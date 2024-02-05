Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Це солодке слово "Свобода" Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі: - переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів. - чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.
Такі корисні речі чекають на покупця з України. Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.
В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац: https://www.kia.ca/en/vehicles/2023/forte Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів. Кредит на 7 років.
Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км. Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється. - Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки... - Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...
akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$. - рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.
рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$. рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$. З іншого боку: рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$ рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$
Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500
Можно брать и акции, но риски выше. И зависит от возраста. Когда-то читал рекомендации - акции для молодёжи, чем старше, тем больше надо покупать облигации.
rjkz написав:........... Да, всегда говорят о доналоговых деньгах. Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек". У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов. Это очень специфическая тема. Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее. Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно. Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.
Да, на 70 куе можно вполне поместиться. Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть. Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях.
Спасибо. То, что это не о Вашей семье, я понимал. Поинтересовался в принципе величиной налога для такой семьи (муж-жена-2 детей) с 70 тыс. и возможностью нормальной жизни за эти деньги. И спасибо за вчерашние видео с Риммой. Очень приятная девочка. Удачи ей!
akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$. - рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.
рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$. рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$. З іншого боку: рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$ рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$
Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500
Хотелось бы примеров из реальной жизни, чтоб кто то так вот из вашего круга общения(людей с ВО,степенью и не склонных к подростковому хвастовству краденным айфоном) либо на акциях намутил на австрийский домик 180метров в центре Ужгорода, либо на битке стал РЕАЛЬНЫМ миллионером(не купил полбитка, потом слил, а на десятку профита южную америку объездил) Чую большинство из наших на тех рынках только играет, а не рискует и выигрывает. Не ну талант Назара Бабенко, который прям является крупнейшим держателем крипты в Юкрейн(но телом своим он в Дубаях), обсуждению не подлежит, фарт он такой, как поймал - не отпускай(а реально мальчик бенин председатель Фунт 146% или племянник Боголюбова)
барабашов написав:фарт он такой, как поймал - не отпускай
Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув. А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...
барабашов написав:фарт он такой, как поймал - не отпускай
Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув. А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...
Та же фигня... Хотя с другой стороны знакомый заскочил вовремя, купил 20 биткоинов по 1куе, продал по 10-12куе, заработал 200к, купил квартиру, машину, еще 100к кинул на депозит, бросил работу, типа "буду жить на %". Но % с депозитов не хватало, по-тихоньку подъедал с тех 100к, за несколько лет половину съел, потом война, забрал остатки денег, выехал, по итогу сидит на пособии в Германии, я так понял бОльшую часть денег уже проел, а заново вернуться в ИТ на том уровне что был уже не получается. Теперь заново подтягивает уровень на какой-то укр галере на удаленке. Как-то так. Хотя если бы не бросил тогда работу, сейчас был бы на моем уровне на прямом контракте и те 200к для него было бы 2-3 годичных зп, а не какой-то недостижимый джекпот. Так что выигрыш в лотерее (имхо, биткоины по сути та же лотерея) не гарантирует счастливую беззаботную жизнь.
появилось много надежд – и шумихи – о том, что ИИ может сделать для повышения производительности и экономического роста в будущем.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны помнить, что в нашем мире гораздо больше доминирует человеческая глупость, чем ИИ. Распространение мегаугроз – каждая из которых является элементом более широкого «поликризиса» – подтверждает, что наша политика слишком дисфункциональна, а наша политика слишком ошибочна, чтобы справиться даже с самыми серьезными и очевидными рисками для нашего будущего. К ним относятся изменение климата, которое повлечет за собой огромные экономические издержки; несостоявшиеся государства, что приведет к еще большему увеличению волны климатических беженцев; и повторяющиеся опасные пандемии, которые могут нанести даже больший экономический ущерб, чем Covid-19. ......... Во всем мире растущее неравенство в доходах и богатстве, отчасти вызванное гиперглобализацией и трудосберегающими технологиями, вызвало негативную реакцию против либеральной демократии, создав возможности для популистских, авторитарных и насильственных политических движений. ......... Более того, те же самые смелые новые технологии искусственного интеллекта, которые могут способствовать экономическому росту и благосостоянию человечества, также обладают огромным разрушительным потенциалом. Их уже используют для того, чтобы подтолкнуть дезинформацию, дипфейки и манипулирование выборами в гипердрайв, а также вызвать опасения по поводу постоянной технологической безработицы и даже более резкого неравенства. ......... Становится все более вероятным, что проблема (климата) не будет решена с помощью возобновляемых источников энергии (которые растут слишком медленно, чтобы иметь существенное значение) или дорогостоящих технологий, таких как улавливание и секвестрация углерода и экологически чистый водород. Вместо этого мы можем увидеть революцию в термоядерной энергетике при условии, что в ближайшие 15 лет будет построен коммерческий реактор. Этот обильный источник дешевой, чистой энергии в сочетании с недорогим опреснением и агротехнологиями позволит нам накормить 10 миллиардов человек, которые будут жить на планете к концу этого столетия. (помнится, шаман за такое обвинял меня со Стариканом то ли в ретроградстве, то ли ещё в чём-то). .......... Остается надеяться, что искусственный интеллект когда-нибудь преодолеет человеческую глупость. Но у него никогда не будет такого шанса, если мы сначала уничтожим себя.