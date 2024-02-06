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#<1 ... 1827182818291830 Додано: Вів 06 лют, 2024 15:00 The_Rebel написав: А щодо дітей, то хай самі про себе подбають. Зараз, коли світ настільки прискорився, що люди стають багатими/банкрутами інколи декілька разів за життя. Це не як у минулих століттях - родився умовним ковалем/конюхом і помреш ковалем/конюхом. А щодо дітей, то хай самі про себе подбають. Зараз, коли світ настільки прискорився, що люди стають багатими/банкрутами інколи декілька разів за життя. Це не як у минулих століттях - родився умовним ковалем/конюхом і помреш ковалем/конюхом.

Теоретично це вірно: «самі про себе подбають», з уточненнями/доповненнями.



Теза 1. Батьки обовʼязково повинні дати/забезпечити старт для дітей. Такий старт не обмежується і не закінчується тільки грошима: це освіта/виховання + матеріальна підтримка освіти.

Причому саме ПЛЮС.



В мене період очима приклад родини з єдиним сином, коли не було першого компонента: єдиний син сидить в тюрмі вже четвертий раз (четвертий). Грошви там було неміряно весь час і зараз кури не клюють.

Але вже самі не розуміють, навіщо те бабло кують.

Перед четвертим походом в тюрму якщо виявляли сина на подвірʼї, то хапали вдвох - тягли до паркана - 30-ти річний красень верещав як свинка - та перекидали просто на вулицю. Не жартую: через паркан як мішок з лайном і ще зверху плювали.

А починалося з дрібниць: то обікрав бомбосховище з протигазами 1957 року випуску, то ходив відривав шильдіки з авто: VW, Honda, BMW… Батько дивився на десятки відірваних з авто шильдиків і говорив: «Нічого, переросте… ума немає - піде на будівництво підсобником…» Не пішов. Пішов грабувати / потрібні гроші на наркоту. Купили 1-к квартиру йому: виніс навіть розетки. Відремонтували: виніс не тільки розетки, а й душову кабіну…

Один раз поліція витягувала красеня з балкона батьків: примудрився як альпініст залізти з вулиці на балкон (третій поверх сталінки) , далі був план розбити скло дверей або вікон, пролізти в квартиру та винести все геть у батьків… Не повірите - чим тільки не бив скло вікон і дверей - склопакети - не зміг розбити нічим з того, що було на балконі… сусіди дивилися, як гупає по вікнах пательнею…

Викликали поліцію…



Теза 2. Реальний випадок в іншій родині, який має продовження і зараз: люди вклали гроші в освіту дитини в європейському університеті. Гроші чималі.

Отримав диплом. Батько сказав сину: «Я за ті гроші може б купив собі Мерседеса. Але не купив. Давай так: щомісяця мамі виплачуєш як пенсію 500€. Від держави вона ніяку пенсію не дочекається. Домовилися?»

- Домовилися!

Ось вам і про пенсію, і про виховання, і про те, як треба вкладати гроші - чи не треба - вкладати гроші в дітей… а якщо треба - то як саме…

