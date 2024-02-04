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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1823182418251826
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 05:03

akurt
Спасибо!
Т.е. я, в общем, правильно понял.
Единственный вопрос остался - сколько налогов с 70 тыс.?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 05:12

Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?».
І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників.
Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру.
Я не буду ризикувати її вказувати.
akurt
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