Додано: Сер 07 лют, 2024 01:10

smdtranz написав: ЛАД



если разобраться, то эти очень спорные, мягко говоря, заявления псевдоэкспертов — уверенно ведут западную цивилизацию в помойку. всеобщее избирательное право ориентирует политику на удовлетворение весьма примитивных потребностей широких масс, которые не входят в 10% самого общественно полезного населения.

иными словами, кто-то совершенно безосновательно выдал, что мол есть некое неравенство, и с ним нужно непременно бороться, нещадно сбривая нули на счетах богатеев. но что дальше? как это поможет человечеству? как триста млрд виртуальных долларов илона маска мешают остальным жить достойно или счастливо?



глядя на американские выборы, скоро украинские покажутся конференцией мировых интеллектуалов. а ведь еще 20 лет назад о таком не могли и подумать. а что будет еще через 20 лет? леваки заведут мир в могилу. если разобраться, то эти очень спорные, мягко говоря, заявления псевдоэкспертов — уверенно ведут западную цивилизацию в помойку. всеобщее избирательное право ориентирует политику на удовлетворение весьма примитивных потребностей широких масс, которые не входят в 10% самого общественно полезного населения.иными словами, кто-то совершенно безосновательно выдал, что мол есть некое неравенство, и с ним нужно непременно бороться, нещадно сбривая нули на счетах богатеев. но что дальше? как это поможет человечеству? как триста млрд виртуальных долларов илона маска мешают остальным жить достойно или счастливо?глядя на американские выборы, скоро украинские покажутся конференцией мировых интеллектуалов. а ведь еще 20 лет назад о таком не могли и подумать. а что будет еще через 20 лет? леваки заведут мир в могилу.

единоличного

личным

"Мир в могилу" могут завести как "леваки", так и правые. Как одним, так и другим нужны мозги.Согласен, "Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных". И у того же автора: "Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем.Но человек, вообще-то, живёт ради удовлетворения весьма примитивных потребностей - поесть и потрахаться (продолжить род). И если бы эти потребности не удовлетворялись, человечество уже давно вымерло бы. Как динозавры.Если, по-вашему, "общественно полезного населения" всего 10% (кстати, любопытно, кто входит в эти 10%? Думаю, разные люди определят это сильно по-разному), то интересно было бы посмотреть, что делали бы эти 10%, если бы исчезли 90% ""общественно неполезных".Да, "ширнармассы" достаточно ограниченны, их легко увлечь дешёвыми лозунгами и повести в бездну. Но один человек (или 1% людей) могут ошибаться ещё сильнее и легче, а гении, способные вовремя заметить ошибочность пути и скорректировать его встречаются крайне редко.Активная часть населения очень нужна - без неё не будет развития общества. Но устойчивость и стабильность человеческого общества обеспечивает как раз "обыватель", а не 10% "общественно полезных". Те самые 90% не особо грамотных, которые в самые тяжёлые времена продолжают пахать землю, сеять зерно, печь хлеб, ходить на работу."триста млрд виртуальных долларов илона маска" не "мешают остальным жить достойно или счастливо". Но вот то, что от егорешения зависит слишком многое, мешает. Да, он совершенно не обязан помогать Украине и давать бесплатно Старлинк. Ему можно только сказать спасибо за это. Но то, что он своимрешением мог запретить покрытие над Крымом и лишить нас возможности точного обстрела (был такой момент), это уже слишком.Многосотмиллиардные богатства опасны не сами по себе. Они совершенно естественно приводят к сосредоточению реальной власти в немногих руках. Но эти особо успешные (финансово) люди совсем не обязательно должны быть семи пядей во лбу. И совсем не обязательно высокоморальны. И передавать им власть над судьбами человечества достаточно рискованно. Кроме того, чем уже правящий слой, тем бОльшую роль начинают играть личные вкусы, амбиции, отношения и т.д. Система легче теряет устойчивость.Неравенство между странами рано или поздно ведёт к войнам, терроризму, массовым миграциям населения и прочим "радостям жизни. Неравенство внутри страны тоже не особо хорошо. В конце концов, все революции и восстания происходили из-за этого. И сколько бы не доказывали, что не надо/нельзя завидовать, зависть вполне обычное человеческое чувство и всегда присутствует в жизни.Ну да ладно, достаточно. Я тут не эссе пишу, а форум не иллюстрированный журнал. И, тем более, не научный.