В обох випадках старт був. Але був він різним. Теоретично це вірно: «самі про себе подбають», з уточненнями/доповненнями.Теза 1. Батьки обовʼязково повинні дати/забезпечити старт для дітей. Такий старт не обмежується і не закінчується тільки грошима: це освіта/виховання + матеріальна підтримка освіти.Причому саме ПЛЮС.В мене період очима приклад родини з єдиним сином, коли не було першого компонента: єдиний син сидить в тюрмі вже четвертий раз (четвертий). Грошви там було неміряно весь час і зараз кури не клюють.Але вже самі не розуміють, навіщо те бабло кують.Перед четвертим походом в тюрму якщо виявляли сина на подвірʼї, то хапали вдвох - тягли до паркана - 30-ти річний красень верещав як свинка - та перекидали просто на вулицю. Не жартую: через паркан як мішок з лайном і ще зверху плювали.А починалося з дрібниць: то обікрав бомбосховище з протигазами 1957 року випуску, то ходив відривав шильдіки з авто: VW, Honda, BMW… Батько дивився на десятки відірваних з авто шильдиків і говорив: «Нічого, переросте… ума немає - піде на будівництво підсобником…» Не пішов. Пішов грабувати / потрібні гроші на наркоту. Купили 1-к квартиру йому: виніс навіть розетки. Відремонтували: виніс не тільки розетки, а й душову кабіну…Один раз поліція витягувала красеня з балкона батьків: примудрився як альпініст залізти з вулиці на балкон (третій поверх сталінки) , далі був план розбити скло дверей або вікон, пролізти в квартиру та винести все геть у батьків… Не повірите - чим тільки не бив скло вікон і дверей - склопакети - не зміг розбити нічим з того, що було на балконі… сусіди дивилися, як гупає по вікнах пательнею…Викликали поліцію…Теза 2. Реальний випадок в іншій родині, який має продовження і зараз: люди вклали гроші в освіту дитини в європейському університеті. Гроші чималі.Отримав диплом. Батько сказав сину: «Я за ті гроші може б купив собі Мерседеса. Але не купив. Давай так: щомісяця мамі виплачуєш як пенсію 500€. Від держави вона ніяку пенсію не дочекається. Домовилися?»- Домовилися!Ось вам і про пенсію, і про виховання, і про те, як треба вкладати гроші - чи не треба - вкладати гроші в дітей… а якщо треба - то як саме…В обох випадках старт був. Але був він різним. Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 лют, 2024 15:11, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9164 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:06 The_Rebel написав: До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців) До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)



Э-э-э...вопрос очень философский что считать успешным успехом.

Встретил недавно бывшего украинца с ЗУ.

Работал в уголовном розыске, дети давно эмигрировали в США. В разводе с 2-мя женами.

В 2014 уехал в США, подозреваю, чтобы не быть отправленным в АТО.

По его словам, в США поехал "заработать пенсию".

Работает дорменом в дорогом билдинге в Манхеттене.

Состоит в юнионе (профсоюз).

Будет 2 пенсии - сошиал секьюрити и от юниона.

Гражданство получать не собирается, так как не планирует жить в США, но пенсию будет получать в любой точке мира.

Зашла речь про юнионы, эннуэл бонусы, похвастался, что его бонус в этот раз был 12 куе.

Работает подряд 2-е суток, остальная неделя свободна.

Много путешествует, куча фоток.

10 лет назад снял квартиру (если я правильно понял 2 или 3 бдрм) и ему не могут поднимать более чем на 25 долларов в месяц. Сейчас аренда 1250. Сдает комнаты в сударенду и это покрывает ему рент.

Живет такой жизнью как ему нравится.

Это успешный успех или нет? Э-э-э...вопрос очень философский что считать успешным успехом.Встретил недавно бывшего украинца с ЗУ.Работал в уголовном розыске, дети давно эмигрировали в США. В разводе с 2-мя женами.В 2014 уехал в США, подозреваю, чтобы не быть отправленным в АТО.По его словам, в США поехал "заработать пенсию".Работает дорменом в дорогом билдинге в Манхеттене.Состоит в юнионе (профсоюз).Будет 2 пенсии - сошиал секьюрити и от юниона.Гражданство получать не собирается, так как не планирует жить в США, но пенсию будет получать в любой точке мира.Зашла речь про юнионы, эннуэл бонусы, похвастался, что его бонус в этот раз был 12 куе.Работает подряд 2-е суток, остальная неделя свободна.Много путешествует, куча фоток.10 лет назад снял квартиру (если я правильно понял 2 или 3 бдрм) и ему не могут поднимать более чем на 25 долларов в месяц. Сейчас аренда 1250. Сдает комнаты в сударенду и это покрывает ему рент.Живет такой жизнью как ему нравится.Это успешный успех или нет? rjkz

Повідомлень: 16159 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8180 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:09 rjkz написав: Это успешный успех или нет? Это успешный успех или нет?

