akurt
Спасибо!
Т.е. я, в общем, правильно понял.
Единственный вопрос остался - сколько налогов с 70 тыс.?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лют, 2024 05:03
akurt
Спасибо!
Т.е. я, в общем, правильно понял.
Единственный вопрос остался - сколько налогов с 70 тыс.?
Додано: Пон 05 лют, 2024 05:12
Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?».
І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників.
Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки, інформації про те, чи працює жінка та який орієнтир її зарплатні, і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру.
Я не буду ризикувати її вказувати.
Можливо, хтось інший знайде такі сайти - трохи пограється з цифрами та побачить цю цифру.
Додано: Пон 05 лют, 2024 06:41
Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде.
Долгое время это было неукоснительное условие.
Но потом началась война и украинцам сделали послабление.
И это стало слабым местом украинских ньюкамеров.
Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться.
Естественно, кроме него надо еще что-то.
Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна.
Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда.
Канада для таких трудяжек как та девочка на видео.
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