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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:52
akurt написав:
Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»
Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.
Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.
Все - з початку: екзамени, вступ…
Первый год могут отчислить только за неоплату
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:27
akurt написав: ЛАД написав:
Тогда что значит "успішно"? Без "двоек", просто сдал?
Хм. Ви ж не думаєте, що іноземцю дадуть стипендію за те, що здав не на «двійки».
У Варшавській політехніці існує «Президентська стипендія».
Звісно, призначають за особливі досягнення в навчанні.
........
Существует только «Президентська стипендія»? Просто стипендии в Польше нет?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:29
stm написав: akurt написав:
Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»
Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.
Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.
Все - з початку: екзамени, вступ…
Первый год могут отчислить только за неоплату
Это точно?
У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии.
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ЛАД
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:34
akurt написав:
Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»
Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.
Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.
Все - з початку: екзамени, вступ…
І що з того, пане Акурт?
Чому страждаєте? Вас вигнали з 1-го курсу?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:36
flyman написав:
..........
35 років, одна, ні кота, ні пса, ні хомячка, ні чоловіка, ні дитини, повертається жити в квартиру з батьками, власне житло - це фантастика... зато 70% німців живуть в оренді, і це добре згідно Щваба, зато не виникає думка про "безпечність"
[youtube]S6PJI0UOCfM...Ахтунг: ді дойче шпрахе детектед
Даже субтитры в переводе - не понятно. Качество перевода...
Догадываюсь, что аренда дорогая, но и всё.
Можно хоть чуть подробнее?
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ЛАД
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:37
Frant
Можно ближе к телу?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:39
ЛАД написав:Frant
Можно ближе к телу?
Чому би вам не спитати це у нашого любителя чудернацьких історій?
Який строчить, неначе принтер. І всім дає поради. Безплатні поради.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 16:44
ЛАД написав: stm написав: akurt написав:
Цікаве питання від ЛАД: «Сколько ж там всего наших, если только отчисленных 10?»
Я не питав, можливо десь на сайті університету можна дізнатися.
Студент сказав, що ті хлопці попали в пастку: як і в університетах України, якщо студент є відрахованим з будь-якої причини саме з першого курсу, то вважається, що він не набув статус «студент» та не може бути відновленим або переведеним.
Все - з початку: екзамени, вступ…
Первый год могут отчислить только за неоплату
Это точно?
У нас в советские времена за несданные экзамены тоже исключали. Правда, не сразу. Разрешалось пересдать до следующей сессии.
Это точно. Там система образования прям очень от нашей отличается. Первый год отчисляют только за неуплату. Второй и последующие надо сдать минимум. Можно брать академический отпуск. Именно это мне и нравится. Хитрая система зарабатывания денег и обучения. Не все зачёты и экзамены надо сдать. Часть надо, что бы отсеять полных дебилов. А неполные могут хоть лет 10 восстанавливаться, платить, уходить в отпуск
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