Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48

News from CanadaЦе солодке слово "Свобода"Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.Такі корисні речі чекають на покупця з України.Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.Кредит на 7 років.Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...