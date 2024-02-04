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Це знову питання із серії тих, на які буде у відповідь питання «В якому штаті?». І неможливо дати відповідь, тому що важливо ще знати склад родини: чоловік жонатий, чи ні. Діти є чи ні - і купи інших чинників. Є спеціальні сайти, які дозволяють - в залежності від штату проживання - після введення даних про склад родини, наявність/відсутність іпотеки, інформації про те, чи працює жінка та який орієнтир її зарплатні, і декількох інших чинників чисто теоретично побачити цю цифру. Я не буду ризикувати її вказувати. Можливо, хтось інший знайде такі сайти - трохи пограється з цифрами та побачить цю цифру.
Faceless написав:В мене навпаки знайомі ото недавно приїхали в вінні-пух, точніше Вінніпег. Робота поки є (віддалено), знайшли квартиру, поки все подобається
Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
Має бути другий і третій пункти. Коли мала зібралась в англомовне середовище зі своїми 8.5 айлтс, ми не применшуючи її досягнень, все ж наголошували, що там англійський якраз знають всі і треба працювати над іншими своїми перевагами. По Канаді - у мене двоє там знайомих і обоє планують залишити країну. Підприємець з чималими статками з сімʼєю і дівчина випускниця могилянки з хорошою мовою. Причому описують причини однаково.
Да, возможно, Вы и правы насчет Инглиша в Канаде. Долгое время это было неукоснительное условие. Но потом началась война и украинцам сделали послабление. И это стало слабым местом украинских ньюкамеров. Инглиш нужен не для успешного успеха, а для того, чтобы иметь возможность его добиться. Естественно, кроме него надо еще что-то. Насчет Ваших знакомцев...Канада - социально ориентированная страна. Для человека с уже имеющимися деньгами лучше в США. Или еще куда. Канада для таких трудяжек как та девочка на видео.
rjkz написав:................. Так девочка не говорит что ВСЕ МАССОВО (это такие заголовки дают максимальные просмотры, все хотят знать, что где-то оказалось хуже, чем у них ). Очень здравые рассуждения. И то, что она говорит касательно работы и то, что касается языка. Просто раньше в Канаду надо было попасть через сдачу айлтс. Я не уверен, что на 6 по всем секциям смогу сдать. Вернее, уверен, что на 6 не сдам. А тут приехали в англо/франкофонную страну без языка и "любите нас". Что везти с собой в АМерику? 1. Инглиш.
Согласен, очень здравые рассуждения. А насчёт языка... По визе куает поехали большей (?) частью простые люди, которые не знают языка, как и большинство украинцев, и которые зачастую очень слабо себе представляют жизнь за границей, просто наслышаны, что там все более-менее богато живут. То, что это такой же перегиб, как в советские времена рассказы пропагандистов о крайне тяжёлой жизни простых людей, они не представляли.
Источник: Социологическая группа "Рейтинг" Опрос, посвященный 30-летию Независимости Украины, проводили с 20 июля по 9 августа (2021 год).
Большинство украинцев не путешествовали в Европу за последние 5 лет - За последние 5 лет 70% опрошенных не были в других странах Европы. 21% может похвастаться тем, что путешествовали туда раз или несколько. 9% – частые гости в Европе. - Касательно путешествий на курорты Египта и Турции, то туда украинцы наведываются еще реже. За 5 лет там ни разу не были 84% украинцев. 13% же ездили отдыхать один или несколько раз. 3% часто любят понежиться на солнышке за рубежом. - В страны СНГ не ездили 87% украинцев, 11% – ездили редко, еще 2% – часто. Обратите внимание! 18% украинцев за 5 последних лет ни разу не покидали пределов своего населенного пункта. 35% выезжали раз или несколько, 49% – покидали свою малую родину часто.
Молодёжь, правда ездила побольше. Но ещё надо учесть, что
Наведываются и на курорты и в Европу и в страны СНГ жители столицы. Чаще путешествуют в европейские страны и жители западных областей, самый высокий показатель у закарпатцев – 62%
Канада - это как раз страна для простых людей. Там не так легко перепрыгнуть из низов на верх. Есть какой-то потолок, который перепрыгивают не многие. И уж точно нашим схематозникам там трудно. Я как-то встретил женщину в Украине. Они вернулись из Канады. Она - преподаватель Инглиша. Она и стала заявителем и прошла по экспресс-энтри, муж - прицепом. Но в Канаде сильно заболела и не могла работать некоторое время. У мужа ни Инглиша ни рук, растущих из нужного места. Тяжелее ручки в Украине ничего не держал. Выйти из зоны комфорта и пойти что-то делать не спромогся. Пожили они в Ванкувере пока не проели свои 80 куе и вернулись в Украину. Других подробностей не знаю, я эту женщину встретил как-то в Киеве и этто краткий пересказ сорокаминутной беседы. Никогда больше я ее не видел.
rjkz написав:........... Теперь, скажите мне пожалуйста, 35 долларов в час, то есть, 70 тысяч долларов в год без американского высшего образоввания на позиции бухгалтера - это гуд или не очень? Не, я не спорю, что это немного, но для именно бухгалтера это реальный уровень зарплат. ...........
