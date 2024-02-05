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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1825182618271828>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:34

Можливо і так...
Я ж написав:
Ну а якщо є можливість вгадувати, коли саме у літака Boeing 737 Max будуть відпадати (не дай Боже) двері - то взагалі не життя, а шоколад…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:48

Еміграція, запробітчанство

News from Canada

Це солодке слово "Свобода"
Сьогодні на сайті оголошень в провінції Манітоба з"явилися на продаж дві історичні речі:
- переносна коробка/бокс для інструментів з шкірозамінювача - продається за 60 канадських доларів (виглядає як нова, куплена за 65 доларів в січні 2023 року) - продається за 60 доларів.
- чудові теплі класні робочі чоботи, вироблені в США - з описом, що "дуже зручні для роботи на вулиці при мінус 35" - куплені за 300 доларів - продаються за 200 доларів.


Такі корисні речі чекають на покупця з України.
Продає продавець з України. Вже не потрібні: перейшов працювати в автосалон КІА.

В нього тепер інші проблеми: має можливість купити в кредит ось цей пепелац:
https://www.kia.ca/en/vehicles/2023/forte
Сказав, дуже популярний в Канаді - повна вартість близько 27 000 канадських доларів.
Кредит на 7 років.

Другий варіант - взяти те авто в лізинг - але тут є - за його думкою - проблема: пробіг авто за рік не повинен перевищувати 24 000 км - або в цілому за 3 роки 72 000 км.
Я його заспокоїв: навряд чи він зможе проїздити 24 000 км на рік: я от вчора повернувся додому з подорожі Європою, так за останні 3 дні проїхав аж 2 400 км. Так що нехай не хвилюється.
- Е ні, я рахую по-іншому: а) мені хочеться поїхати з Вінніпега у Калгарі, а це 2000 км. б) мені хочеться покататися Канадою; в) мені хочеться після роботи попрацювати ще 2-3 години на "доставці". Оце думаю і не вистачить мені 72 000 км за 3 роки...
- Ой, теля ти - теля, видно що "права" тільки тиждень тому отримав... Ти краще вивчай фінансовий бік проблеми...


Ні, ну реально не все легко в Канаді...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:53

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.
- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.

рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$.
рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$.
З іншого боку:
рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$
рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$


Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500

Можно брать и акции, но риски выше.
И зависит от возраста. Когда-то читал рекомендации - акции для молодёжи, чем старше, тем больше надо покупать облигации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:06

  rjkz написав:...........
Да, всегда говорят о доналоговых деньгах.
Размер налога зависит от состава семьи и еще ряда "настроек".
У нас сменилось администрирование и теперь я получаю на %%7 больше недельный чек, но потом получу меньше возврата налогов.
Это очень специфическая тема.
Кто-то предпочитает больше платить налогов и потом иметь возвраты, кто-то наоборот, хочет потом доплатить недостающее.
Так, в прикидку, 70 куе после всех вычетов в НЙ - это примерно 55 куе. Но очень примерно.
Про Квебек кто-то упомянул, что легко Франсе сдается, я объяснил почему. ИМХО.

Да, на 70 куе можно вполне поместиться.
Это я писал не о своей жене. Мы пока планируем чтобы жена вышла на необходимый для учебы Инглиш, а там будем посмотреть.
Я-бы с удовольствием тоже пошел-бы, но, уже имел опыт учебы после работы, когда просто начинал храпеть на занятиях.

Спасибо.
То, что это не о Вашей семье, я понимал. Поинтересовался в принципе величиной налога для такой семьи (муж-жена-2 детей) с 70 тыс. и возможностью нормальной жизни за эти деньги.
И спасибо за вчерашние видео с Риммой. Очень приятная девочка. Удачи ей!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Це солодке слово «халява». Чому троє з чотирьох українців у Німеччині не хочуть працювати — скільки платять біженцям у різних країнах
Лише 25,2% біженців України працюють у Німеччині, при тому, що в Данії працюють 78% українських біженців, а в Чехії - 66%.

Як йдеться в матеріалі Bild, у Польщі працюють 65% українських біженців, у Швеції та Великій Британії - по 56%, у Нідерландах — 50%.

заголовок трохи хайповий. одна з причин - Німеччина дає можливість вивчити мову, й знаю випадки, коли процес навчання змогли відтермінувати майже на рік.

але все, строки вивчення мови закінчуються/закінчились - спостерігаємо, що буде далі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- рік 2017, лютий - одна акція компанії Microsoft продається та купується за ціною орієнтовно в 60$.
- рік 2024, лютий - одна акція компанії Microsoft продається і купується за ціною орієнтовно в 400$.