жена есть? жена есть? Примат Повідомлень: 367 З нами з: 09.12.21 Подякував: 21 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:12 Gastarbaiter написав: The_Rebel написав: Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком) Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком)

Питання не у тому, хто ким себе відчуває (хоч є певна частка людей, для яких це важливо). Питання: чи людина задоволена своїм життям чи ні? Якщо комусь комфортно жити у коробці з під холодильника біля куп сміття (умовно), то хай живе. ....... Питання не у тому, хто ким себе відчуває (хоч є певна частка людей, для яких це важливо). Питання: чи людина задоволена своїм життям чи ні? Якщо комусь комфортно жити у коробці з під холодильника біля куп сміття (умовно), то хай живе. .......

Тут ещё вопрос привычки.

Если человек с детства привык ходить в туалет на дворе, то он на это и внимания не обращает, а унитаз в доме покажется роскошью.

Как в "Рассказе литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру":

это

белее лунного света,

удобней,

чем земля обетованная,

это —

да что говорить об этом,

это —

ванная.

.............

На кране

одном

написано:

«Хол.»,

на кране другом —

«Гор.». Тут ещё вопрос привычки.Если человек с детства привык ходить в туалет на дворе, то он на это и внимания не обращает, а унитаз в доме покажется роскошью.Как в "Рассказе литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру": ЛАД 2 Повідомлень: 27684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:17 akurt написав: [

..............

Теоретично це вірно: «самі про себе подбають», з уточненнями/доповненнями.



Теза 1. Батьки обовʼязково повинні дати/забезпечити старт для дітей. Такий старт не обмежується і не закінчується тільки грошима: це освіта/виховання + матеріальна підтримка освіти.

Причому саме ПЛЮС.

...... ..............Теоретично це вірно: «самі про себе подбають», з уточненнями/доповненнями.Теза 1. Батьки обовʼязково повинні дати/забезпечити старт для дітей. Такий старт не обмежується і не закінчується тільки грошима: це освіта/виховання + матеріальна підтримка освіти.Причому саме ПЛЮС.......

К сожалению, примеры бывают разные. Видел примеры вполне приличных семей, которые нормально занимались детьми, а результаты... Как в Вашем 1-м примере. К сожалению, примеры бывают разные. Видел примеры вполне приличных семей, которые нормально занимались детьми, а результаты... Как в Вашем 1-м примере. ЛАД 2 Повідомлень: 27684 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5243 раз. Подякували: 4844 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:18 The_Rebel написав: Rack написав: Gastarbaiter написав: Іран? Туркменістан? М'янма? Іран? Туркменістан? М'янма?

Індія, Індонезія, Тайланд



Філліпіни ) врешті решт. Індія, Індонезія, ТайландФілліпіни ) врешті решт.

А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.

П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.

А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході.П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим.А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке



У меня знакомый живет с перепродажи граммпластинок.

Квартира в НЙ, этажом ниже купил квартиру дочери, которая там не живет, поэтому еше и сдает ее. Квартира в Майами в мортгидже, но сама себя оплачивает рентом, дом в Покконо (типа дача), купили когда-то старый дом под дачу за 150 куе, как-то зимой из-за камина дом сгорел (успели выскочить, но коллекция пластинок погибла), страховая выплатила 300 куе. Наняли контрактора, после долгих переговоров тот согласился на месте старого построить новый дом за эти самые 300 куе. Скоро закончит.

В НЙ живет в 20 минутах от пляжа пехом. У меня знакомый живет с перепродажи граммпластинок.Квартира в НЙ, этажом ниже купил квартиру дочери, которая там не живет, поэтому еше и сдает ее. Квартира в Майами в мортгидже, но сама себя оплачивает рентом, дом в Покконо (типа дача), купили когда-то старый дом под дачу за 150 куе, как-то зимой из-за камина дом сгорел (успели выскочить, но коллекция пластинок погибла), страховая выплатила 300 куе. Наняли контрактора, после долгих переговоров тот согласился на месте старого построить новый дом за эти самые 300 куе. Скоро закончит.В НЙ живет в 20 минутах от пляжа пехом. rjkz

