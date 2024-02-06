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#<1 ... 1827182818291830> Додано: Вів 06 лют, 2024 01:24 Rack написав: Gastarbaiter написав: Іран? Туркменістан? М'янма? Іран? Туркменістан? М'янма?

Індія, Індонезія, Тайланд



Філліпіни ) врешті решт. Індія, Індонезія, ТайландФілліпіни ) врешті решт.

А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.

П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.

А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке The_Rebel

Повідомлень: 169 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 01:31 The_Rebel написав: До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців) До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)

1. Як жити на пенсії

2. Що залишити дітям? 1. Як жити на пенсії2. Що залишити дітям? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2267 З нами з: 29.07.22 Подякував: 394 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 01:44 ЛАД



если разобраться, то эти очень спорные, мягко говоря, заявления псевдоэкспертов — уверенно ведут западную цивилизацию в помойку. всеобщее избирательное право ориентирует политику на удовлетворение весьма примитивных потребностей широких масс, которые не входят в 10% самого общественно полезного населения.

иными словами, кто-то совершенно безосновательно выдал, что мол есть некое неравенство, и с ним нужно непременно бороться, нещадно сбривая нули на счетах богатеев. но что дальше? как это поможет человечеству? как триста млрд виртуальных долларов илона маска мешают остальным жить достойно или счастливо?



глядя на американские выборы, скоро украинские покажутся конференцией мировых интеллектуалов. а ведь еще 20 лет назад о таком не могли и подумать. а что будет еще через 20 лет? леваки заведут мир в могилу. smdtranz

Повідомлень: 278 З нами з: 05.08.13 Подякував: 7 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 08:25 The_Rebel написав: До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців) До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)

Ну пів життя на перегони - це звичайно перебільшено, але західні країни - це оплачувана робота, схожа, зрозуміла культура і суспільство.



"Чілити" на сході на ручному виробництві лопат в антисанітарії за 100 доларів в місяць - не думаю що це гарна ідея.

Ну пів життя на перегони - це звичайно перебільшено, але західні країни - це оплачувана робота, схожа, зрозуміла культура і суспільство."Чілити" на сході на ручному виробництві лопат в антисанітарії за 100 доларів в місяць - не думаю що це гарна ідея. BIGor

Повідомлень: 8575 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1298 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 08:28 Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



Для тих хто зібрався в Таїланд: маю двох приятелів, які зараз мешкають там.

Не все так просто з тим раєм на Землі.

Ось що розказала людина, яка мешкає там з червня 2023 року:

- Треба отримувати туристичні візі на 60+30 днів декілька разів;

- для цього треба кудись виїжджати, найближче - у В"єтнам.

- але впустити вас чи ні - вирішує прикордонний офіцер. Тому що мета "туризм" (основою для в'їзду є саме туристична віза) - тому офіцер може не впустити. Але таких кейсів небагато.

- краще зробити "студентську візу" на рік, якщо є мета залишатись у Таїланді довше.

- можна навіть не вчитись по студентських візах (це - формальність);

- краще виїжджати з Таїланду мінімум на 3 місці, щоб не виглядало так, що ви постійного живете в Таїланді по туристичних візах...



Гадаю не всім сподобається... Але краще то знати... akurt

Повідомлень: 9164 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 08:35 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке

Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби. Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби. BIGor

Повідомлень: 8575 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1298 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 12:06 ЛАД написав: Предстоящее прибытие триллионера сигнализирует об очередном шаге назад в борьбе за более сбалансированную экономику и более здоровую демократию. В конце концов, класс миллиардеров искажает баланс сил на рынке, в политике и в обществе. Ее члены владеют газетами, формирующими общественное мнение. Они делают пожертвования политикам, которые принимают законы, которые они хотят. Согласно одному исследованию , 11% миллиардеров в мире занимали политические посты или стремились к ним, а уровень «участия миллиардеров» в автократиях достиг ошеломляющих 29%. Другое исследование показывает, что они склонны склоняться вправо : позиции, которые обычно помогают им сохранить в неприкосновенности свое собственное богатство и богатство своих сверстников.

..........

Повышение налогов, поддержка демократических институтов и стремление перераспределить ресурсы между теми, кто в них нуждается, — все это отличные инициативы, достойные широкой общественной поддержки. И их следует рассматривать не только на национальном, но и на глобальном уровне: неравенство между странами и народами также имеет значение.



Но правительствам не следует исключать более радикальные меры, такие как лимитарианство, то есть ограничение размера богатства, которое человек может иметь на законных основаниях. Как только вы достигнете определенного количества нулей, эти цифры на экране станут просто цифрами возрастающей абстракции. Они не соответствуют безопасности, образу жизни или даже удовольствию. Пришло время избавиться от некоторых из них.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/feb/05/trillionaire-economy-democracy-ultra-rich

"Взять все да и поделить"(с) - схоже цей лозунг вічно актуальний.



