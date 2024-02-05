Можливо і так...
Я ж написав:
Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад…
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Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34
Можливо і так...
Я ж написав:
Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад…
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48
Еміграція, запробітчанство
News from Canada
Це солодке слово "Свобода"
Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:
- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.
- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.
Такі корисні речі чекають на покупця з України.
Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.
В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:
Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.
Кредит на 7 років.
Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.
Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.
- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...
- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...
Ні, ну реально не все легко в Канаді...
Додано: Пон 05 лют, 2024 13:53
Можно брать и акции, но риски выше.
И зависит от возраста. Когда-то читал рекомендации - акции для молодёжи, чем старше, тем больше надо покупать облигации.
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:06
Спасибо.
То, что это не о Вашей семье, я понимал. Поинтересовался в принципе величиной налога для такой семьи (муж-жена-2 детей) с 70 тыс. и возможностью нормальной жизни за эти деньги.
И спасибо за вчерашние видео с Риммой. Очень приятная девочка. Удачи ей!
Додано: Пон 05 лют, 2024 15:52
Re: Еміграція, заробітчанство
заголовок трохи хайповий. одна з причин - Німеччина дає можливість вивчити мову, й знаю випадки, коли процес навчання змогли відтермінувати майже на рік.
але все, строки вивчення мови закінчуються/закінчились - спостерігаємо, що буде далі
Додано: Пон 05 лют, 2024 16:01
Хотелось бы примеров из реальной жизни, чтоб кто то так вот из вашего круга общения(людей с ВО,степенью и не склонных к подростковому хвастовству краденным айфоном) либо на акциях намутил на австрийский домик 180метров в центре Ужгорода, либо на битке стал РЕАЛЬНЫМ миллионером(не купил полбитка, потом слил, а на десятку профита южную америку объездил)
Чую большинство из наших на тех рынках только играет, а не рискует и выигрывает.
Не ну талант Назара Бабенко, который прям является крупнейшим держателем крипты в Юкрейн(но телом своим он в Дубаях), обсуждению не подлежит, фарт он такой, как поймал - не отпускай(а реально мальчик бенин председатель Фунт 146% или племянник Боголюбова)
Додано: Пон 05 лют, 2024 16:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув.
А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...
Додано: Пон 05 лют, 2024 19:21
Та же фигня... Хотя с другой стороны знакомый заскочил вовремя, купил 20 биткоинов по 1куе, продал по 10-12куе, заработал 200к, купил квартиру, машину, еще 100к кинул на депозит, бросил работу, типа "буду жить на %". Но % с депозитов не хватало, по-тихоньку подъедал с тех 100к, за несколько лет половину съел, потом война, забрал остатки денег, выехал, по итогу сидит на пособии в Германии, я так понял бОльшую часть денег уже проел, а заново вернуться в ИТ на том уровне что был уже не получается. Теперь заново подтягивает уровень на какой-то укр галере на удаленке. Как-то так. Хотя если бы не бросил тогда работу, сейчас был бы на моем уровне на прямом контракте и те 200к для него было бы 2-3 годичных зп, а не какой-то недостижимый джекпот. Так что выигрыш в лотерее (имхо, биткоины по сути та же лотерея) не гарантирует счастливую беззаботную жизнь.
Додано: Пон 05 лют, 2024 19:51
Re: Еміграція, заробітчанство
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