Повідомлень: 16159 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8180 раз. Подякували: 5068 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Колись дивився відео про ідійський мегаполіс (не пам'ятаю вже, який саме, здається, Мумбаї) і як там на місці трущоб будують "модні мопи", які охоче скуповує середній клас. Бо статусно і усе таке. Так там цінничок під 1,5-2к за метр. Ось, наприклад

https://www.squareyards.com/mumbai-resi ... 60/project

27 м.кв за 36 куо. Колись дивився відео про ідійський мегаполіс (не пам'ятаю вже, який саме, здається, Мумбаї) і як там на місці трущоб будують "модні мопи", які охоче скуповує середній клас. Бо статусно і усе таке. Так там цінничок під 1,5-2к за метр. Ось, наприклад... 60/project27 м.кв за 36 куо.

А хтось ще гнав на Київміськбуд А хтось ще гнав на Київміськбуд Faceless

Модератор Повідомлень: 34543 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2024 15:20 akurt написав: В мене період очима приклад родини з єдиним сином, коли не було першого компонента: єдиний син сидить в тюрмі вже четвертий раз (четвертий). Грошви там було неміряно весь час і зараз кури не клюють.

Але вже самі не розуміють, навіщо те бабло кують.

Перед четвертим походом в тюрму якщо виявляли сина на подвірʼї, то хапали вдвох - тягли до паркана - 30-ти річний красень верещав як свинка - та перекидали просто на вулицю. Не жартую: через паркан як мішок з лайном і ще зверху плювали.

А починалося з дрібниць: то обікрав бомбосховище з протигазами 1957 року випуску, то ходив відривав шильдіки з авто: VW, Honda, BMW… Батько дивився на десятки відірваних з авто шильдиків і говорив: «Нічого, переросте… ума немає - піде на будівництво підсобником…» Не пішов. Пішов грабувати / потрібні гроші на наркоту. Купили 1-к квартиру йому: виніс навіть розетки. Відремонтували: виніс не тільки розетки, а й душову кабіну…

Один раз поліція витягувала красеня з балкона батьків: примудрився як альпініст залізти з вулиці на балкон (третій поверх сталінки) , далі був план розбити скло дверей або вікон, пролізти в квартиру та винести все геть у батьків… Не повірите - чим тільки не бив скло вікон і дверей - склопакети - не зміг розбити нічим з того, що було на балконі… сусіди дивилися, як гупає по вікнах пательнею…

Викликали поліцію… В мене період очима приклад родини з єдиним сином, коли не було першого компонента: єдиний син сидить в тюрмі вже четвертий раз (четвертий). Грошви там було неміряно весь час і зараз кури не клюють.Але вже самі не розуміють, навіщо те бабло кують.Перед четвертим походом в тюрму якщо виявляли сина на подвірʼї, то хапали вдвох - тягли до паркана - 30-ти річний красень верещав як свинка - та перекидали просто на вулицю. Не жартую: через паркан як мішок з лайном і ще зверху плювали.А починалося з дрібниць: то обікрав бомбосховище з протигазами 1957 року випуску, то ходив відривав шильдіки з авто: VW, Honda, BMW… Батько дивився на десятки відірваних з авто шильдиків і говорив: «Нічого, переросте… ума немає - піде на будівництво підсобником…» Не пішов. Пішов грабувати / потрібні гроші на наркоту. Купили 1-к квартиру йому: виніс навіть розетки. Відремонтували: виніс не тільки розетки, а й душову кабіну…Один раз поліція витягувала красеня з балкона батьків: примудрився як альпініст залізти з вулиці на балкон (третій поверх сталінки) , далі був план розбити скло дверей або вікон, пролізти в квартиру та винести все геть у батьків… Не повірите - чим тільки не бив скло вікон і дверей - склопакети - не зміг розбити нічим з того, що було на балконі… сусіди дивилися, як гупає по вікнах пательнею…Викликали поліцію…

Пишіть книжку, пане Акурт!

Увійдете в аннали письменицької історії))) Пишіть книжку, пане Акурт!Увійдете в аннали письменицької історії))) Frant

Повідомлень: 23678 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2519 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1827182818291830 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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