а то вчитися треба постійно, ефективно працювати, а не абияк - навіть тут на форумі дехто це вважає мишиними перегонами. звісно на розслабоні легше жити



але всі ці, хто ділити лише можуть, хіба що захоплять, як у 1917 або араби після того, як пішли євреї. але користуватися цим будуть недовго, бо швидко все засруть та зламають, а створити нове не зможуть - таке життя... "Взять все да и поделить"(с) - схоже цей лозунг вічно актуальний.а то вчитися треба постійно, ефективно працювати, а не абияк - навіть тут на форумі дехто це вважає мишиними перегонами. звісно на розслабоні легше житиале всі ці, хто ділити лише можуть, хіба що захоплять, як у 1917 або араби після того, як пішли євреї. але користуватися цим будуть недовго, бо швидко все засруть та зламають, а створити нове не зможуть - таке життя... Shaman

Повідомлень: 5189 З нами з: 29.09.19 Подякував: 549 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 14:04 Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав: До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців) До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)

1. Як жити на пенсії

2. Що залишити дітям? 1. Як жити на пенсії2. Що залишити дітям?

Так он вище Лад навів статтю, що пенсійний вік будуть піднімати і є велика вірогідність, що доки до нашого покоління дійде черга, то буде вже 70 років. Ну і може хтось свідомо для себе приймає рішення, що краще він у свої 30-40-50 років не буде накопичувати на якусь ефемерну пенсію, а якщо і доживе до 70 років, то якось прокантується або вже на крайняк віддасть кінці з голоду ні про що не жаліючи)



А щодо дітей, то хай самі про себе подбають. Зараз, коли світ настільки прискорився, що люди стають багатими/банкрутами інколи декілька разів за життя. Це не як у минулих століттях - родився умовним ковалем/конюхом і помреш ковалем/конюхом.



Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком) Так он вище Лад навів статтю, що пенсійний вік будуть піднімати і є велика вірогідність, що доки до нашого покоління дійде черга, то буде вже 70 років. Ну і може хтось свідомо для себе приймає рішення, що краще він у свої 30-40-50 років не буде накопичувати на якусь ефемерну пенсію, а якщо і доживе до 70 років, то якось прокантується або вже на крайняк віддасть кінці з голоду ні про що не жаліючи)А щодо дітей, то хай самі про себе подбають. Зараз, коли світ настільки прискорився, що люди стають багатими/банкрутами інколи декілька разів за життя. Це не як у минулих століттях - родився умовним ковалем/конюхом і помреш ковалем/конюхом.Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком) The_Rebel

Повідомлень: 169 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 14:14 BIGor написав: The_Rebel написав: А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке

Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби. Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби.

Не перебільшую, я жив у Англії, то мої знайомі набирали непотрібних кредитів тільки для того, щоб підвищити кредитний рейтинг. Причому, рахується саме регулярність платежів, не можна взяти кредит і через місяць закрити. Оце так тупа система. Але вони (подружжя) добились свого за 10 років змогли взяти іпотеку в Лондоні. Правда на роботу по графіку треба ходити без пропусків, причому прив'язаний уже до локації. Ну і садочок це вже дороге задоволення (від 1000 фунтів), то приходиться до себе підселяти тещу.

П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе) Не перебільшую, я жив у Англії, то мої знайомі набирали непотрібних кредитів тільки для того, щоб підвищити кредитний рейтинг. Причому, рахується саме регулярність платежів, не можна взяти кредит і через місяць закрити. Оце так тупа система. Але вони (подружжя) добились свого за 10 років змогли взяти іпотеку в Лондоні. Правда на роботу по графіку треба ходити без пропусків, причому прив'язаний уже до локації. Ну і садочок це вже дороге задоволення (від 1000 фунтів), то приходиться до себе підселяти тещу.П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе) The_Rebel

Повідомлень: 169 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 14:57 The_Rebel написав: Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком) Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком)

Питання не у тому, хто ким себе відчуває (хоч є певна частка людей, для яких це важливо). Питання: чи людина задоволена своїм життям чи ні? Якщо комусь комфортно жити у коробці з під холодильника біля куп сміття (умовно), то хай живе. Але якщо вимоги від життя вищі, то може виявитися, що у "дешевій" Азії цивілізоване життя коштує теж немало грошей. Колись дивився відео про ідійський мегаполіс (не пам'ятаю вже, який саме, здається, Мумбаї) і як там на місці трущоб будують "модні мопи", які охоче скуповує середній клас. Бо статусно і усе таке. Так там цінничок під 1,5-2к за метр. Ось, наприклад

https://www.squareyards.com/mumbai-resi ... 60/project

27 м.кв за 36 куо. Питання не у тому, хто ким себе відчуває (хоч є певна частка людей, для яких це важливо). Питання: чи людина задоволена своїм життям чи ні? Якщо комусь комфортно жити у коробці з під холодильника біля куп сміття (умовно), то хай живе. Але якщо вимоги від життя вищі, то може виявитися, що у "дешевій" Азії цивілізоване життя коштує теж немало грошей. Колись дивився відео про ідійський мегаполіс (не пам'ятаю вже, який саме, здається, Мумбаї) і як там на місці трущоб будують "модні мопи", які охоче скуповує середній клас. Бо статусно і усе таке. Так там цінничок під 1,5-2к за метр. Ось, наприклад27 м.кв за 36 куо. Gastarbaiter Повідомлень: 3031 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1827182818291830> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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