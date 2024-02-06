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The_Rebel написав:А щодо дітей, то хай самі про себе подбають. Зараз, коли світ настільки прискорився, що люди стають багатими/банкрутами інколи декілька разів за життя. Це не як у минулих століттях - родився умовним ковалем/конюхом і помреш ковалем/конюхом.
Теоретично це вірно: «самі про себе подбають», з уточненнями/доповненнями.
Теза 1. Батьки обовʼязково повинні дати/забезпечити старт для дітей. Такий старт не обмежується і не закінчується тільки грошима: це освіта/виховання + матеріальна підтримка освіти. Причому саме ПЛЮС.
В мене період очима приклад родини з єдиним сином, коли не було першого компонента: єдиний син сидить в тюрмі вже четвертий раз (четвертий). Грошви там було неміряно весь час і зараз кури не клюють. Але вже самі не розуміють, навіщо те бабло кують. Перед четвертим походом в тюрму якщо виявляли сина на подвірʼї, то хапали вдвох - тягли до паркана - 30-ти річний красень верещав як свинка - та перекидали просто на вулицю. Не жартую: через паркан як мішок з лайном і ще зверху плювали. А починалося з дрібниць: то обікрав бомбосховище з протигазами 1957 року випуску, то ходив відривав шильдіки з авто: VW, Honda, BMW… Батько дивився на десятки відірваних з авто шильдиків і говорив: «Нічого, переросте… ума немає - піде на будівництво підсобником…» Не пішов. Пішов грабувати / потрібні гроші на наркоту. Купили 1-к квартиру йому: виніс навіть розетки. Відремонтували: виніс не тільки розетки, а й душову кабіну… Один раз поліція витягувала красеня з балкона батьків: примудрився як альпініст залізти з вулиці на балкон (третій поверх сталінки) , далі був план розбити скло дверей або вікон, пролізти в квартиру та винести все геть у батьків… Не повірите - чим тільки не бив скло вікон і дверей - склопакети - не зміг розбити нічим з того, що було на балконі… сусіди дивилися, як гупає по вікнах пательнею… Викликали поліцію…
Теза 2. Реальний випадок в іншій родині, який має продовження і зараз: люди вклали гроші в освіту дитини в європейському університеті. Гроші чималі. Отримав диплом. Батько сказав сину: «Я за ті гроші може б купив собі Мерседеса. Але не купив. Давай так: щомісяця мамі виплачуєш як пенсію 500€. Від держави вона ніяку пенсію не дочекається. Домовилися?» - Домовилися! Ось вам і про пенсію, і про виховання, і про те, як треба вкладати гроші - чи не треба - вкладати гроші в дітей… а якщо треба - то як саме… В обох випадках старт був. Але був він різним.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 лют, 2024 15:11, всього редагувалось 2 разів.
The_Rebel написав:До речі, на даній гілці в основному розглядається еміграція на Захід. При чому, чим західніше, ти краще вважається. Але чи всім це підходить? Бо з мого досвіду 3-їрічної еміграції - більшість емігрантів на Захід півжиття буде брати участь у мишиних перегонах, щоб десь під пенсію виплатити свою іпотеку і це буде рахуватися успішним успіхом. А хтось в цей час буде чілити десь в на сході, ну так, програє фінансово дуже. Але помруть все одно обоє в кінці кінців)
Э-э-э...вопрос очень философский что считать успешным успехом. Встретил недавно бывшего украинца с ЗУ. Работал в уголовном розыске, дети давно эмигрировали в США. В разводе с 2-мя женами. В 2014 уехал в США, подозреваю, чтобы не быть отправленным в АТО. По его словам, в США поехал "заработать пенсию". Работает дорменом в дорогом билдинге в Манхеттене. Состоит в юнионе (профсоюз). Будет 2 пенсии - сошиал секьюрити и от юниона. Гражданство получать не собирается, так как не планирует жить в США, но пенсию будет получать в любой точке мира. Зашла речь про юнионы, эннуэл бонусы, похвастался, что его бонус в этот раз был 12 куе. Работает подряд 2-е суток, остальная неделя свободна. Много путешествует, куча фоток. 10 лет назад снял квартиру (если я правильно понял 2 или 3 бдрм) и ему не могут поднимать более чем на 25 долларов в месяц. Сейчас аренда 1250. Сдает комнаты в сударенду и это покрывает ему рент. Живет такой жизнью как ему нравится. Это успешный успех или нет?
