ЛАД написав:rjkz написав:..............
Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.
Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).
Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.
Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).
Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.
С рабочим временем понятно, успевает набрать за 2 суток.
Ну а 10 лет для пенсии достаточно? Или он уже давно работает?
Для сошиал секьюрити надо отработать 40 кварталов минимум.
Для пенсии от юниона - по разному, например, моя знакомая отработала в госпитале 6 лет, при минимуме в 5. Теперь, когда она выйдет на пенсию, будет получать пенсию сошиал секьюрити и пенсию от юниона этого госпиталя.
Чем больше стаж, тем больше пенсия.