Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1829183018311832 Додано: Сер 07 лют, 2024 02:19 ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.



Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).

Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.

Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).

Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна. ..............Судя по тому, что он собирается выйти на пенсию в 62 года через 10 лет, то ему 52 года.Он на работе 2 суток (дормен, то есть швейцар, по ночам, сказал, спит).Таким образом, свои 40 часов в неделю он имеет.Это не единичный случай, знакомая ННА 3 дня у пациентки (спит тоже там).Это не только 40 часов, но и овертайм (у нее 68 часов, 40 по обычной ставке, 28 по полуторной). Остальные 4 дня недели свободна.

С рабочим временем понятно, успевает набрать за 2 суток.

Ну а 10 лет для пенсии достаточно? Или он уже давно работает? С рабочим временем понятно, успевает набрать за 2 суток.Ну а 10 лет для пенсии достаточно? Или он уже давно работает?



Для сошиал секьюрити надо отработать 40 кварталов минимум.

Для пенсии от юниона - по разному, например, моя знакомая отработала в госпитале 6 лет, при минимуме в 5. Теперь, когда она выйдет на пенсию, будет получать пенсию сошиал секьюрити и пенсию от юниона этого госпиталя.

Чем больше стаж, тем больше пенсия. Для сошиал секьюрити надо отработать 40 кварталов минимум.Для пенсии от юниона - по разному, например, моя знакомая отработала в госпитале 6 лет, при минимуме в 5. Теперь, когда она выйдет на пенсию, будет получать пенсию сошиал секьюрити и пенсию от юниона этого госпиталя.Чем больше стаж, тем больше пенсия. rjkz

Повідомлень: 16166 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8190 раз. Подякували: 5072 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 08:05 The_Rebel написав: BIGor написав: The_Rebel написав: А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке А от тепер подумайте, чи змогла би ця людина в західному світі відбутися в свої 45 років з його вихідними даними? Ну не відбутися, хоча б пожити трохи на розслабоні? Та його б там зразу мордою об асфальт такими словами, як іпотека, кредитний рейтинг, біли, кар'єра, друга робота (бо не вистачає), бюрократія, напружений графік і т.д. А жити коли? Життя коротке

Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби. Ви дуже перебільшуєте, які кредитні рейтинги і друга робота? Я от по собі, щось не дуже відчуваю, що мені не вистачає грошей на якісь базові потреби.

Не перебільшую, я жив у Англії, то мої знайомі набирали непотрібних кредитів тільки для того, щоб підвищити кредитний рейтинг. Причому, рахується саме регулярність платежів, не можна взяти кредит і через місяць закрити. Оце так тупа система. Але вони (подружжя) добились свого за 10 років змогли взяти іпотеку в Лондоні. Правда на роботу по графіку треба ходити без пропусків, причому прив'язаний уже до локації. Ну і садочок це вже дороге задоволення (від 1000 фунтів), то приходиться до себе підселяти тещу.

П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе) Не перебільшую, я жив у Англії, то мої знайомі набирали непотрібних кредитів тільки для того, щоб підвищити кредитний рейтинг. Причому, рахується саме регулярність платежів, не можна взяти кредит і через місяць закрити. Оце так тупа система. Але вони (подружжя) добились свого за 10 років змогли взяти іпотеку в Лондоні. Правда на роботу по графіку треба ходити без пропусків, причому прив'язаний уже до локації. Ну і садочок це вже дороге задоволення (від 1000 фунтів), то приходиться до себе підселяти тещу.П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе)

Англія - це ж не весь Захід? При тому, якщо мета - житло в Лондоні (цікаво скільки коштує? 1 млн фунтів?) - можна і попрацювати по графіку. Паузу взяти і в Україні неможливо, памятаю завжди брав підробітки на вихідні чи на вечер буднього дня, або ніч - які там перепочинки в рік-два? Люди в основному працюють від зарплати до зарплати. Англія - це ж не весь Захід? При тому, якщо мета - житло в Лондоні (цікаво скільки коштує? 1 млн фунтів?) - можна і попрацювати по графіку. Паузу взяти і в Україні неможливо, памятаю завжди брав підробітки на вихідні чи на вечер буднього дня, або ніч - які там перепочинки в рік-два? Люди в основному працюють від зарплати до зарплати. BIGor

Повідомлень: 8576 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1298 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 08:21 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: The_Rebel написав: ...........

П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе) ...........П.с. Так ніхто і не каже, що грошей не вистачає. Але спробуйте вибитися з графіку, взяти паузу і відпочити рік/два або навіть 5 на Заході, щоб зібратися з думками, пожити для себе)

Как-то удаётся людям и на Западе.

