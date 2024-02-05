Рано чи пізно Тесла лопне і буде коштувати менше 100$.
Десь бачив наукове дослідження, але зараз не можу знайти, що 95% "саморобних" пакетів акцій програють індексам і тільки 5% від тих, хто може впливати на ринок як Маск переграють індекс.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 10:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Рано чи пізно Тесла лопне і буде коштувати менше 100$.
Десь бачив наукове дослідження, але зараз не можу знайти, що 95% "саморобних" пакетів акцій програють індексам і тільки 5% від тих, хто може впливати на ринок як Маск переграють індекс.
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34
Можливо і так...
Я ж написав:
Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад…
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48
Еміграція, запробітчанство
News from Canada
Це солодке слово "Свобода"
Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:
- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.
- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.
Такі корисні речі чекають на покупця з України.
Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.
В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:
Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.
Кредит на 7 років.
Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.
Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.
- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...
- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...
Ні, ну реально не все легко в Канаді...
Додано: Пон 05 лют, 2024 13:53
Можно брать и акции, но риски выше.
И зависит от возраста. Когда-то читал рекомендации - акции для молодёжи, чем старше, тем больше надо покупать облигации.
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:06
Спасибо.
То, что это не о Вашей семье, я понимал. Поинтересовался в принципе величиной налога для такой семьи (муж-жена-2 детей) с 70 тыс. и возможностью нормальной жизни за эти деньги.
И спасибо за вчерашние видео с Риммой. Очень приятная девочка. Удачи ей!
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