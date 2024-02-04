Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?». І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників. Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки, інформації про те, чи працює жінка та який орієнтир її зарплатні, і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру. Я не буду ризикувати її вказувати. Можливо, хтось інший знайде такі сайти - трохи пограється з цифрами та побачить цю цифру.
Faceless написав:В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
Має бути другий і третій пункти. Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами. По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.
Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде. Долгое время это было неукоснительное условие. Но потом началась война и украинцам сделали послабление. И это стало слабым местом украинских ньюкамеров. Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться. Естественно, кроме него надо еще что-то. Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна. Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда. Канада для таких трудяжек как та девочка на видео.
rjkz написав:................. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
Согласен, очень здравые рассуждения. А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.
Источник: Социологическая группа "Рейтинг" Опрос, посвященный 30-летию Независимости Украины, проводили с 20 июля по 9 августа (2021 год).
Большинство украинцев не путешествовали в Европу за последние 5 лет - За последние 5 лет 70% опрошенных не были в других странах Европы. 21% может похвастаться тем, что путешествовали туда раз или несколько. 9% – частые гости в Европе. - Касательно путешествий на курорты Египта и Турции, то туда украинцы наведываются еще реже. За 5 лет там ни разу не были 84% украинцев. 13% же ездили отдыхать один или несколько раз. 3% часто любят понежиться на солнышке за рубежом. - В страны СНГ не ездили 87% украинцев, 11% – ездили редко, еще 2% – часто. Обратите внимание! 18% украинцев за 5 последних лет ни разу не покидали пределов своего населенного пункта. 35% выезжали раз или несколько, 49% – покидали свою малую родину часто.
Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, что
Наведываются и на курорты и в Европу и в страны СНГ жители столицы. Чаще путешествуют в европейские страны и жители западных областей, самый высокий показатель у закарпатцев – 62%
Канада - это как раз страна для простых людей. Там не так легко перепрыгнуть из низов на верх. Есть какой-то потолок, который перепрыгивают не многие. И уж точно нашим схематозникам там трудно. Я как-то встретил женщину в Украине. Они вернулись из Канады. Она - преподаватель Инглиша. Она и стала заявителем и прошла по экспресс-энтри, муж - прицепом. Но в Канаде сильно заболела и не могла работать некоторое время. У мужа ни Инглиша ни рук, растущих из нужного места. Тяжелее ручки в Украине ничего не держал. Выйти из зоны комфорта и пойти что-то делать не спромогся. Пожили они в Ванкувере пока не проели свои 80 куе и вернулись в Украину. Других подробностей не знаю, я эту женщину встретил как-то в Киеве и этто краткий пересказ сорокаминутной беседы. Никогда больше я ее не видел.
rjkz написав:........... Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат. ...........
Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы? И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью? Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь. Я правильно понимаю?
P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке.
Да, всегда говорят о доналоговых деньгах. Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек". У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов. Это очень специфическая тема. Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее. Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно. Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.
Да, на 70 куе можно вполне поместиться. Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть. Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях.