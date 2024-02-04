и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 23:11
Re: Еміграція, заробітчанство
и куда они поедут с английским? В США так просто не пустят, в Лондон? там еще хуже? Австралия? Индия?
Додано: Нед 04 лют, 2024 23:51
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:25
Re: Еміграція, заробітчанство
а чому про це ніхто не пише?
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Жити в Канаді - ну таке собі - хіба є хоч тисяч 500 - тоді можна)
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:37
Додано: Пон 05 лют, 2024 03:12
antey1969 Вам уже ответил.
Немного добавлю.
Они ни перед кем не выкаблучиваются, просто живут. Как могут.
Да, за соцпособие, которое больше, чем у многих здесь была зарплата. И почти такое же пособие на детей, которого здесь вообще не было.
Да, безхатьки. Но не по собственной вине и не по собственной инициативе.
И что они должны делать?
Не жить?
Возвращаться, к примеру, в Харьков и слушать по несколько раз в день сигналы тревоги? Хорошо, если сигналы, а не взрывы от прилётов. И за зарплаты, которые будут здесь значительно ниже немецкого пособия и без пособия на детей? И за которые они точно не смогут никуда поехать, ни на какое море ( тем более, что в Украине на море сейчас и поехать некуда). На Буковель у них точно не хватит. Даже на один день.
Уж не говорю о тех, у кого жильё разрушено.
Це не буде "змагання з жебрацтва"?
Уже писал, здесь многие то ли делают вид, то ли действительно не представляют себе как живут в Украине простые люди. Только рассказывают, как бедно живут в РФ и "Москва - не вся Россия".
А там... Выучат язык, освоятся, начнут работать, будут жить не на пособие, а на зарплату. И вряд ли вернутся в "рай на земле", где обещают сражаться ещё неизвестно сколько лет и даже лопатами.
Додано: Пон 05 лют, 2024 04:10
Стадия?
Не эйфория, но и не депрессия.
Я чуть ниже выложу еще один ролик этой девочки.
Очень мне ее рассуждения легли на душу.
В Квебек - это уникальная ситуация. Провинциальная программа Квебека имеет самую большую квоту, многократно превышающую все остальные провинциальные программы. 50 000 в год!!!!! Это при том, что в какой-то другой провинции в какой-то год может быть 3 000, в какой-то 5000, потом 4000.
Эта квота была принята,чтобы защитить уникальность франкофонной провинции и поддерживать высокий уровень иммиграции франкоговорящих.
Полагаю, не так просто найти столько франкофонных, поэтому не очень бьют, если парле Франсе хромает.
Теперь о перспективах бухгалтеров и буккиперов.
Я повторю историю девочки из Закарпатья, которая по приезду в США учила-учила Инглиш, так и не закончила университет в Украине, пошла в один из каледжей CUNY на continued education по специальности буккипер (а именно работа в квикбукс, что-то типа медок или с1бухгалтерия в Украине, только намного проще), после этого пошла на позицию бухгалтера (разницы большой нет в том как называется) в небольшой "русский" бизнес на Брайтоне, где работали еще 3 бухгалтера. Отработала год или полтора на 20 долларов в час, после этого создала профайл в Индид и через некоторое время получила оффер от американской уже компании.
Ездить ей далековато. Около часа в одну сторону уходит.
Но рабочий день на час меньше (это такой прикол местного рынка труда, американские фирмы оплачивают 8 часов в день, но обеденный перерыв входит в эти 8 часов, "русские" бизнесы оплачивают 8 часов в день, но обед не входит в эти часы, итого, у американцев работник работает 7 часов и 1 час отдыхает/обедает, и проводит на работе 8 часов, а в "русских" работник на работе 9 часов) и бенефитов больше. Зарплата выше почти в 2 раза - 35 долларов в час.
Недавно она какие-то экзамены сдавала (муж с ребенком дома сидел), можно предположить, что получит сертификаты и повышение зарплаты.
Откуда я так подробно все знаю? Она в Украине успела поработать бухгалтером, как и моя жена. Поэтому я поинтересовался что и как.
Именно поэтому моя жена пошла на курсы Инглиша и именно в тот коледж, в который ходила эта девочка. В принципе, для старта в "русском" бизнесе и это необязательно. Просто мы посчитали, что если/когда жена пойдет работать, то уже будеет не до Инглиша. Так у меня случилось.
Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат.
Теперь анонсированный ролик. Садитесь поудобней.
Додано: Пон 05 лют, 2024 04:16
Согласен, очень здравые рассуждения.
А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.
Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, что
Так что без учёта Киева и западных областей цифры были бы ещё хуже.
Додано: Пон 05 лют, 2024 04:30
Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы?
И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью?
Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь.
Я правильно понимаю?
P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке.
Додано: Пон 05 лют, 2024 04:54
1. 70 000$ на рік виглядає як досить гарна зарплатня.
2. Мало це чи багато - що цікаво - неможливо сказати. Це особливість США. Справа в тому, що наші люди не розуміють або забувають, що США - особлива країна - СПОЛУЧЕНІ держави - реально окремі одна від одної, просто вони «сполучені».
Питання до американця «70 000$ - то мало чи багато?» - поставить американця в тупик і він у відповідь задасть питання: «А в якому штаті?».
Це буде головним питанням.
Якщо це штат Каліфорнія на заході, то це трохи вище нижньої межі. Можна жити - і досить непогано. Не жирно. Але непогано. При такому доході може жити пристойно родина, в якій двоє дітей. Вони будуть жити в орендованій квартирі площею близько 100 кв.м. В родині буде одне авто.
З двох дітей один буде студентом і буде скиглити, що хотів би собі шикарний, але старенький Mercury Sabre 2002 року випуску - з шкіряним салоном та V-подібним двигуном, але жадібні батьки не купують…
Якщо це - Південна Кароліна - на сході - то це майже мільйонер і пʼє шампанське с устрицями майже щодня і прямо зранку. Людина з такою зарплатнею може сміливо думати про купівлю нового будинка - готового «під ключ» - з двома гаражами - площею в 200 кв.м.
3. Куди може дівати гроші американець - питання цікаве і здається rjkz десь 1/2 року давав відповідь.
Багато куди.
Можна знайти його допис.
Як правило, це вкладання в акції компаній, в трастові фонди і в інші фінансові інструменти.
Можна взяти калькулятор:
- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.
- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.
Ось так… і все це американський пенсіонер бачить, і не просто бачить, а отримує 400-60, натискаючи кнопки смартфона. Секунди - і грошики оплатити комуналку або купити нову Тесла Y вже є.
А якщо врахувати, що володіння акціями більше одного року призводить до суттєвого зниження податку на прибуток, то за американського пенсіонера можна не хвилюватися.
Це тільки один приклад.
А американці знають багато інших.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 05 лют, 2024 05:06, всього редагувалось 1 раз.
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