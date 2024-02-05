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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1825182618271828
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 20:42

Пенсионный возраст ползет вверх резкими шагами. К 2026 году их будет 67; с 2044 года ожидается, что оно вырастет до 68. Но знаем ли мы это наверняка? Или это будет больше похоже на план Риши Сунака запретить курение и получить еще один год с каждым годом, пока вся концепция выхода на пенсию не станет даже воспоминанием, а просто вещью, которая раньше выглядела круто в фильмах 40-х годов? На этой неделе Международный центр долголетия опубликовал отчет, в котором говорится, что возраст обязательно должен быть увеличен до 71 года для тех, кто родился после 1970 года, так что да, это все больше и больше звучит как «никогда».

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/05/work-until-youre-71-it-could-be-time-to-echo-the-french-and-get-angry
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 20:46

Предстоящее прибытие триллионера сигнализирует об очередном шаге назад в борьбе за более сбалансированную экономику и более здоровую демократию. В конце концов, класс миллиардеров искажает баланс сил на рынке, в политике и в обществе. Ее члены владеют газетами, формирующими общественное мнение. Они делают пожертвования политикам, которые принимают законы, которые они хотят. Согласно одному исследованию , 11% миллиардеров в мире занимали политические посты или стремились к ним, а уровень «участия миллиардеров» в автократиях достиг ошеломляющих 29%. Другое исследование показывает, что они склонны склоняться вправо : позиции, которые обычно помогают им сохранить в неприкосновенности свое собственное богатство и богатство своих сверстников.
..........
Повышение налогов, поддержка демократических институтов и стремление перераспределить ресурсы между теми, кто в них нуждается, — все это отличные инициативы, достойные широкой общественной поддержки. И их следует рассматривать не только на национальном, но и на глобальном уровне: неравенство между странами и народами также имеет значение.

Но правительствам не следует исключать более радикальные меры, такие как лимитарианство, то есть ограничение размера богатства, которое человек может иметь на законных основаниях. Как только вы достигнете определенного количества нулей, эти цифры на экране станут просто цифрами возрастающей абстракции. Они не соответствуют безопасности, образу жизни или даже удовольствию. Пришло время избавиться от некоторых из них.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/05/trillionaire-economy-democracy-ultra-rich
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 21:41

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:на 500 євро в Німеччині можна нормально жити.
Якщо є житло, то можна. Взагалі житло - основна проблема при еміграції.

Виживати, не жити
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 21:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Такие шансы, как с биткойном, бывают редко.

На початку 90-х ще кращі шанси розбагатіти були отримавши кредити, на початку нульових заскочити в нерухомість:
  Ой+ написав:Так то воно так, але деколи декому щастить попасти в тренд, от наприклад:
Штукатур-личкувальник Вадим Бухкалов заробив капітал, продаючи автомобільні шини, але мільйонером його зробила куплена в кредит київська нерухомість
В інтерв’ю Контрактам Вадим Бухкалов, власник компанії Euroholding Invest, розповів про те, що:
1) найкраща наймана робота гірша від поганої, але власної справи
2) у середині 90-х подарував бізнес партнерові, вирішивши стати професійним гравцем у казино
3) мільйонером став випадково
Наприклад, однією з моїх перших покупок став магазин «Єврошина» на вул. Горького у Києві. У 2001 році я купив його за $50 тис., вклав у ремонт ще $150 тис. Нещодавно продав за $3 млн.
http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/41/ ... ml?lang=ua

Посилання вже не дійсне, але Бухкалов після чергового банкрутства знову на плаву. Це такі масові теми, а дехто попадає в свою. От нещодавно переглядав хф «Засновник» (англ. The Founder) про Рея Крока, людину, яка створила мережу ресторанів швидкого обслуговування — McDonald's. А зайнявся фастфудом у 52 р. після років комівояжерства з міксерами. І такі приклади будуть ще.
Ой+
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