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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1823182418251826
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 05:03

akurt
Спасибо!
Т.е. я, в общем, правильно понял.
Единственный вопрос остался - сколько налогов с 70 тыс.?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 05:12

Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?».
І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників.
Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки, інформації про те, чи працює жінка та який орієнтир її зарплатні, і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру.
Я не буду ризикувати її вказувати.
Можливо, хтось інший знайде такі сайти - трохи пограється з цифрами та побачить цю цифру.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 06:41

  gonchik74 написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається


Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них :mrgreen: ).
Очень здравые рассуждения.
И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.
Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.
А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".
Что везти с собой в АМерику?
1. Инглиш.

Має бути другий і третій пункти.
Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами.
По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.


Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде.
Долгое время это было неукоснительное условие.
Но потом началась война и украинцам сделали послабление.
И это стало слабым местом украинских ньюкамеров.
Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться.
Естественно, кроме него надо еще что-то.
Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна.
Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда.
Канада для таких трудяжек как та девочка на видео.
rjkz
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