а чому про це ніхто не пише?

Канада продовжила заборону на придбання житла іноземцями до 1 січня 2027 року, передає Bloomberg.



Наразі ринок нерухомості країни починає виявляти ознаки відновлення, і це викликає стурбованість щодо його вартості в таких містах, як Торонто й Ванкувер.



Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вперше заборонив неканадцям купувати нерухомість у 2022 році. Термін дії цього обмеження спливає 1 січня 2025 року.



"Продовживши заборону для іноземних покупців, ми забезпечимо, щоб будинки використовували як житло для канадських сімей і не перетворювалися на спекулятивний клас фінансових активів", - заявила міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд стурбований тим фактом, що канадців витісняють з місцевих ринків житла. а чому про це ніхто не пише? Shaman

Повідомлень: 5186 З нами з: 29.09.19 Подякував: 548 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 00:35 Re: Еміграція, заробітчанство Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна) cherchiltank

Повідомлень: 1115 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 00:37 cherchiltank написав: Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна) Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч- тоді можна)

це лише на житло. хоча б мільйон треба це лише на житло. хоча б мільйон треба Shaman

Повідомлень: 5186 З нами з: 29.09.19 Подякував: 548 раз. Подякували: 1302 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 03:12 Faceless написав: ................

Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді. ................Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.

antey1969 Вам уже ответил.

Немного добавлю.

Они ни перед кем не выкаблучиваются, просто живут. Как могут.

Да, за соцпособие, которое больше, чем у многих здесь была зарплата. И почти такое же пособие на детей, которого здесь вообще не было.

Да, безхатьки. Но не по собственной вине и не по собственной инициативе.

И что они должны делать?

Не жить?

Возвращаться, к примеру, в Харьков и слушать по несколько раз в день сигналы тревоги? Хорошо, если сигналы, а не взрывы от прилётов. И за зарплаты, которые будут здесь значительно ниже немецкого пособия и без пособия на детей? И за которые они точно не смогут никуда поехать, ни на какое море ( тем более, что в Украине на море сейчас и поехать некуда). На Буковель у них точно не хватит. Даже на один день.

Уж не говорю о тех, у кого жильё разрушено.

Це не буде "змагання з жебрацтва"?



Уже писал, здесь многие то ли делают вид, то ли действительно не представляют себе как живут в Украине простые люди. Только рассказывают, как бедно живут в РФ и "Москва - не вся Россия".



А там... Выучат язык, освоятся, начнут работать, будут жить не на пособие, а на зарплату. И вряд ли вернутся в "рай на земле", где обещают сражаться ещё неизвестно сколько лет и даже лопатами. Вам уже ответил.Немного добавлю.Они ни перед кем не выкаблучиваются, просто живут. Как могут.Да, за соцпособие, которое больше, чем у многихбыла зарплата. И почти такое же пособие на детей, которого здесь вообще не было.Да, безхатьки. Но не по собственной вине и не по собственной инициативе.И что они должны делать?Не жить?Возвращаться, к примеру, в Харьков и слушать по несколько раз в день сигналы тревоги? Хорошо, если сигналы, а не взрывы от прилётов. И за зарплаты, которые будутзначительно ниже немецкого пособия и без пособия на детей? И за которые они точно не смогут никуда поехать, ни на какое море ( тем более, что в Украине на море сейчас и поехать некуда). На Буковель у них точно не хватит. Даже на один день.Уж не говорю о тех, у кого жильё разрушено.Це не буде "змагання з жебрацтва"?Уже писал, здесь многие то ли делают вид, то ли действительно не представляют себе как живут в Украине простые люди. Только рассказывают, как бедно живут в РФ и "Москва - не вся Россия".А там... Выучат язык, освоятся, начнут работать, будут жить не на пособие, а на зарплату. И вряд ли вернутся в "рай на земле", где обещают сражаться ещё неизвестно сколько лет и даже лопатами. ЛАД 2 Повідомлень: 27655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 04:10 Shaman написав: rjkz написав: Faceless написав: В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається



Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш.

яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення.



якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.



а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою яка це стадія? бо коли я писав такі речі, були заперечення.якщо працюєш руками, то в Канаді не так й погано. а якщо головою - вона щось сказала про підтвердження, але я знаю інше - місцевий диплом. українські можете поклеїти на стіну. тому з посади головний бухгалтер не беруть навіть буккіпером. все це долається, але час, час. коли тобі 50- років, то починаєш розуміти що в Канаді все життя будеш на якомусь мінімумі чи фудмаркеті чи як там. й це стосується не лише Канади.а з приводи мови - при еміграції в Квебек не було надто високих вимог до французької мови. але для більшості це нова мова, до того з специфічною вимовою



Стадия?

