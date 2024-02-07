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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1829183018311832
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 02:19

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..............
Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.

Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).
Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.
Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).
Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.

С рабочим временем понятно, успевает набрать за 2 суток.
Ну а 10 лет для пенсии достаточно? Или он уже давно работает?


Для сошиал секьюрити надо отработать 40 кварталов минимум.
Для пенсии от юниона - по разному, например, моя знакомая отработала в госпитале 6 лет, при минимуме в 5. Теперь, когда она выйдет на пенсию, будет получать пенсию сошиал секьюрити и пенсию от юниона этого госпиталя.
Чем больше стаж, тем больше пенсия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:05

  The_Rebel написав:
  BIGor написав:
  The_Rebel написав:А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке

Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби.

Не перебільшую, я жив у Англії, то мої знайомі набирали непотрібних кредитів тільки для того, щоб підвищити кредитний рейтинг. Причому, рахується саме регулярність платежів, не можна взяти кредит і через місяць закрити. Оце так тупа система. Але вони (подружжя) добились свого за 10 років змогли взяти іпотеку в Лондоні. Правда на роботу по графіку треба ходити без пропусків, причому прив'язаний уже до локації. Ну і садочок це вже дороге задоволення (від 1000 фунтів), то приходиться до себе підселяти тещу.
П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе)

Англія - це ж не весь Захід? При тому, якщо мета - житло в Лондоні (цікаво скільки коштує? 1 млн фунтів?) - можна і попрацювати по графіку. Паузу взяти і в Україні неможливо, памятаю завжди брав підробітки на вихідні чи на вечер буднього дня, або ніч - які там перепочинки в рік-два? Люди в основному працюють від зарплати до зарплати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:21

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  The_Rebel написав:...........
П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе)

Как-то удаётся людям и на Западе.
По-моему, уже рассказывал о семье в Германии. Жене примерно 45, муж чуть старше. Он работает инженером на VW, она не знаю точно кем - меняла работу. Они года 2 назад уехали на год в Индию. С сохранением рабочего места. Уж не знаю, как это у них оформляется.
Мабуть сабатікал
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 09:10

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada
Свіжий обмін думками наших українців якраз на тему цього допису:
  Дюрі-бачі написав:Не завжди, але як то кажуть: навіть ведмедя можна навчити кататись на велосипеді


Тобто про ведмедиків…
Наведено реальні цитати обговорення питання навчання дітей наших людей (цитати без редагування):
- Ніяких інтеграційних класів в Канаді немає, є просто додаткові мовні класи. Якщо в Україні в 8 то в Канаді, скоріш за все, піде одразу в 9й (тут можуть бути варіанти в різних провінціях) Так, дадуть тести з математики і англійської.
- Мій син закінчує 11 клас в українській школі, дистанційно, а тут його взяли в 10. Він 2007 року. Дочка в українській школі 3 клас, в Канаді 4 клас 2014 рок. Син каже, що математика на рівні 8 класу.
Інтеграційних класів в наших школах немає. Навіть якихось додаткових уроків з мови. В сина В2-С1, йому легше, в дочки 20 слів . Ніхто з нею в школі не займається мовою, сидить в класі з усіма. Дома вчимо по програмі 3 класу + слова…
- Мій син навчався в Україні в 7 класі, з лютого переїхав до Канадиі по тестуванню його залікували до 8. Але син казав, що було дуже важко з мовою, хоча в нього був С1-2. З мовою на заняттях, термінологія. Потім здогнав, але про навчання казав, що нічого нового в Канаді не вчив майже, тільки мову…
- Ми приїхали в кінці березня 2023 року. Син 2008 року народження,з середини квітня почав відвідувати 9 клас, в Україні теж закінчував онлайн 9 клас.В деяких школах є English second language,ми пішли в таку,хоч і католицька. Кожен день урок інглішу для новоприбулих, незалежно чи з України, чи з іншої країни, розбивають по рівнях. Мій син пішов на рівень B,але вже в кінці червня перейшов на С. І тести проходили перед зарахуванням у школу,там була математика і інгліш.

P.S. Щось подібне існує в США при прийомі іноземців а університети: головне - це мова (наприклад, результати екзамену TOEFL), а далі ми тебе навчимо. Знаємо як!
akurt
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