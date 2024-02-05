Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1824182518261827 Додано: Пон 05 лют, 2024 10:29 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - лютий 2023 одна акція компанії Тесла вартує приблизно 100$.

- липень 2023 одна акція компанії Тесла вартує 250$ - злив акцій, - лютий 2023 одна акція компанії Тесла вартує приблизно 100$.- липень 2023 одна акція компанії Тесла вартує 250$ - злив акцій,

Рано чи пізно Тесла лопне і буде коштувати менше 100$.

Десь бачив наукове дослідження, але зараз не можу знайти, що 95% "саморобних" пакетів акцій програють індексам і тільки 5% від тих, хто може впливати на ринок як Маск переграють індекс. Рано чи пізно Тесла лопне і буде коштувати менше 100$.Десь бачив наукове дослідження, але зараз не можу знайти, що 95% "саморобних" пакетів акцій програють індексам і тільки 5% від тих, хто може впливати на ринок як Маск переграють індекс. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2259 З нами з: 29.07.22 Подякував: 394 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34 Можливо і так...

Я ж написав:

Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад… akurt

Повідомлень: 9163 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 10:38 akurt написав: - рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.

- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$. - рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.



Щось я не пам,ятаю, щоб пан Акурт купляв своєчасно акції американських фірм.

Зато він "вдало" інвештував в депозити в турецьких лірах. Щось я не пам,ятаю, щоб пан Акурт купляв своєчасно акції американських фірм.Зато він "вдало" інвештував в депозити в турецьких лірах. Frant

Повідомлень: 23682 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48 Еміграція, запробітчанство



News from Canada



Це солодке слово "Свобода"

Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:

- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.

- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.





Такі корисні речі чекають на покупця з України.

Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.



В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:

https://www.kia.ca/en/vehicles/2023/forte

Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.

Кредит на 7 років.



Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.

Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.

- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...

- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...





Ні, ну реально не все легко в Канаді... News from CanadaЦе солодке слово "Свобода"Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.Такі корисні речі чекають на покупця з України.Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.Кредит на 7 років.Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми... akurt

Повідомлень: 9163 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 11:03 akurt написав: Сьогодні на сайті оголошень з"явилися на продаж історичні речі:

- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - Сьогодні на сайті оголошень з"явилися на продаж історичні речі:- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" -

Пане Акурт, я вельми рекомендую вам купити ці чоботи.

Вони точно вам згодяться, як і букварик з картинками за 3 (три) сольдо! Пане Акурт, я вельми рекомендую вам купити ці чоботи.Вони точно вам згодяться, як і букварик з картинками за 3 (три) сольдо! Frant

Повідомлень: 23682 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2520 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1824182518261827 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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