Не эйфория, но и не депрессия.

Я чуть ниже выложу еще один ролик этой девочки.

Очень мне ее рассуждения легли на душу.

В Квебек - это уникальная ситуация. Провинциальная программа Квебека имеет самую большую квоту, многократно превышающую все остальные провинциальные программы. 50 000 в год!!!!! Это при том, что в какой-то другой провинции в какой-то год может быть 3 000, в какой-то 5000, потом 4000.

Эта квота была принята,чтобы защитить уникальность франкофонной провинции и поддерживать высокий уровень иммиграции франкоговорящих.

Полагаю, не так просто найти столько франкофонных, поэтому не очень бьют, если парле Франсе хромает.

Теперь о перспективах бухгалтеров и буккиперов.

Я повторю историю девочки из Закарпатья, которая по приезду в США учила-учила Инглиш, так и не закончила университет в Украине, пошла в один из каледжей CUNY на continued education по специальности буккипер (а именно работа в квикбукс, что-то типа медок или с1бухгалтерия в Украине, только намного проще), после этого пошла на позицию бухгалтера (разницы большой нет в том как называется) в небольшой "русский" бизнес на Брайтоне, где работали еще 3 бухгалтера. Отработала год или полтора на 20 долларов в час, после этого создала профайл в Индид и через некоторое время получила оффер от американской уже компании.

Ездить ей далековато. Около часа в одну сторону уходит.

Но рабочий день на час меньше (это такой прикол местного рынка труда, американские фирмы оплачивают 8 часов в день, но обеденный перерыв входит в эти 8 часов, "русские" бизнесы оплачивают 8 часов в день, но обед не входит в эти часы, итого, у американцев работник работает 7 часов и 1 час отдыхает/обедает, и проводит на работе 8 часов, а в "русских" работник на работе 9 часов) и бенефитов больше. Зарплата выше почти в 2 раза - 35 долларов в час.

Недавно она какие-то экзамены сдавала (муж с ребенком дома сидел), можно предположить, что получит сертификаты и повышение зарплаты.

Откуда я так подробно все знаю? Она в Украине успела поработать бухгалтером, как и моя жена. Поэтому я поинтересовался что и как.

Именно поэтому моя жена пошла на курсы Инглиша и именно в тот коледж, в который ходила эта девочка. В принципе, для старта в "русском" бизнесе и это необязательно. Просто мы посчитали, что если/когда жена пойдет работать, то уже будеет не до Инглиша. Так у меня случилось.

Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат.

Теперь анонсированный ролик. Садитесь поудобней.

Стадия?Не эйфория, но и не депрессия.Я чуть ниже выложу еще один ролик этой девочки.Очень мне ее рассуждения легли на душу.В Квебек - это уникальная ситуация. Провинциальная программа Квебека имеет самую большую квоту, многократно превышающую все остальные провинциальные программы. 50 000 в год!!!!! Это при том, что в какой-то другой провинции в какой-то год может быть 3 000, в какой-то 5000, потом 4000.Эта квота была принята,чтобы защитить уникальность франкофонной провинции и поддерживать высокий уровень иммиграции франкоговорящих.Полагаю, не так просто найти столько франкофонных, поэтому не очень бьют, если парле Франсе хромает.Теперь о перспективах бухгалтеров и буккиперов.Я повторю историю девочки из Закарпатья, которая по приезду в США учила-учила Инглиш, так и не закончила университет в Украине, пошла в один из каледжей CUNY на continued education по специальности буккипер (а именно работа в квикбукс, что-то типа медок или с1бухгалтерия в Украине, только намного проще), после этого пошла на позицию бухгалтера (разницы большой нет в том как называется) в небольшой "русский" бизнес на Брайтоне, где работали еще 3 бухгалтера. Отработала год или полтора на 20 долларов в час, после этого создала профайл в Индид и через некоторое время получила оффер от американской уже компании.Ездить ей далековато. Около часа в одну сторону уходит.Но рабочий день на час меньше (это такой прикол местного рынка труда, американские фирмы оплачивают 8 часов в день, но обеденный перерыв входит в эти 8 часов, "русские" бизнесы оплачивают 8 часов в день, но обед не входит в эти часы, итого, у американцев работник работает 7 часов и 1 час отдыхает/обедает, и проводит на работе 8 часов, а в "русских" работник на работе 9 часов) и бенефитов больше. Зарплата выше почти в 2 раза - 35 долларов в час.Недавно она какие-то экзамены сдавала (муж с ребенком дома сидел), можно предположить, что получит сертификаты и повышение зарплаты.Откуда я так подробно все знаю? Она в Украине успела поработать бухгалтером, как и моя жена. Поэтому я поинтересовался что и как.Именно поэтому моя жена пошла на курсы Инглиша и именно в тот коледж, в который ходила эта девочка. В принципе, для старта в "русском" бизнесе и это необязательно. Просто мы посчитали, что если/когда жена пойдет работать, то уже будеет не до Инглиша. Так у меня случилось.Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат.Теперь анонсированный ролик. Садитесь поудобней. rjkz

Повідомлень: 16154 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 04:16 rjkz написав: .................

Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. .................Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).Очень здравые рассуждения.И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш.

Согласен, очень здравые рассуждения.

А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.

Источник:

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос, посвященный 30-летию Независимости Украины, проводили с 20 июля по 9 августа (2021 год).



Большинство украинцев не путешествовали в Европу за последние 5 лет

- За последние 5 лет 70% опрошенных не были в других странах Европы. 21% может похвастаться тем, что путешествовали туда раз или несколько. 9% – частые гости в Европе.

- Касательно путешествий на курорты Египта и Турции, то туда украинцы наведываются еще реже. За 5 лет там ни разу не были 84% украинцев. 13% же ездили отдыхать один или несколько раз. 3% часто любят понежиться на солнышке за рубежом.

- В страны СНГ не ездили 87% украинцев, 11% – ездили редко, еще 2% – часто.

Обратите внимание! 18% украинцев за 5 последних лет ни разу не покидали пределов своего населенного пункта. 35% выезжали раз или несколько, 49% – покидали свою малую родину часто.

Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, что

Наведываются и на курорты и в Европу и в страны СНГ жители столицы. Чаще путешествуют в европейские страны и жители западных областей, самый высокий показатель у закарпатцев – 62%

Так что без учёта Киева и западных областей цифры были бы ещё хуже.

https://24tv.ua/ru/sidjat-doma-ne-puteshestvujut-skolko-ukraincev-ukraina-novosti_n1718887 Согласен, очень здравые рассуждения.А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, чтоТак что без учёта Киева и западных областей цифры были бы ещё хуже. ЛАД 2 Повідомлень: 27655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 04:30 rjkz написав: ...........

Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат.

........... ...........Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат............

Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы?

И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью?

Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь.

Я правильно понимаю?



P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке. Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы?И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью?Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь.Я правильно понимаю?P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке. ЛАД 2 Повідомлень: 27655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 04:54 1. 70 000$ на рік виглядає як досить гарна зарплатня.

2. Мало це чи багато - що цікаво - неможливо сказати. Це особливість США. Справа в тому, що наші люди не розуміють або забувають, що США - особлива країна - СПОЛУЧЕНІ держави - реально окремі одна від одної, просто вони «сполучені».

Питання до американця «70 000$ - то мало чи багато?» - поставить американця в тупик і він у відповідь задасть питання: «А в якому штаті?».

Це буде головним питанням.

Якщо це штат Каліфорнія на заході, то це трохи вище нижньої межі. Можна жити - і досить непогано. Не жирно. Але непогано. При такому доході може жити пристойно родина, в якій двоє дітей. Вони будуть жити в орендованій квартирі площею близько 100 кв.м. В родині буде одне авто.

З двох дітей один буде студентом і буде скиглити, що хотів би собі шикарний, але старенький Mercury Sabre 2002 року випуску - з шкіряним салоном та V-подібним двигуном, але жадібні батьки не купують…

Якщо це - Південна Кароліна - на сході - то це майже мільйонер і пʼє шампанське с устрицями майже щодня і прямо зранку. Людина з такою зарплатнею може сміливо думати про купівлю нового будинка - готового «під ключ» - з двома гаражами - площею в 200 кв.м.



3. Куди може дівати гроші американець - питання цікаве і здається rjkz десь 1/2 року давав відповідь.

Багато куди.

Можна знайти його допис.

Як правило, це вкладання в акції компаній, в трастові фонди і в інші фінансові інструменти.

Можна взяти калькулятор:

- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.

- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.

Ось так… і все це американський пенсіонер бачить, і не просто бачить, а отримує 400-60, натискаючи кнопки смартфона. Секунди - і грошики оплатити комуналку або купити нову Тесла Y вже є.

А якщо врахувати, що володіння акціями більше одного року призводить до суттєвого зниження податку на прибуток, то за американського пенсіонера можна не хвилюватися.

Це тільки один приклад.

А американці знають багато інших. Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 лют, 2024 05:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9160 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1823182418251826> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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