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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1823182418251826 Додано: Пон 05 лют, 2024 05:03 akurt

Спасибо!

Т.е. я, в общем, правильно понял.

Единственный вопрос остался - сколько налогов с 70 тыс.? ЛАД 2 Повідомлень: 27655 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 05:12 Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?».

І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників.

Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки, інформації про те, чи працює жінка та який орієнтир її зарплатні, і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру.

Я не буду ризикувати її вказувати.

Можливо, хтось інший знайде такі сайти - трохи пограється з цифрами та побачить цю цифру. akurt

Повідомлень: 9160 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 06:41 gonchik74 написав: rjkz написав: Faceless написав: В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається



Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).Очень здравые рассуждения.И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш.

Має бути другий і третій пункти.

Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами.

По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково. Має бути другий і третій пункти.Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами.По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.



Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде.

Долгое время это было неукоснительное условие.

Но потом началась война и украинцам сделали послабление.

И это стало слабым местом украинских ньюкамеров.

Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться.

Естественно, кроме него надо еще что-то.

Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна.

Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда.

Канада для таких трудяжек как та девочка на видео. Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде.Долгое время это было неукоснительное условие.Но потом началась война и украинцам сделали послабление.И это стало слабым местом украинских ньюкамеров.Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться.Естественно, кроме него надо еще что-то.Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна.Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда.Канада для таких трудяжек как та девочка на видео. rjkz

Повідомлень: 16157 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 06:58 ЛАД написав: rjkz написав: .................

Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ).

Очень здравые рассуждения.

И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.

Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.

А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".

Что везти с собой в АМерику?

1. Инглиш. .................Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них).Очень здравые рассуждения.И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка.Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам.А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас".Что везти с собой в АМерику?1. Инглиш.

Согласен, очень здравые рассуждения.

А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.

Источник:

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос, посвященный 30-летию Независимости Украины, проводили с 20 июля по 9 августа (2021 год).



Большинство украинцев не путешествовали в Европу за последние 5 лет

- За последние 5 лет 70% опрошенных не были в других странах Европы. 21% может похвастаться тем, что путешествовали туда раз или несколько. 9% – частые гости в Европе.

- Касательно путешествий на курорты Египта и Турции, то туда украинцы наведываются еще реже. За 5 лет там ни разу не были 84% украинцев. 13% же ездили отдыхать один или несколько раз. 3% часто любят понежиться на солнышке за рубежом.

- В страны СНГ не ездили 87% украинцев, 11% – ездили редко, еще 2% – часто.

Обратите внимание! 18% украинцев за 5 последних лет ни разу не покидали пределов своего населенного пункта. 35% выезжали раз или несколько, 49% – покидали свою малую родину часто.

Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, что

Наведываются и на курорты и в Европу и в страны СНГ жители столицы. Чаще путешествуют в европейские страны и жители западных областей, самый высокий показатель у закарпатцев – 62%

Так что без учёта Киева и западных областей цифры были бы ещё хуже.

https://24tv.ua/ru/sidjat-doma-ne-puteshestvujut-skolko-ukraincev-ukraina-novosti_n1718887 Согласен, очень здравые рассуждения.А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, чтоТак что без учёта Киева и западных областей цифры были бы ещё хуже.



Канада - это как раз страна для простых людей.

Там не так легко перепрыгнуть из низов на верх.

Есть какой-то потолок, который перепрыгивают не многие.

И уж точно нашим схематозникам там трудно.

Я как-то встретил женщину в Украине.

Они вернулись из Канады.

Она - преподаватель Инглиша.

Она и стала заявителем и прошла по экспресс-энтри, муж - прицепом.

Но в Канаде сильно заболела и не могла работать некоторое время.

У мужа ни Инглиша ни рук, растущих из нужного места.

Тяжелее ручки в Украине ничего не держал.

Выйти из зоны комфорта и пойти что-то делать не спромогся.

Пожили они в Ванкувере пока не проели свои 80 куе и вернулись в Украину.

Других подробностей не знаю, я эту женщину встретил как-то в Киеве и этто краткий пересказ сорокаминутной беседы. Никогда больше я ее не видел. Канада - это как раз страна для простых людей.Там не так легко перепрыгнуть из низов на верх.Есть какой-то потолок, который перепрыгивают не многие.И уж точно нашим схематозникам там трудно.Я как-то встретил женщину в Украине.Они вернулись из Канады.Она - преподаватель Инглиша.Она и стала заявителем и прошла по экспресс-энтри, муж - прицепом.Но в Канаде сильно заболела и не могла работать некоторое время.У мужа ни Инглиша ни рук, растущих из нужного места.Тяжелее ручки в Украине ничего не держал.Выйти из зоны комфорта и пойти что-то делать не спромогся.Пожили они в Ванкувере пока не проели свои 80 куе и вернулись в Украину.Других подробностей не знаю, я эту женщину встретил как-то в Киеве и этто краткий пересказ сорокаминутной беседы. Никогда больше я ее не видел. rjkz

Повідомлень: 16157 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 07:05 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат.

........... ...........Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат............

Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы?

И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью?

Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь.

Я правильно понимаю?



P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке. Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы?И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью?Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь.Я правильно понимаю?P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке.



Да, всегда говорят о доналоговых деньгах.

Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек".

У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов.

Это очень специфическая тема.

Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее.

Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно.

Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.



Да, на 70 куе можно вполне поместиться.

Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть.

Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях. Да, всегда говорят о доналоговых деньгах.Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек".У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов.Это очень специфическая тема.Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее.Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно.Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.Да, на 70 куе можно вполне поместиться.Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть.Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях. rjkz

Повідомлень: 16157 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1823182418251826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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