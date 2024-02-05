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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лют, 2024 01:24
Rack написав: Gastarbaiter написав:
Іран? Туркменістан? М'янма?
Індія, Індонезія, Тайланд
Філліпіни ) врешті решт.
А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.
П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.
А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке
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The_Rebel
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Додано: Вів 06 лют, 2024 01:31
The_Rebel написав:
До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)
1. Як жити на пенсії
2. Що залишити дітям?
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Додано: Вів 06 лют, 2024 01:44
ЛАД
если разобраться, то эти очень спорные, мягко говоря, заявления псевдоэкспертов — уверенно ведут западную цивилизацию в помойку. всеобщее избирательное право ориентирует политику на удовлетворение весьма примитивных потребностей широких масс, которые не входят в 10% самого общественно полезного населения.
иными словами, кто-то совершенно безосновательно выдал, что мол есть некое неравенство, и с ним нужно непременно бороться, нещадно сбривая нули на счетах богатеев. но что дальше? как это поможет человечеству? как триста млрд виртуальных долларов илона маска мешают остальным жить достойно или счастливо?
глядя на американские выборы, скоро украинские покажутся конференцией мировых интеллектуалов. а ведь еще 20 лет назад о таком не могли и подумать. а что будет еще через 20 лет? леваки заведут мир в могилу.
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smdtranz
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