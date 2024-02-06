RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1828182918301831
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:32

Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 14.09.13
Подякував: 960 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:36

  Примат написав:
  rjkz написав:Это успешный успех или нет?

жена есть?


2 бывшие, я так понял, ездит за дешевой любовью по Латинской Америке.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8181 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:40

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем

Я працював в одній українській компанії, де взагалі, якщо всі відпрацьовані години скласти до купи, то получалось від сили два 8-годинні робочі дні протягом місяця. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:01

  rjkz написав:
  Примат написав:
  rjkz написав:Это успешный успех или нет?

жена есть?


2 бывшие, я так понял, ездит за дешевой любовью по Латинской Америке.

2 вопроса.
1. Сколько ему лет?
2. Какой у него доход, если он "поехал "заработать пенсию"? Сможет заработать при 2 рабочих днях в неделю?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5243 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем

Однозначно класно. Я в університеті завжди прошу скласти розклад на 2-3 дні.
На міжнародних грантах взагалі ненормований графік: можна 2-3 місяці плювати в стелю, потім за кілька тижнів 24/7 написати свою частину статті, потім знову кілька місяців плювати в стелю, далі кілька тижнів 24/7 для доопрацювання зауважень рецензента...
Якщо роботу можна встигнути виконати, то навіщо просиджувати штани?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 29.07.22
Подякував: 394 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:51

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
2 бывшие, я так понял, ездит за дешевой любовью по Латинской Америке.

2 вопроса.
1. Сколько ему лет?
2. Какой у него доход, если он "поехал "заработать пенсию"? Сможет заработать при 2 рабочих днях в неделю?


Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.

Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).
Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.
Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).
Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8181 раз.
Подякували: 5068 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 1828182918301831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11242)
06.02.2024 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.