появилось много надежд – и шумихи – о том, что ИИ может сделать для повышения производительности и экономического роста в будущем.



Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны помнить, что в нашем мире гораздо больше доминирует человеческая глупость, чем ИИ. Распространение мегаугроз – каждая из которых является элементом более широкого «поликризиса» – подтверждает, что наша политика слишком дисфункциональна, а наша политика слишком ошибочна, чтобы справиться даже с самыми серьезными и очевидными рисками для нашего будущего. К ним относятся изменение климата, которое повлечет за собой огромные экономические издержки; несостоявшиеся государства, что приведет к еще большему увеличению волны климатических беженцев; и повторяющиеся опасные пандемии, которые могут нанести даже больший экономический ущерб, чем Covid-19.

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Во всем мире растущее неравенство в доходах и богатстве, отчасти вызванное гиперглобализацией и трудосберегающими технологиями, вызвало негативную реакцию против либеральной демократии, создав возможности для популистских, авторитарных и насильственных политических движений.

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Более того, те же самые смелые новые технологии искусственного интеллекта, которые могут способствовать экономическому росту и благосостоянию человечества, также обладают огромным разрушительным потенциалом. Их уже используют для того, чтобы подтолкнуть дезинформацию, дипфейки и манипулирование выборами в гипердрайв, а также вызвать опасения по поводу постоянной технологической безработицы и даже более резкого неравенства.

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Становится все более вероятным, что проблема (климата) не будет решена с помощью возобновляемых источников энергии (которые растут слишком медленно, чтобы иметь существенное значение) или дорогостоящих технологий, таких как улавливание и секвестрация углерода и экологически чистый водород. Вместо этого мы можем увидеть революцию в термоядерной энергетике при условии, что в ближайшие 15 лет будет построен коммерческий реактор. Этот обильный источник дешевой, чистой энергии в сочетании с недорогим опреснением и агротехнологиями позволит нам накормить 10 миллиардов человек, которые будут жить на планете к концу этого столетия. (помнится, шаман за такое обвинял меня со Стариканом то ли в ретроградстве, то ли ещё в чём-то).

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Остается надеяться, что искусственный интеллект когда-нибудь преодолеет человеческую глупость. Но у него никогда не будет такого шанса, если мы сначала уничтожим себя.