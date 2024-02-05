RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1824182518261827
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34

Можливо і так...
Я ж написав:
Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3450 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48

Еміграція, запробітчанство

News from Canada

Це солодке слово "Свобода"
Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:
- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.
- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.


Такі корисні речі чекають на покупця з України.
Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.

В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:
https://www.kia.ca/en/vehicles/2023/forte
Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.
Кредит на 7 років.

Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.
Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.
- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...
- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...


Ні, ну реально не все легко в Канаді...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3450 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:53

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.
- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.

рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$.
рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$.
З іншого боку:
рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$
рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$


Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500

Можно брать и акции, но риски выше.
И зависит от возраста. Когда-то читал рекомендации - акции для молодёжи, чем старше, тем больше надо покупать облигации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27665
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5243 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:06

  rjkz написав:...........
Да, всегда говорят о доналоговых деньгах.
Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек".
У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов.
Это очень специфическая тема.
Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее.
Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно.
Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.

Да, на 70 куе можно вполне поместиться.
Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть.
Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях.

Спасибо.
То, что это не о Вашей семье, я понимал. Поинтересовался в принципе величиной налога для такой семьи (муж-жена-2 детей) с 70 тыс. и возможностью нормальной жизни за эти деньги.
И спасибо за вчерашние видео с Риммой. Очень приятная девочка. Удачи ей!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27665
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5243 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Це солодке слово «халява». Чому троє з чотирьох українців у Німеччині не хочуть працювати — скільки платять біженцям у різних країнах
Лише 25,2% біженців України працюють у Німеччині, при тому, що в Данії працюють 78% українських біженців, а в Чехії - 66%.

Як йдеться в матеріалі Bild, у Польщі працюють 65% українських біженців, у Швеції та Великій Британії - по 56%, у Нідерландах — 50%.

заголовок трохи хайповий. одна з причин - Німеччина дає можливість вивчити мову, й знаю випадки, коли процес навчання змогли відтермінувати майже на рік.

але все, строки вивчення мови закінчуються/закінчились - спостерігаємо, що буде далі 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.
- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.

рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$.
рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$.
З іншого боку:
рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$
рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$


Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500

Хотелось бы примеров из реальной жизни, чтоб кто то так вот из вашего круга общения(людей с ВО,степенью и не склонных к подростковому хвастовству краденным айфоном) либо на акциях намутил на австрийский домик 180метров в центре Ужгорода, либо на битке стал РЕАЛЬНЫМ миллионером(не купил полбитка, потом слил, а на десятку профита южную америку объездил)
Чую большинство из наших на тех рынках только играет, а не рискует и выигрывает.
Не ну талант Назара Бабенко, который прям является крупнейшим держателем крипты в Юкрейн(но телом своим он в Дубаях), обсуждению не подлежит, фарт он такой, как поймал - не отпускай(а реально мальчик бенин председатель Фунт 146% или племянник Боголюбова)
барабашов
 
Повідомлень: 3873
З нами з: 16.06.15
Подякував: 267 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:фарт он такой, как поймал - не отпускай

Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув.
А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 29.07.22
Подякував: 394 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 19:21

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:фарт он такой, как поймал - не отпускай

Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув.
А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...

Та же фигня... Хотя с другой стороны знакомый заскочил вовремя, купил 20 биткоинов по 1куе, продал по 10-12куе, заработал 200к, купил квартиру, машину, еще 100к кинул на депозит, бросил работу, типа "буду жить на %". Но % с депозитов не хватало, по-тихоньку подъедал с тех 100к, за несколько лет половину съел, потом война, забрал остатки денег, выехал, по итогу сидит на пособии в Германии, я так понял бОльшую часть денег уже проел, а заново вернуться в ИТ на том уровне что был уже не получается. Теперь заново подтягивает уровень на какой-то укр галере на удаленке. Как-то так. Хотя если бы не бросил тогда работу, сейчас был бы на моем уровне на прямом контракте и те 200к для него было бы 2-3 годичных зп, а не какой-то недостижимый джекпот. Так что выигрыш в лотерее (имхо, биткоины по сути та же лотерея) не гарантирует счастливую беззаботную жизнь.
slonomag
 
Повідомлень: 457
З нами з: 23.11.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 19:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Я свій шанс стати мільйонером профукав.

Один із шансів. Пройде якийсь час і знову можна буде щось подібне заднім числом порахувати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6457
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1824182518261827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.