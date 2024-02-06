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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1828182918301831
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:32

Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:36

  Примат написав:
  rjkz написав:Это успешный успех или нет?

жена есть?


2 бывшие, я так понял, ездит за дешевой любовью по Латинской Америке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:40

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем

Я працював в одній українській компанії, де взагалі, якщо всі відпрацьовані години скласти до купи, то получалось від сили два 8-годинні робочі дні протягом місяця. 😎
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:01

  rjkz написав:
  Примат написав:
  rjkz написав:Это успешный успех или нет?

жена есть?


2 бывшие, я так понял, ездит за дешевой любовью по Латинской Америке.

2 вопроса.
1. Сколько ему лет?
2. Какой у него доход, если он "поехал "заработать пенсию"? Сможет заработать при 2 рабочих днях в неделю?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошую до обговорення теми!
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем

Однозначно класно. Я в університеті завжди прошу скласти розклад на 2-3 дні.
На міжнародних грантах взагалі ненормований графік: можна 2-3 місяці плювати в стелю, потім за кілька тижнів 24/7 написати свою частину статті, потім знову кілька місяців плювати в стелю, далі кілька тижнів 24/7 для доопрацювання зауважень рецензента...
Якщо роботу можна встигнути виконати, то навіщо просиджувати штани?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:51

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
2 бывшие, я так понял, ездит за дешевой любовью по Латинской Америке.

2 вопроса.
1. Сколько ему лет?
2. Какой у него доход, если он "поехал "заработать пенсию"? Сможет заработать при 2 рабочих днях в неделю?


Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.

Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).
Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.
Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).
Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:48

  rjkz написав:..............
Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.

Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).
Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.
Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).
Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.

С рабочим временем понятно, успевает набрать за 2 суток.
Ну а 10 лет для пенсии достаточно? Или он уже давно работает?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 23:51

Rack, The_Rebel
Можно и на Восток.
Если есть там работа или хотя бы знаешь, чем там заняться.
Запад для нас более знаком и понятен. В принципе, то же самое, что у нас.
Кроме того, большинство (практически все) эмигрирует ради более обеспеченной жизни.
И редко кто по таким соображениям, как в видео, которое выложил Rack. Да и то, этот мужик не эмигрировал, как я понял, он беженец и у него не видно желания/намерения как-то там работать.
Есть, конечно, и такой вариант эмиграции - заработал много денег, всё это надоело, человек бросает всё и уезжает на Филиппины спокойно жить за 500 долл. в месяц. Но это совсем другой вопрос.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 01:10

  smdtranz написав:ЛАД

если разобраться, то эти очень спорные, мягко говоря, заявления псевдоэкспертов — уверенно ведут западную цивилизацию в помойку. всеобщее избирательное право ориентирует политику на удовлетворение весьма примитивных потребностей широких масс, которые не входят в 10% самого общественно полезного населения.
иными словами, кто-то совершенно безосновательно выдал, что мол есть некое неравенство, и с ним нужно непременно бороться, нещадно сбривая нули на счетах богатеев. но что дальше? как это поможет человечеству? как триста млрд виртуальных долларов илона маска мешают остальным жить достойно или счастливо?

глядя на американские выборы, скоро украинские покажутся конференцией мировых интеллектуалов. а ведь еще 20 лет назад о таком не могли и подумать. а что будет еще через 20 лет? леваки заведут мир в могилу.

"Мир в могилу" могут завести как "леваки", так и правые. Как одним, так и другим нужны мозги.
Согласен, "Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных". И у того же автора: "Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем.
Но человек, вообще-то, живёт ради удовлетворения весьма примитивных потребностей - поесть и потрахаться (продолжить род). И если бы эти потребности не удовлетворялись, человечество уже давно вымерло бы. Как динозавры.
Если, по-вашему, "общественно полезного населения" всего 10% (кстати, любопытно, кто входит в эти 10%? Думаю, разные люди определят это сильно по-разному), то интересно было бы посмотреть, что делали бы эти 10%, если бы исчезли 90% ""общественно неполезных".

Да, "ширнармассы" достаточно ограниченны, их легко увлечь дешёвыми лозунгами и повести в бездну. Но один человек (или 1% людей) могут ошибаться ещё сильнее и легче, а гении, способные вовремя заметить ошибочность пути и скорректировать его встречаются крайне редко.

Активная часть населения очень нужна - без неё не будет развития общества. Но устойчивость и стабильность человеческого общества обеспечивает как раз "обыватель", а не 10% "общественно полезных". Те самые 90% не особо грамотных, которые в самые тяжёлые времена продолжают пахать землю, сеять зерно, печь хлеб, ходить на работу.

"триста млрд виртуальных долларов илона маска" не "мешают остальным жить достойно или счастливо". Но вот то, что от его единоличного решения зависит слишком многое, мешает. Да, он совершенно не обязан помогать Украине и давать бесплатно Старлинк. Ему можно только сказать спасибо за это. Но то, что он своим личным решением мог запретить покрытие над Крымом и лишить нас возможности точного обстрела (был такой момент), это уже слишком.

Многосотмиллиардные богатства опасны не сами по себе. Они совершенно естественно приводят к сосредоточению реальной власти в немногих руках. Но эти особо успешные (финансово) люди совсем не обязательно должны быть семи пядей во лбу. И совсем не обязательно высокоморальны. И передавать им власть над судьбами человечества достаточно рискованно. Кроме того, чем уже правящий слой, тем бОльшую роль начинают играть личные вкусы, амбиции, отношения и т.д. Система легче теряет устойчивость.

Неравенство между странами рано или поздно ведёт к войнам, терроризму, массовым миграциям населения и прочим "радостям жизни. Неравенство внутри страны тоже не особо хорошо. В конце концов, все революции и восстания происходили из-за этого. И сколько бы не доказывали, что не надо/нельзя завидовать, зависть вполне обычное человеческое чувство и всегда присутствует в жизни.

Ну да ладно, достаточно. Я тут не эссе пишу, а форум не иллюстрированный журнал. И, тем более, не научный. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 01:24

  The_Rebel написав:...........
П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе)

Как-то удаётся людям и на Западе.
По-моему, уже рассказывал о семье в Германии. Жене примерно 45, муж чуть старше. Он работает инженером на VW, она не знаю точно кем - меняла работу. Они года 2 назад уехали на год в Индию. С сохранением рабочего места. Уж не знаю, как это у них оформляется.
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