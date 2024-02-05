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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1824182518261827
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- лютий 2023 одна акція компанії Тесла вартує приблизно 100$.
- липень 2023 одна акція компанії Тесла вартує 250$ - злив акцій,

Рано чи пізно Тесла лопне і буде коштувати менше 100$.
Десь бачив наукове дослідження, але зараз не можу знайти, що 95% "саморобних" пакетів акцій програють індексам і тільки 5% від тих, хто може впливати на ринок як Маск переграють індекс.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34

Можливо і так...
Я ж написав:
Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:38

  akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.
- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.


Щось я не пам,ятаю, щоб пан Акурт купляв своєчасно акції американських фірм.
Зато він "вдало" інвештував в депозити в турецьких лірах.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48

Еміграція, запробітчанство

News from Canada

Це солодке слово "Свобода"
Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:
- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.
- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.


Такі корисні речі чекають на покупця з України.
Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.

В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:
https://www.kia.ca/en/vehicles/2023/forte
Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.
Кредит на 7 років.

Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.
Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.
- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...
- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...


Ні, ну реально не все легко в Канаді...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:03

  akurt написав:Сьогодні на сайті оголошень з"явилися на продаж історичні речі:
- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" -

Пане Акурт, я вельми рекомендую вам купити ці чоботи.
Вони точно вам згодяться, як і букварик з картинками за 3 (три) сольдо!
Frant
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