The_Rebel написав:Ну, я маю на увазі, що не всім підходить Захід і його цінності. А матеріальне не вічне і з собою не забереш. Ну і на Заході в людини може бути мільйон дол. (вкл. хату / акції і т.п.), але буде вона з тим мільйоном середнячком, як і всі. А у когось на Філіппінах не буде нічого, але він також буде відчувати себе середнячком)
Питання не у тому, хто ким себе відчуває (хоч є певна частка людей, для яких це важливо). Питання: чи людина задоволена своїм життям чи ні? Якщо комусь комфортно жити у коробці з під холодильника біля куп сміття (умовно), то хай живе. .......
Тут ещё вопрос привычки. Если человек с детства привык ходить в туалет на дворе, то он на это и внимания не обращает, а унитаз в доме покажется роскошью. Как в "Рассказе литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру":
это белее лунного света, удобней, чем земля обетованная, это — да что говорить об этом, это — ванная. ............. На кране одном написано: «Хол.», на кране другом — «Гор.».
akurt написав:[ .............. Теоретично це вірно: «самі про себе подбають», з уточненнями/доповненнями.
Теза 1. Батьки обовʼязково повинні дати/забезпечити старт для дітей. Такий старт не обмежується і не закінчується тільки грошима: це освіта/виховання + матеріальна підтримка освіти. Причому саме ПЛЮС. ......
К сожалению, примеры бывают разные. Видел примеры вполне приличных семей, которые нормально занимались детьми, а результаты... Как в Вашем 1-м примере.
А ще В'єтнам, Малайзія, в Лаос навіть їдуть люди. Є ще Південна Корея / Японія, але це вже не з тої опери, бо багато в чому це захід на сході. П.с. Трохи на задньому плані послухав мужика, то він емігрував у Філіппіни в 45 років, живе там уже 6 років. Перед еміграцією у нього була страшна депресія + хвороба + запой. Вирішив щось змінити, бо вже до суіциду було близько. І не прогадав. Торгує там по інтернету якимось прикрасами і знімає бунгало на березі океану. Виглядає щасливим. А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке
У меня знакомый живет с перепродажи граммпластинок. Квартира в НЙ, этажом ниже купил квартиру дочери, которая там не живет, поэтому еше и сдает ее. Квартира в Майами в мортгидже, но сама себя оплачивает рентом, дом в Покконо (типа дача), купили когда-то старый дом под дачу за 150 куе, как-то зимой из-за камина дом сгорел (успели выскочить, но коллекция пластинок погибла), страховая выплатила 300 куе. Наняли контрактора, после долгих переговоров тот согласился на месте старого построить новый дом за эти самые 300 куе. Скоро закончит. В НЙ живет в 20 минутах от пляжа пехом.
Gastarbaiter написав:Колись дивився відео про ідійський мегаполіс (не пам'ятаю вже, який саме, здається, Мумбаї) і як там на місці трущоб будують "модні мопи", які охоче скуповує середній клас. Бо статусно і усе таке. Так там цінничок під 1,5-2к за метр. Ось, наприклад https://www.squareyards.com/mumbai-resi ... 60/project 27 м.кв за 36 куо.
akurt написав:В мене період очима приклад родини з єдиним сином, коли не було першого компонента: єдиний син сидить в тюрмі вже четвертий раз (четвертий). Грошви там було неміряно весь час і зараз кури не клюють. Але вже самі не розуміють, навіщо те бабло кують. Перед четвертим походом в тюрму якщо виявляли сина на подвірʼї, то хапали вдвох - тягли до паркана - 30-ти річний красень верещав як свинка - та перекидали просто на вулицю. Не жартую: через паркан як мішок з лайном і ще зверху плювали. А починалося з дрібниць: то обікрав бомбосховище з протигазами 1957 року випуску, то ходив відривав шильдіки з авто: VW, Honda, BMW… Батько дивився на десятки відірваних з авто шильдиків і говорив: «Нічого, переросте… ума немає - піде на будівництво підсобником…» Не пішов. Пішов грабувати / потрібні гроші на наркоту. Купили 1-к квартиру йому: виніс навіть розетки. Відремонтували: виніс не тільки розетки, а й душову кабіну… Один раз поліція витягувала красеня з балкона батьків: примудрився як альпініст залізти з вулиці на балкон (третій поверх сталінки) , далі був план розбити скло дверей або вікон, пролізти в квартиру та винести все геть у батьків… Не повірите - чим тільки не бив скло вікон і дверей - склопакети - не зміг розбити нічим з того, що було на балконі… сусіди дивилися, як гупає по вікнах пательнею… Викликали поліцію…
Пишіть книжку, пане Акурт! Увійдете в аннали письменицької історії)))