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#<1 ... 1826182718281829 Додано: Вів 06 лют, 2024 01:24 Rack написав: Gastarbaiter написав: Іран? Туркменістан? М'янма? Іран? Туркменістан? М'янма?

Індія, Індонезія, Тайланд



Філліпіни ) врешті решт. Індія, Індонезія, ТайландФілліпіни ) врешті решт.

А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.

П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.

А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке The_Rebel

Повідомлень: 167 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 01:31 The_Rebel написав: До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців) До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)

1. Як жити на пенсії

2. Що залишити дітям? 1. Як жити на пенсії2. Що залишити дітям? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2265 З нами з: 29.07.22 Подякував: 394 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 01:44 ЛАД



если разобраться, то эти очень спорные, мягко говоря, заявления псевдоэкспертов — уверенно ведут западную цивилизацию в помойку. всеобщее избирательное право ориентирует политику на удовлетворение весьма примитивных потребностей широких масс, которые не входят в 10% самого общественно полезного населения.

иными словами, кто-то совершенно безосновательно выдал, что мол есть некое неравенство, и с ним нужно непременно бороться, нещадно сбривая нули на счетах богатеев. но что дальше? как это поможет человечеству? как триста млрд виртуальных долларов илона маска мешают остальным жить достойно или счастливо?



глядя на американские выборы, скоро украинские покажутся конференцией мировых интеллектуалов. а ведь еще 20 лет назад о таком не могли и подумать. а что будет еще через 20 лет? леваки заведут мир в могилу. smdtranz

Повідомлень: 278 З нами з: 05.08.13 Подякував: 7 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1826182718281829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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