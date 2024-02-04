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#<1 ... 1823182418251826 Додано: Пон 05 лют, 2024 05:03 akurt

Спасибо!

Т.е. я, в общем, правильно понял.

Единственный вопрос остался - сколько налогов с 70 тыс.? ЛАД 2 Повідомлень: 27655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 05:12 Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?».

І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників.

Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки, інформації про те, чи працює жінка та який орієнтир її зарплатні, і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру.

Я не буду ризикувати її вказувати.

Можливо, хтось інший знайде такі сайти - трохи пограється з цифрами та побачить цю цифру. akurt

Повідомлень: 9160 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 06:41 gonchik74 написав: rjkz написав: Faceless написав: В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається



Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).Очень здравые рассуждения.И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш.

Має бути другий і третій пункти.

Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами.

По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково. Має бути другий і третій пункти.Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами.По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.



Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде.

Долгое время это было неукоснительное условие.

Но потом началась война и украинцам сделали послабление.

И это стало слабым местом украинских ньюкамеров.

Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться.

Естественно, кроме него надо еще что-то.

Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна.

Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда.

Канада для таких трудяжек как та девочка на видео. Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде.Долгое время это было неукоснительное условие.Но потом началась война и украинцам сделали послабление.И это стало слабым местом украинских ньюкамеров.Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться.Естественно, кроме него надо еще что-то.Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна.Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда.Канада для таких трудяжек как та девочка на видео. rjkz

Повідомлень: 16155 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1823182418251826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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