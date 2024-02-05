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#<1 ... 1825182618271828 Додано: Пон 05 лют, 2024 20:42 Пенсионный возраст ползет вверх резкими шагами. К 2026 году их будет 67; с 2044 года ожидается, что оно вырастет до 68. Но знаем ли мы это наверняка? Или это будет больше похоже на план Риши Сунака запретить курение и получить еще один год с каждым годом, пока вся концепция выхода на пенсию не станет даже воспоминанием, а просто вещью, которая раньше выглядела круто в фильмах 40-х годов? На этой неделе Международный центр долголетия опубликовал отчет, в котором говорится, что возраст обязательно должен быть увеличен до 71 года для тех, кто родился после 1970 года, так что да, это все больше и больше звучит как «никогда».

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/05/work-until-youre-71-it-could-be-time-to-echo-the-french-and-get-angry ЛАД 2 Повідомлень: 27668 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 20:46 Предстоящее прибытие триллионера сигнализирует об очередном шаге назад в борьбе за более сбалансированную экономику и более здоровую демократию. В конце концов, класс миллиардеров искажает баланс сил на рынке, в политике и в обществе. Ее члены владеют газетами, формирующими общественное мнение. Они делают пожертвования политикам, которые принимают законы, которые они хотят. Согласно одному исследованию , 11% миллиардеров в мире занимали политические посты или стремились к ним, а уровень «участия миллиардеров» в автократиях достиг ошеломляющих 29%. Другое исследование показывает, что они склонны склоняться вправо : позиции, которые обычно помогают им сохранить в неприкосновенности свое собственное богатство и богатство своих сверстников.

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Повышение налогов, поддержка демократических институтов и стремление перераспределить ресурсы между теми, кто в них нуждается, — все это отличные инициативы, достойные широкой общественной поддержки. И их следует рассматривать не только на национальном, но и на глобальном уровне: неравенство между странами и народами также имеет значение.



Но правительствам не следует исключать более радикальные меры, такие как лимитарианство, то есть ограничение размера богатства, которое человек может иметь на законных основаниях. Как только вы достигнете определенного количества нулей, эти цифры на экране станут просто цифрами возрастающей абстракции. Они не соответствуют безопасности, образу жизни или даже удовольствию. Пришло время избавиться от некоторых из них.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/05/trillionaire-economy-democracy-ultra-rich ЛАД 2 Повідомлень: 27668 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 21:41 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: на 500 євро в Німеччині можна нормально жити. на 500 євро в Німеччині можна нормально жити. Якщо є житло, то можна. Взагалі житло - основна проблема при еміграції. Якщо є житло, то можна. Взагалі житло - основна проблема при еміграції.

Виживати, не жити Виживати, не жити Faceless

Модератор Повідомлень: 34540 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лют, 2024 21:46 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Такие шансы, как с биткойном, бывают редко. Такие шансы, как с биткойном, бывают редко.

На початку 90-х ще кращі шанси розбагатіти були отримавши кредити, на початку нульових заскочити в нерухомість:

Ой+ написав: Так то воно так, але деколи декому щастить попасти в тренд, от наприклад:



В інтерв’ю Контрактам Вадим Бухкалов, власник компанії Euroholding Invest, розповів про те, що:

1) найкраща наймана робота гірша від поганої, але власної справи

2) у середині 90-х подарував бізнес партнерові, вирішивши стати професійним гравцем у казино

3) мільйонером став випадково

Наприклад, однією з моїх перших покупок став магазин «Єврошина» на вул. Горького у Києві. У 2001 році я купив його за $50 тис., вклав у ремонт ще $150 тис. Нещодавно продав за $3 млн.

http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/41/ ... ml?lang=ua Штукатур-личкувальник Вадим Бухкалов заробив капітал, продаючи автомобільні шини, але мільйонером його зробила куплена в кредит київська нерухомістьВ інтерв’ю Контрактам Вадим Бухкалов, власник компанії Euroholding Invest, розповів про те, що:1) найкраща наймана робота гірша від поганої, але власної справи2) у середині 90-х подарував бізнес партнерові, вирішивши стати професійним гравцем у казино3) мільйонером став випадковоНаприклад, однією з моїх перших покупок став магазин «Єврошина» на вул. Горького у Києві. У 2001 році я купив його за $50 тис., вклав у ремонт ще $150 тис. Нещодавно продав за $3 млн. Так то воно так, але деколи декому щастить попасти в тренд, от наприклад:

Посилання вже не дійсне, але Бухкалов після чергового банкрутства знову на плаву. Це такі масові теми, а дехто попадає в свою. От нещодавно переглядав хф «Засновник» (англ. The Founder) про Рея Крока, людину, яка створила мережу ресторанів швидкого обслуговування — McDonald's. А зайнявся фастфудом у 52 р. після років комівояжерства з міксерами. І такі приклади будуть ще. На початку 90-х ще кращі шанси розбагатіти були отримавши кредити, на початку нульових заскочити в нерухомість:Посилання вже не дійсне, але Бухкалов після чергового банкрутства знову на плаву. Це такі масові теми, а дехто попадає в свою. От нещодавно переглядав хф «Засновник» (англ. The Founder) про Рея Крока, людину, яка створила мережу ресторанів швидкого обслуговування — McDonald's. А зайнявся фастфудом у 52 р. після років комівояжерства з міксерами. І такі приклади будуть ще. Ой+

Повідомлень: 6458 З нами з: 19.04.12 Подякував: 100 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1825182618271828 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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