рік 2018, лютий - одна акція компанії Boeing продається та купується за ціною орієнтовно в 350$.
рік 2024, лютий - одна акція компанії Boeing продається і купується за ціною орієнтовно в 200$.
З іншого боку:
рік 2017, лютий - 1 BTC - 1k$
рік 2024, лютий - 1 BTC - 42k$


Якщо вже приплітати ринок акцій, то хоча б якийсь індекс брати, наприклад S&P 500

Хотелось бы примеров из реальной жизни, чтоб кто то так вот из вашего круга общения(людей с ВО,степенью и не склонных к подростковому хвастовству краденным айфоном) либо на акциях намутил на австрийский домик 180метров в центре Ужгорода, либо на битке стал РЕАЛЬНЫМ миллионером(не купил полбитка, потом слил, а на десятку профита южную америку объездил)
Чую большинство из наших на тех рынках только играет, а не рискует и выигрывает.
Не ну талант Назара Бабенко, который прям является крупнейшим держателем крипты в Юкрейн(но телом своим он в Дубаях), обсуждению не подлежит, фарт он такой, как поймал - не отпускай(а реально мальчик бенин председатель Фунт 146% или племянник Боголюбова)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 16:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:фарт он такой, как поймал - не отпускай

Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув.
А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 19:21

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:фарт он такой, как поймал - не отпускай

Я свій шанс стати мільйонером профукав. Дуже давно купив першу серйозну відеокарту, намайнив за тиждень 0.3 бітка, який тоді був по 100$ і плюнув.
А так можу лише розповісти історію як один квартиру в Києві продав (здається за 80k$), гроші із бізнесу витягнув і все злив, потім партнерам довго повертав борг...

Та же фигня... Хотя с другой стороны знакомый заскочил вовремя, купил 20 биткоинов по 1куе, продал по 10-12куе, заработал 200к, купил квартиру, машину, еще 100к кинул на депозит, бросил работу, типа "буду жить на %". Но % с депозитов не хватало, по-тихоньку подъедал с тех 100к, за несколько лет половину съел, потом война, забрал остатки денег, выехал, по итогу сидит на пособии в Германии, я так понял бОльшую часть денег уже проел, а заново вернуться в ИТ на том уровне что был уже не получается. Теперь заново подтягивает уровень на какой-то укр галере на удаленке. Как-то так. Хотя если бы не бросил тогда работу, сейчас был бы на моем уровне на прямом контракте и те 200к для него было бы 2-3 годичных зп, а не какой-то недостижимый джекпот. Так что выигрыш в лотерее (имхо, биткоины по сути та же лотерея) не гарантирует счастливую беззаботную жизнь.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 19:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Я свій шанс стати мільйонером профукав.

Один із шансів. Пройде якийсь час і знову можна буде щось подібне заднім числом порахувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 20:36

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:Я свій шанс стати мільйонером профукав.

Один із шансів. Пройде якийсь час і знову можна буде щось подібне заднім числом порахувати.

Такие шансы, как с биткойном, бывают редко.

Довольно интересная статья Рубини - https://www.theguardian.com/business/2024/feb/05/is-ai-really-the-biggest-threat-when-our-world-is-guided-more-by-human-stupidity.
появилось много надежд – и шумихи – о том, что ИИ может сделать для повышения производительности и экономического роста в будущем.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны помнить, что в нашем мире гораздо больше доминирует человеческая глупость, чем ИИ. Распространение мегаугроз – каждая из которых является элементом более широкого «поликризиса» – подтверждает, что наша политика слишком дисфункциональна, а наша политика слишком ошибочна, чтобы справиться даже с самыми серьезными и очевидными рисками для нашего будущего. К ним относятся изменение климата, которое повлечет за собой огромные экономические издержки; несостоявшиеся государства, что приведет к еще большему увеличению волны климатических беженцев; и повторяющиеся опасные пандемии, которые могут нанести даже больший экономический ущерб, чем Covid-19.
.........
Во всем мире растущее неравенство в доходах и богатстве, отчасти вызванное гиперглобализацией и трудосберегающими технологиями, вызвало негативную реакцию против либеральной демократии, создав возможности для популистских, авторитарных и насильственных политических движений.
.........
Более того, те же самые смелые новые технологии искусственного интеллекта, которые могут способствовать экономическому росту и благосостоянию человечества, также обладают огромным разрушительным потенциалом. Их уже используют для того, чтобы подтолкнуть дезинформацию, дипфейки и манипулирование выборами в гипердрайв, а также вызвать опасения по поводу постоянной технологической безработицы и даже более резкого неравенства.
.........
Становится все более вероятным, что проблема (климата) не будет решена с помощью возобновляемых источников энергии (которые растут слишком медленно, чтобы иметь существенное значение) или дорогостоящих технологий, таких как улавливание и секвестрация углерода и экологически чистый водород. Вместо этого мы можем увидеть революцию в термоядерной энергетике при условии, что в ближайшие 15 лет будет построен коммерческий реактор. Этот обильный источник дешевой, чистой энергии в сочетании с недорогим опреснением и агротехнологиями позволит нам накормить 10 миллиардов человек, которые будут жить на планете к концу этого столетия. (помнится, шаман за такое обвинял меня со Стариканом то ли в ретроградстве, то ли ещё в чём-то).
..........
Остается надеяться, что искусственный интеллект когда-нибудь преодолеет человеческую глупость. Но у него никогда не будет такого шанса, если мы сначала уничтожим себя.
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