По-моему, уже рассказывал о семье в Германии. Жене примерно 45, муж чуть старше. Он работает инженером на VW, она не знаю точно кем - меняла работу. Они года 2 назад уехали на год в Индию. С сохранением рабочего места. Уж не знаю, как это у них оформляется. Как-то удаётся людям и на Западе.По-моему, уже рассказывал о семье в Германии. Жене примерно 45, муж чуть старше. Он работает инженером на VW, она не знаю точно кем - меняла работу. Они года 2 назад уехали на год в Индию. С сохранением рабочего места. Уж не знаю, как это у них оформляется. Мабуть сабатікал Мабуть сабатікал Faceless

Модератор Повідомлень: 34548 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1430 раз. Подякували: 7944 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 09:10 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Свіжий обмін думками наших українців якраз на тему цього допису:

Дюрі-бачі написав: Не завжди, але як то кажуть: навіть ведмедя можна навчити кататись на велосипеді Не завжди, але як то кажуть: навіть ведмедя можна навчити кататись на велосипеді

Тобто про ведмедиків…

Наведено реальні цитати обговорення питання навчання дітей наших людей (цитати без редагування):

- Ніяких інтеграційних класів в Канаді немає, є просто додаткові мовні класи. Якщо в Україні в 8, то в Канаді, скоріш за все, піде одразу в 9-й (тут можуть бути варіанти в різних провінціях) Так, дадуть тести з математики і англійської.

- Мій син закінчує 11 клас в українській школі, дистанційно, а тут його взяли в 10. Він 2007 року. Дочка в українській школі 3 клас, в Канаді 4 клас 2014 рок. Син каже, що математика на рівні 8 класу.

Інтеграційних класів в школах немає. Навіть якихось додаткових уроків з мови. В сина В2-С1, йому легше, в дочки - 20 слів. Ніхто з нею в школі не займається мовою, сидить в класі з усіма. Дома вчимо по програмі 3 класу + слова…

- Мій син навчався в Україні в 7 класі, з лютого переїхав до Канади по тестуванню його залікували до 8. Але син казав, що було дуже важко з мовою, хоча в нього був С1-2. З мовою на заняттях, термінологія. Потім здогнав, але про навчання казав, що нічого нового в Канаді не вчив майже, тільки мову…

- Ми приїхали в кінці березня 2023 року. Син 2008 року народження,з середини квітня почав відвідувати 9 клас, в Україні теж закінчував онлайн 9 клас. В деяких школах є English second language, ми пішли в таку, хоч і католицька. Кожен день урок інглішу для новоприбулих, незалежно чи з України, чи з іншої країни, розбивають по рівнях. Мій син пішов на рівень B, але вже в кінці червня перейшов на С. І тести проходили перед зарахуванням у школу, там була математика і інгліш. New’s from CanadaСвіжий обмін думками наших українців якраз на тему цього допису:Тобто про ведмедиків…Наведено реальні цитати обговорення питання навчання дітей наших людей (цитати без редагування):- Ніяких інтеграційних класів в Канаді немає, є просто додаткові мовні класи. Якщо в Україні в 8, то в Канаді, скоріш за все, піде одразу в 9-й (тут можуть бути варіанти в різних провінціях) Так, дадуть тести з математики і англійської.- Мій син закінчує 11 клас в українській школі, дистанційно, а тут його взяли в 10. Він 2007 року. Дочка в українській школі 3 клас, в Канаді 4 клас 2014 рок. Син каже, що математика на рівні 8 класу.Інтеграційних класів в школах немає. Навіть якихось додаткових уроків з мови. В сина В2-С1, йому легше, в дочки - 20 слів. Ніхто з нею в школі не займається мовою, сидить в класі з усіма. Дома вчимо по програмі 3 класу + слова…- Мій син навчався в Україні в 7 класі, з лютого переїхав до Канади по тестуванню його залікували до 8. Але син казав, що було дуже важко з мовою, хоча в нього був С1-2. З мовою на заняттях, термінологія. Потім здогнав, але про навчання казав, що нічого нового в Канаді не вчив майже, тільки мову…- Ми приїхали в кінці березня 2023 року. Син 2008 року народження,з середини квітня почав відвідувати 9 клас, в Україні теж закінчував онлайн 9 клас. В деяких школах є English second language, ми пішли в таку, хоч і католицька. Кожен день урок інглішу для новоприбулих, незалежно чи з України, чи з іншої країни, розбивають по рівнях. Мій син пішов на рівень B, але вже в кінці червня перейшов на С. І тести проходили перед зарахуванням у школу, там була математика і інгліш. akurt

Повідомлень: 9166 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 10:40 Еміграція, заробітчанство



New’s from Poland



02 лютого - в минулу п"ятницю - студент з України (ім"я видалено) успішно здав свою першу в житті сесію в Варшавській політехніці.

