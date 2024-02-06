Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
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Додано: Вів 06 лют, 2024 18:32
Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
Додано: Вів 06 лют, 2024 18:36
Додано: Вів 06 лют, 2024 18:40
Я працював в одній українській компанії, де взагалі, якщо всі відпрацьовані години скласти до купи, то получалось від сили два 8-годинні робочі дні протягом місяця. 😎
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:01
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:08
Re: Еміграція, заробітчанство
Однозначно класно. Я в університеті завжди прошу скласти розклад на 2-3 дні.
На міжнародних грантах взагалі ненормований графік: можна 2-3 місяці плювати в стелю, потім за кілька тижнів 24/7 написати свою частину статті, потім знову кілька місяців плювати в стелю, далі кілька тижнів 24/7 для доопрацювання зауважень рецензента...
Якщо роботу можна встигнути виконати, то навіщо просиджувати штани?
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