Предстоящее прибытие триллионера сигнализирует об очередном шаге назад в борьбе за более сбалансированную экономику и более здоровую демократию. В конце концов, класс миллиардеров искажает баланс сил на рынке, в политике и в обществе. Ее члены владеют газетами, формирующими общественное мнение. Они делают пожертвования политикам, которые принимают законы, которые они хотят. Согласно одному исследованию , 11% миллиардеров в мире занимали политические посты или стремились к ним, а уровень «участия миллиардеров» в автократиях достиг ошеломляющих 29%. Другое исследование показывает, что они склонны склоняться вправо : позиции, которые обычно помогают им сохранить в неприкосновенности свое собственное богатство и богатство своих сверстников.

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Повышение налогов, поддержка демократических институтов и стремление перераспределить ресурсы между теми, кто в них нуждается, — все это отличные инициативы, достойные широкой общественной поддержки. И их следует рассматривать не только на национальном, но и на глобальном уровне: неравенство между странами и народами также имеет значение.



Но правительствам не следует исключать более радикальные меры, такие как лимитарианство, то есть ограничение размера богатства, которое человек может иметь на законных основаниях. Как только вы достигнете определенного количества нулей, эти цифры на экране станут просто цифрами возрастающей абстракции. Они не соответствуют безопасности, образу жизни или даже удовольствию. Пришло время избавиться от некоторых из них.