Так понимаю, что 70 тыс. это "грязными". А сколько примерно налогов с такой суммы? И насколько понимаю, это немного, но достаточно для жизни на семью? Вашу зарплату в таком случае можно откладывать на что-то или вкладывать куда-нибудь. Я правильно понимаю?
P.s. Почему Вы заговорили о франкофонной Канаде? Девочка говорит об английском, т.е. не о Квебеке.
Да, всегда говорят о доналоговых деньгах. Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек". У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов. Это очень специфическая тема. Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее. Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно. Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.
Да, на 70 куе можно вполне поместиться. Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть. Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях.
akurt написав:Куди може дівати гроші американець - питання цікаве і здається rjkz десь 1/2 року давав відповідь. Багато куди. Можна знайти його допис. Як правило, це вкладання в акції компаній, в трастові фонди і в інші фінансові інструменти. Можна взяти калькулятор: - рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$. - рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$. Ось так… і все це американський пенсіонер бачить, і не просто бачить, а отримує 400-60, натискаючи кнопки смартфона. Секунди - і грошики оплатити комуналку або купити нову Тесла Y вже є. А якщо врахувати, що володіння акціями більше одного року призводить до суттєвого зниження податку на прибуток, то за американського пенсіонера можна не хвилюватися. Це тільки один приклад. А американці знають багато інших.
Ці карколомні зростання вартості акцій наврядчи перекривають інфляцію в США. Радше показують, що верстат по друкуванню долара США працює на повну катушку.
Он свіжий приклад, акції Амазона зробили майже х2 за останній рік, от питання - чи зробила ця компанія якийсь проривний продукт за цей рік? Чи тільки підвищили ціну на прайм-відео, додали реклами і зняли пару провальних серіалів за мільярди?
akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$. - рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.
рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$. рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$. З іншого боку: рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$ рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$
Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 05 лют, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:[quote="5682435:Faceless"]З чого ржати, якщо так і є. Зняти нормальне житло самостійно він би зняв тільки відмовившись від усіх розваг і якихось подорожей. Якщо переглянути список відео на його каналі, видно що з'їздив в Єгипет і Ізраїль. Зараз, схоже, він вже в Канаді працює. Це спосіб життя, а не скирдування на майбутнє. Скоріше за все, він ще багато років буде жити в хостелах і гуртожитках, і на зекономлене десь трохи поподорожує. І для Бігора - очевидно, ні про яку іпотеку ні в які найближчі роки не йдеться
У нас здесь народ на недельную подорож на море умудряется с пособий по 500 евро за год наскирдовать. За две штуки в месяц могли бы и по 3-4 раза в год кататься. Авиаперелеты по Европе недорогие, главное не лезть на курорты в самый разгар сезона и в период детских каникул - тогда цена на проживание взлетает вдвое. В Египет из Европы летать не очень удобно, проще и удобнее в Турцию. Мальту и Тенерифе можно забучить почти за один и тот же прайс. Кипр, Италия и Испания чуть дешевле - примерно на уровне Турции, Греция еще дешевле. Болгария - вообще дешево.
Це якісь змагання з жебрацтва. Жити майже як безхатьком,з соцдопомоги наскирдувати на найбюджетніші поїздки, щоб потім перед кимось викаблучуватися. Це клініка насправді.
И прикиньте, при этом никто ни перед кем не выкаблучивается. А смысл? Все понимают, что любой работающий может себе это позволить без проблем. Не все меряется с высоты приличных столичных зарплат. Здесь много людей из регионов, которые эти 500 евро в месяц на человека только в сладких снах видели. Они реально легко по 150-200 евро в месяц с пособий скирдуют. По кафешкам не ходят, дорогие шмотки и смартфоны не покупают, сами готовят, на курсы с судочком. Одна барышня с Востока Украины призналась, что за год обставила свою съёмную квартиру в Германии так, как не могла в Украине и мечтать. Кому-то и небольших ресурсов хватает, а для кого-то бриллиант мелкий.[/quote] Так прям відпочатку ж підносили - як "успіху досягли", спочатку один мужик живе в гуртожитку на напівфабрикати, і з його розповідей ясно, що це просто обраний стиль життя. Тепер ви "хизуєтеся" як люди ще гірше живуть, але подаєте, наче то досягнення. Так хтось здуру ще вирішить, що на 500 євро в Німеччині можна нормально жити.