Факультет Електроніки та програмування (за точність назви не відповідаю - зі слів батьків студента).

Були екзмени з математики, фізики та інших дисциплін. Все успішно.

Був відносно низький бал з математики - ходив на апеляцію, де довів, що робив все правильно та отримав додаткові умовні балів (був покараний за те, що при роз"вязку задач не всі проміжні операції записував (в математиці за це законно карають).



До 14 лютого - канікули. Але не відпочиває: працює (без офіційного працевлаштування - тому що немає 18 років).

Але на їжу собі вже заробити може - за виконання якогось локального завдання - 3 години роботи - вчора отримав 200 злотих.

Має право подавати Заявку на стипендію - але все ж результати сесії не є достатніми.

Живе в гуртожитку.



НЕ ВСІ З НАШИХ УКРАЇНЦІВ ЗДАЛИ СЕСІЮ.

Відраховано 10 студентів першого курсу. Не здали 2 та більше екзаменів.



P.S. Вже "засвітився" в якійсь Програмі обміну студентами - дуже хоче попасти в університет в США. Причина проста: в США вчиться його шкільний товариш. Попав майже випадково: поїхав перед війною за Програмою заохочення обдарованих школярів України - треба було вчитися в 11-му класі школи - а тут війна - йому дозволили залишитися, навчається в одному з коледжів США. akurt

Повідомлень: 9166 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3450 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 12:21 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Poland

................

Були екзмени з математики, фізики та інших дисциплін. Все успішно. New’s from Poland................Були екзмени з математики, фізики та інших дисциплін. Все успішно.

Має право подавати Заявку на стипендію - але все ж результати сесії не є достатніми.

Тогда что значит "успішно"? Без "двоек", просто сдал?



До 14 лютого - канікули. Але не відпочиває: працює (без офіційного працевлаштування - тому що немає 18 років).

Але на їжу собі вже заробити може - за виконання якогось локального завдання - 3 години роботи - вчора отримав 200 злотих.

Что за работа? 50 долл. за 3 часа, 100 с лишним за полный рабочий день?



НЕ ВСІ З НАШИХ УКРАЇНЦІВ ЗДАЛИ СЕСІЮ.

Відраховано 10 студентів першого курсу. Не здали 2 та більше екзаменів.

Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10? Тогда что значит "успішно"? Без "двоек", просто сдал?Что за работа? 50 долл. за 3 часа, 100 с лишним за полный рабочий день?Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10? ЛАД 2 Повідомлень: 27690 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5245 раз. Подякували: 4845 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35 BIGor написав: Faceless написав: nekefer написав: давайте без евро, в натуральном выражении, что имеет там, и что на аналогичной работе тут

т.е. типичный работяга украинского предприятия, своего жилья по месту нет, где будет жить? предприятие даст общагу на троих? или в одиночку трешку снимет со свежим ремонтом?

сколько раз в неделю посещает спортзал?

сколько раз в месяц катается на лыжах?

Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.

Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.

І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес Він і там живе не трьошці, одна кімната на трьох, за яку він сплачує трохи більше 100 євро. І скиглить, що обід в їдальні заводу 5-6 євро - дорогий.Так що там вас особливо вражає в "якості життя", спортзал, якщо в гривні перевести, то десь 1000 грн, і це, як я розумію, щомісяця.І при цьому,він навіть читати словацькою не навчився. То буде там в гуртожитку на дієті з сосисок до старості. Грейт саксес

100 Євро за кімнату + супер-стабільна робота - це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.

Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже. - це вже майже саксесс. З тих "пару тис евро" на скирду там точно буде 1,5 тис. - візьме через пару років іпотеку.Але щодо вибору Словаччини як країни для еміграції - щось не дуже.

35 років, одна, ні кота, ні пса, ні хомячка, ні чоловіка, ні дитини, повертається жити в квартиру з батьками, власне житло - це фантастика... зато 70% німців живуть в оренді, і це добре згідно Щваба, зато не виникає думка про "безпечність"



Ахтунг: ді дойче шпрахе детектед 35 років, одна, ні кота, ні пса, ні хомячка, ні чоловіка, ні дитини, повертається жити в квартиру з батьками, власне житло - це фантастика... зато 70% німців живуть в оренді, і це добре згідно Щваба, зато не виникає думка про "безпечність"Ахтунг: ді дойче шпрахе детектед flyman

Повідомлень: 33929 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2737 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1829183018311832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор