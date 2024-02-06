Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
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Додано: Вів 06 лют, 2024 18:32
Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
Додано: Вів 06 лют, 2024 18:36
Додано: Вів 06 лют, 2024 18:40
Я працював в одній українській компанії, де взагалі, якщо всі відпрацьовані години скласти до купи, то получалось від сили два 8-годинні робочі дні протягом місяця. 😎
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:01
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:08
Re: Еміграція, заробітчанство
Однозначно класно. Я в університеті завжди прошу скласти розклад на 2-3 дні.
На міжнародних грантах взагалі ненормований графік: можна 2-3 місяці плювати в стелю, потім за кілька тижнів 24/7 написати свою частину статті, потім знову кілька місяців плювати в стелю, далі кілька тижнів 24/7 для доопрацювання зауважень рецензента...
Якщо роботу можна встигнути виконати, то навіщо просиджувати штани?
Додано: Вів 06 лют, 2024 20:51
Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.
Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).
Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.
Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).
Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:48
С рабочим временем понятно, успевает набрать за 2 суток.
Ну а 10 лет для пенсии достаточно? Или он уже давно работает?
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:51
Rack, The_Rebel
Можно и на Восток.
Если есть там работа или хотя бы знаешь, чем там заняться.
Запад для нас более знаком и понятен. В принципе, то же самое, что у нас.
Кроме того, большинство (практически все) эмигрирует ради более обеспеченной жизни.
И редко кто по таким соображениям, как в видео, которое выложил Rack. Да и то, этот мужик не эмигрировал, как я понял, он беженец и у него не видно желания/намерения как-то там работать.
Есть, конечно, и такой вариант эмиграции - заработал много денег, всё это надоело, человек бросает всё и уезжает на Филиппины спокойно жить за 500 долл. в месяц. Но это совсем другой вопрос.
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